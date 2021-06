Porsche apela la descalificación de Wehrlein en México

Pascal Wehrlein dominó la carrera y cruzó la línea de meta con una ventaja de 3.6 segundos sobre el piloto de Audi Lucas di Grassi, pero fue rápidamente excluido de su primera victoria en la serie con Porsche.

La FIA excluyó a los dos Porsche y a los dos Nissan e.dams de los resultados después de que los equipos no declararan la asignación de sus neumáticos para la carrera en sus pasaportes técnicos.

Esto significó, según un boletín de la FIA, que el único proveedor, Michelin, no pudo "realizar la gestión de la presión requerida".

Pero Porsche ha presentado una apelación contra el resultado y comenzará el proceso de recopilación de su caso para presentarlo en los próximos días.

Amiel Lindesay, jefe de operaciones de Porsche en la Fórmula E, declaró a Motorsport.com: "Lo hemos apelado y creemos que la sanción ha sido demasiado dura dadas las circunstancias”.

"No hay ninguna ganancia de rendimiento en el coche. Fue un error administrativo por nuestra parte, del que nos responsabilizamos”.

"Pero esto no cambió el rendimiento del coche y esto no debería afectar al resultado de la carrera".

Durante la carrera, Wehrlein fue informado por la radio del equipo de que era necesario construir una brecha de cinco segundos contra Di Grassi en caso de una penalización, esperando que la sanción fuera en tiempo.

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, Jake Dennis, BMW i Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport.com entiende que Nissan e.dams no realizará una apelación.

En caso de que Porsche tenga éxito en su intento, también pondrá la práctica del pasaporte técnico bajo un mayor escrutinio.

En circunstancias similares, al piloto de Mercedes Stoffel Vandoorne se le anuló su vuelta de la pole en el E-Prix de Valencia cuando el equipo alemán registró incorrectamente un código de barras de los neumáticos.

En temporadas anteriores, el ex piloto de Audi Daniel Abt fue descalificado de su victoria inaugural en Hong Kong en 2017 después de que hubo una falla en los códigos de barras del inversor y la MGU.

Sobre el pasaporte técnico, Lindesay dijo: "Dicho sea de paso, hay que echarle una mirada”.

"He hablado de ello con la FIA. Es algo en lo que tenemos que trabajar como grupo para asegurarnos de que algo así no domine el campeonato".

Lindesay continuó: "En el panorama general no se ve bien”.

“Es algo que en el futuro el grupo de trabajo deportivo tiene que asegurarse de que las regulaciones son de una manera que tal error no tenga ningún efecto sobre los resultados”.

"Especialmente algo así, donde tienes los neumáticos adecuados en el coche”.

"Nunca es agradable para el campeonato, el piloto o el equipo".

El cofundador del campeonato, Agag, estaba visiblemente enfadado por el resultado de la carrera.

El domingo, dijo: "Estaba muy animado, porque me encantan las carreras. Vi un espectáculo fantástico de Porsche y Pascal. No me gustó que no ganaran. "Tenemos que aprender las lecciones. Estamos aprendiendo todo el tiempo”.

"En realidad, deberíamos pedir disculpas a los aficionados porque no saben lo que ha pasado”.

"Estaba enfadado ayer, quería matar a alguien, por suerte no lo hice", finalizó.