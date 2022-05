Maite Cáceres, talento uruguayo de exportación con sueños de Fórmula 1

Maite Cáceres solo tiene 19 años y una corta carrera en el deporte motor, pero ya sabe bien lo que es perseguir un objetivo hasta convertirlo en una realidad. Nacida en una reconocida familia de automovilismo de Uruguay –su padre, Fernando Cáceres, ha sido piloto de rally y su hermano, Juan Ignacio Cáceres, se destacó en los monoplazas y hasta llegó a probar un Minardi de Fórmula 1-, Maite tuvo que luchar durante años para comenzar su carrera deportiva, pese a ser algo que deseaba desde muy pequeña.

"Básicamente he luchado 12 años para que me dejen correr en autos. Mis padres no me dejaban porque sabían lo que significa el automovilismo, el riesgo que lleva, las presiones y yo también era la chiquita, la niña de la casa. Dos hermanos mayores, única mujer. Me decían que este deporte era riesgoso, que preferían que no hiciera eso".

"Y en esos 12 años pasé por tenis, alto patín, hockey, hice todos los deportes que podía hacer, y también querían ver mis padres que yo me estaba esforzando y que de verdad era esto lo que yo quería y no era un capricho de que mi hermano es piloto, mi padre también y entonces yo también", cuenta Maite Cáceres en diálogo con Motorsport.com.

Convencer a sus padres no fue fácil, pero hubo un momento clave para Maite en marzo de 2019 en una conversación con una leyenda viviente del deporte motor mundial, Fernando Alonso, mientras el español disputaba las 1.000 Millas de Sebring del WEC junto al equipo Toyota.

"A los 16 años fui a ver a Fernando Alonso a Sebring. Fue una motivación muy grande para mí verlo, pude charlar con él y me inspiró a plantarme a mis padres y decirles: 'bueno, yo de verdad quiero hacer esto, es lo que me gusta y por qué mi hermano lo puede hacer y yo no'. Les dije ese argumento. Yo sabía que no me lo decían porque era mujer, porque me han apoyado en todo, sino por los riesgos. Pero ya no pudieron luchar".

Aquel encuentro con el actual piloto de Alpine en la Fórmula 1 no fue pura casualidad, ya que existía una relación previa entre Alonso y la familia Cáceres y, además, el asturiano es el piloto favorito de Maite.

"Tuve una buena conversación. Él me hizo un regalo muy lindo para mis 15 años y yo le retribuí ese regalo con una piedra típica de Uruguay. Se la regalé y en ese encuentro tuvimos una charla donde yo le conté que quería empezar a correr y él me dijo 'mirá qué bueno, dale para adelante, trabajá duro, entrená, preparate para esto' y yo todavía no había empezado a correr. Pero fue como una motivación que me echara para adelante, no que me dijera 'qué raro, una mujer...' Al contrario".

Con el apoyo de un bicampeón mundial de F1 y el visto bueno de sus padres, quienes le indicaron que entonces se ocupe ella misma para hacer una prueba sobre un karting, la joven uruguaya rápidamente se colocó al frente de la tarea.

"Mis padres me dijeron: 'si de verdad querés esto, averiguá un lugar que podamos ir en Miami con un equipo'. Y ahí estaba llamando en inglés a equipos. Yo no tenía idea de nada. Iban a ser mis primeras vueltas en karting y lo hice junto al equipo International Motorsport y esa vez fue mi primera vez en un karting y no me pudieron bajar. Me pusieron a prueba porque querían ver que de verdad quería optar por un deporte de riesgo y que a su vez no es barato, es más bien caro", recuerda.

Maite Cáceres al volante de un kart.

Desde ese primer test en los Estados Unidos, donde claramente demostró que tiene mucho talento además de ganas, todo fue muy vertiginoso para Maite Cáceres dentro del deporte motor.

"Cuando me subí esa vez pregunté: '¿A qué tiempo tengo que llegar para hacer mi primera carrera?'. Y me dijeron tal tiempo de referencia y ese mismo día llegué y dije: 'listo, corremos'. Al poco tiempo hice mi primera carrera en Uruguay, en karting en la categoría Junior Match y logré un top 5, que para el debut era muy bueno, y en 2019 hice unas carreras más en karting y luego en 2020 disputé mi primer campeonato en la categoría DD2, donde logré un vice-campeonato, quedé a nada de poder ganarme la beca al Mundial de Karting en Bahréin. Ese fue mi primer campeonato, mis primeras carreras compitiendo con muy buenos pilotos, fue donde realmente me desarrollé en lo que son los primeros pasos para luego saltar a lo que son los monoplazas".

Sí, con apenas poco más de un año de experiencia en el karting, Maite pasó a los monoplazas, comenzando con una serie de pruebas en la Fórmula 4 de Estados Unidos y algunas carreras en la Fórmula 4 de Uruguay ("Mi primera vez con lluvia salí desde boxes, última, y llegué en el segundo puesto. Fue como una victoria"). Sus actuaciones le valieron ser invitada en febrero pasado a tomar parte de una prueba colectiva en Arizona de la W Series, el campeonato 100% femenino que busca promover mujeres pilotos y que comparte sus fines de semana de carrera con la F1.

Maite Cáceres durante el test que realizó con la W Series en febrero pasado en Arizona.

"Viniendo de Uruguay y con pocos años en lo que es el automovilismo, que me llegue una invitación de esas con solo 14 chicas de todo el mundo la verdad que fue un orgullo muy grande para mí. Me hizo prepararme mucho mejor para lo que son los siguientes pasos", dijo.

"Quedé muy conforme con esa prueba. Y desde la categoría también. Estaban muy contentos con mi desempeño en pista. Pero por mis pocas carreras en monoplazas me pidieron que haga más experiencia de carreras para luego el año que viene intentar de nuevo".

Así llegó la oportunidad de competir este año en toda la temporada de la F4 Estadounidense, justamente con el International Motorsport con el que Maite tuvo su primer test en karting en 2019, y ya disputó la primera ronda en abril pasado en el Nola Motorsport Park.

"Mi objetivo primero es ganar experiencia e ir desarrollándome como piloto, trabajar muy duro para conseguir buenos resultados, tanto para el equipo como para mí, que me ayuden a seguir este camino y seguir por esta escalera, no retroceder y llegar a lo que es mi sueño que es la Fórmula 1 o mismo la IndyCar", comenta Maite con gran claridad.

La F4 Estadounidense permitirá a Maite competir en algunos circuitos icónicos, como el de Road America el próximo 21 y 22 de mayo, y más adelante vendrá Mid-Ohio, entre otros, y el cierre de campeonato en octubre en el Circuito de las Américas, donde cada año se presenta la Fórmula 1, una cita que la uruguaya tiene marcada en rojo en el calendario.

"Son circuitos muy importantes. No hay uno que nombre y no genere interés. Sin duda que el Circuito de las Américas significa un orgullo poder competir en esa pista, donde pasé tantas horas viendo la Fórmula 1 en ese circuito. Siempre lo he probado en el simulador. Creo que es algo importante para mí y hay posibilidades de compartir ese fin de semana con la F1".

Maite Cáceres conduciendo un Fórmula 4 en el circuito de Homestead, Estados Unidos.

Luego de tantos años luchando para tener la oportunidad de ser piloto de carreras, está claro que Maite tomó esa chance con las dos manos y no la desaprovechó. Y su cambio de vida ha sido enorme en muy poco tiempo, pero mantiene los pies sobre la tierra y centrada sobre lo que significa y lo que desea.

"Todavía no caigo de lo grande que es. Un poco voy como a la marcha. En realidad sé lo grande que es. Hay chicos que te ven, otras chicas que se me acercan y me dicen 'quiero ser como vos'. Me encanta que se acerquen. Y eso es súper lindo porque se nota que está llegando a algo pero a la vez me preparo muchísimo para esto".

"Desde que vi que había una oportunidad el año pasado de correr en la F4 de Estados Unidos, fue como: está bien, acá hay que rendir al máximo, venimos de un país muy chico, en lo cual lo económico es difícil, es una realidad para los deportistas y en el automovilismo siendo un deporte tan caro".

Junto con el gran desafío de afrontar su primera temporada internacional en los Estados Unidos, Maite no solo estará enfocada en competir, ya que en septiembre próximo se mudará de Uruguay a Barcelona para estudiar ingeniería química.

"Desde chica me gustó mucho la química y también llegando a lo que es el automovilismo me gusta ir a lo que son los combustibles. Es otra pasión, un poco más chica que la de las carreras pero tengo esa idea y es otro de los requisitos que mis padres me pusieron para seguir en el deporte. Tengo que estudiar sí o sí una carrera. Y me parece un gran ejemplo que ellos me pusieron".

Así, entre Uruguay, Estados Unidos y España pasará un movido 2022 para Maite, que en muy poco tiempo demostró talento, desde el karting a los monoplazas. Al final, tanto tiempo de espera comienza a dar sus frutos, y ella no va a dejar pasar su oportunidad.

Maite Cáceres competirá este fin de semana en la segunda ronda de la F4 Estadounidense 2022 en Road America.