La pelea a cuatro bandas, culpable de la "bonita historia" de Vandoorne

Stoffel Vandoorne se hizo con el título de la Fórmula E en la última carrera de la temporada en Seúl, tras terminar segundo. Es su primer entorchado, y sus puntos contribuyeron al segundo campeonato por equipos consecutivo de Mercedes, antes de que la estructura se retire de la categoría eléctrica.

De camino a coronarse campeón, Vandoorne solo dejó de sumar puntos en una ocasión, tras un incidente en la ronda celebrada en México, y su única victoria del año, lograda en Mónaco, fue avalada por su implacable consistencia, que le llevó a subirse al podio en otras siete ocasiones a lo largo del año.

Repasa la carrera que coronó a Vandoorne: E-Prix Seúl II: Vandoorne gana el título y Mortara sube a lo más alto

El belga quiso reflexionar sobre su campaña, y declaró que su objetivo había sido "no dejar nada sobre la mesa", tras la lección aprendida la temporada pasada, en la que se desenganchó de la lucha por el título tras no sumar puntos en la cita de Londres.

"La sensación es increíble. Cuando empecé este viaje hace cuatro años junto a Mercedes, estaba muy seguro de que iba a tener las herramientas disponibles para luchar por un campeonato del mundo".

"Cuando corres para un fabricante así, han sido muy dominantes en todo lo que participan. Pero la Fórmula E es diferente. No es simple", dijo. "El año pasado conseguimos ganar los dos campeonatos con Nyck de Vries, pero este año me tocaba a mí".

"Después de la temporada pasada, tuve ese momento de bajón en Londres que me sacó del campeonato. Este año me presenté aquí y no quería dejar nada sobre la mesa, nada", continuó el belga. "Y eso es lo que he hecho toda la temporada, darlo todo, controlar cuando tenía que hacerlo. Solo gané una vez, pero la consistencia que hemos mostrado creo que ha sido impresionante".

"Tuvimos una bonita historia esta temporada con cuatro [en la lucha], luego eso se redujo a tres, y hoy los dos al final, Mitch Evans y yo. Así que sí, ha sido un viaje increíble y emotivo", rememoró el de Mercedes.

Vandoorne señaló que el punto clave de haberse llevado el título fue su victoria en Mónaco, explicando que "nunca miró atrás" después de triunfar en las calles de Montecarlo.

También quiso señalar que su capacidad para darle la vuelta a las sesiones de clasificación difíciles o a los primeros contratiempos y convertirlos en resultados dentro de la zona de puntos también fue crucial. El ejemplo con el que ilustró esta afirmación fue Berlín, cuando al inicio de la carrera cayó hasta la 12ª posición pero acabó remontando hasta la tercera plaza.

"Sí, yo mismo estoy un poco sorprendido [con la consistencia] para ser sincero. Creo que incluso en México habríamos puntuado si no fuera por el toque en la penúltima vuelta", expresó. "No obstante, ha sido un año increíble. Lo hizimos a partir de Arabia Saudí, con una pole position y un segundo puesto en la primera carrera. Luego [el domingo] tuve un día más difícil, pero tuve una gran carrera de vuelta en Roma, logrando la pole de nuevo".

"Después, Mitch [Evans] empezó a meter presión con dos victorias, pero llegó nuestro momento en Mónaco. Estoy muy orgulloso de haber conseguido esa victoria. Esa es una de las citas especiales que todo el mundo quiere ganar, todos quieren tenerla en su currículum".

"A partir de ahí, nunca miramos atrás. Creo que he sido muy consistente, siempre clasificando en la parte delantera. Pero incluso en los días en los que era más difícil, ahí es donde conseguí recuperarme, y creo que esos fueron los momentos clave", indicó Vandoorne.

"Si hay una carrera que me viene a la mente, es la de Berlín, estaba 12º en la primera vuelta. Y a pocas vueltas del final, todavía estaba luchando por la victoria. Así que esos momentos marcaron el campeonato", concluyó el nuevo campeón de la Fórmula E.