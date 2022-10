Vandoorne y Vergne se unen al nuevo equipo DS Penske de Fórmula E

El fabricante francés, una rama de la marca Citroën, se asoció anteriormente con el equipo Techeetah durante la era de la Gen2 y ganó dos campeonatos de pilotos y equipos cada uno con la escuadra de propiedad china.

Sin embargo, ante la incertidumbre sobre el compromiso de SECA, el conglomerado de medios de comunicación chino a cargo de Techeetah, DS se ha separado de la escudería y ha trasladado su proyecto a la escudería Dragon Penske, propiedad de Jay Penske, hijo del director general del equipo Penske y de la IndyCar, Roger.

Vergne continúa sus vínculos con Stellantis para permanecer con DS, encajando eso con una conducción en el proyecto de Hipercoche del Campeonato Mundial de Resistencia de Peugeot, mientras que el ganador del título 2021-22, Vandoorne, se mueve de equipo después de tres años con el equipo Mercedes que se va.

El director de rendimiento de DS, Thomas Chevaucher, que también se traslada desde Techeetah, dice que la marca está "ansiosa" por comenzar una asociación exitosa con el equipo antes conocido como Dragon.

"El comienzo de una nueva asociación es siempre un gran momento, y todos nosotros en DS Performance estamos ansiosos por comenzar esta nueva aventura con Penske Autosport", dijo Chevaucher.

"¡Comenzamos esta asociación de la mejor manera posible al tener dos campeones en el equipo!

"Gracias a Stoffel y Jean-Eric, probablemente tengamos una de las mejores alineaciones y también la pareja más rápida de la parrilla.

"Con la experiencia del tren motriz y el software de DS Performance, ahora estamos en una posición ideal para continuar nuestra búsqueda de victorias y títulos".

Penske añadió: "Estamos encantados de asociarnos con DS Automobiles, una marca automovilística icónica que comparte nuestras ambiciones en la búsqueda de la excelencia.

Vandoorne will replace outgoing Sette Camara at the rebranded Penske team after Mercedes' exit from FE

Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images