FE Arabia: Wehrlein gana la carrera 1 y se coloca líder del mundial

La primera carrera de la temporada con parada en boxes obligatoria ofreció, como suele ocurrir en la Fórmula E, una mezcla de acción, adelantamientos y giros inesperados desde los primeros metros. El poleman Edoardo Mortara protagonizó una salida nada brillante, hasta el punto de perder varias posiciones ya en la salida.

A partir de ese momento, en una carrera en la que la gestión de la energía no fue tan determinante como en otras citas, gracias a la parada en boxes obligatoria que permitió recargar la batería con energía extra, no faltaron los duelos. Pero al final prevaleció Pascal Wehrlein, que a partir de las tres cuartas partes de la carrera impuso su ritmo, ampliando progresivamente la ventaja sobre sus perseguidores hasta construir una ventaja de varios segundos.

Una cita con la victoria que el alemán llevaba casi un año sin conseguir, desde la victoria en Miami en 2025, y que ahora sabe a liberación, precisamente porque, debido a las carreras con ritmos irregulares, llevaba tiempo sin poder subir al escalón más alto del podio. Además, el alemán venía de una actuación bastante amarga en la clasificación.

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team Foto de: Jed Leicester / LAT Images vía Getty Images

Una carrera espléndida, en la que la parada en boxes para la recarga rápida resultó decisiva. El mérito también es del excelente trabajo del muro de Porsche, que decidió detener al alemán en la vuelta 19, más tarde que muchos de sus rivales: una decisión que le permitió evitar el tráfico en una fase extremadamente delicada de la carrera. Un éxito que no solo se debió a la perfección de Wehrlein, sino también a la impecable gestión táctica del equipo.

A pesar de una salida negativa, que le hizo perder inmediatamente la pole debido a un exceso de derrape al apagarse los semáforos, Edoardo Mortara puede considerarse muy satisfecho con la segunda posición. Un resultado muy valioso, sobre todo de cara al mundial: Mahindra, en esta primera parte de la temporada, ha demostrado a menudo una buena velocidad, pero rara vez ha logrado transformar su potencial en puntos importantes.

El suizo no ha conseguido la victoria, pero llevarse a casa un importante botín de puntos, con la posibilidad de redimirse mañana y seguir cultivando sus ambiciones mundiales, es exactamente lo que necesitaba.

Edoardo Mortara, Mahindra Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Una carrera a la ofensiva que también permitió recuperar terreno a los que salían más atrás, como Mitch Evans, que salió desde la décima posición. El piloto de Jaguar fue uno de los últimos en activar el modo de ataque, una táctica muy utilizada durante el último año, para intentar alcanzar al grupo que luchaba por el podio. Una decisión que resultó acertada, ya que el neozelandés logró remontar hasta la tercera posición.

Aunque la gestión de la energía no fue el tema central de la carrera, ya que el ritmo impuesto por los pilotos se mantuvo bastante alto, el hecho de poder conservar algo para la fase final, cuando aprovechar la potencia extra se volvió decisivo, marcó la diferencia para el piloto de Jaguar.

Nico Muller también lo hizo bien, una vez más en las primeras posiciones con un cuarto puesto que confirma el crecimiento mostrado en esta primera parte de la temporada. El suizo está recuperando la velocidad que había demostrado en los dos años en Abt Cupra y que parecía haberse perdido durante el último mundial con Andretti. Ahora Muller ha vuelto a brillar, sumando importantes puntos.

Mitch Evans, Jaguar TCS Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Quinto puesto para Antonio Félix da Costa, a nueve segundos del ganador: un dato que confirma lo alto que ha sido el ritmo de hoy y que probablemente se reducirá mañana, cuando los pilotos no podrán contar con la parada en boxes y tendrán que gestionar la energía de otra manera. Sexto Nick Cassidy en remontada, por delante de Sébastien Buemi y Jean-Éric Vergne, que lleva así a los dos Citroën a la zona de puntos.

Cierran el top 10 Jake Dennis, que tuvo dificultades para salir del tráfico, sobre todo en la primera parte de la carrera, convencido de que podía ahorrar más energía de la que luego resultó posible: una decisión que al final no le benefició como esperaba. Décimo Taylor Barnard, con el mejor de los dos DS.