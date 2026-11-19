Análisis

Fórmula E Test pretemporada en Jarama

Por qué el Gen4 es la mejor oportunidad hasta ahora de la Fórmula E para redefinir cómo es percibida

Los test de pretemporada para la temporada 2027 de la Fórmula E se llevan a cabo esta semana

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 19 nov 2026, 15:20

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Gen4

Foto de: FIA Formula E

"El Gen4 es increíblemente rápido y muy divertido de manejar. Creo que será una verdadera revelación para muchos aficionados y observadores", dijo Pascal Wehrlein hace unos meses, cuando Fórmula E presentó su nuevo coche. Pero ahora la espera terminó, ya que en Jarama, cerca de Madrid, se desarrolla actualmente el primer y único test colectivo del Gen4 antes del debut competitivo del coche en Ciudad de México en enero de 2027.

En muchos sentidos, marca el inicio simbólico de una nueva era para el campeonato totalmente eléctrico. El Gen4 ha sido desarrollado con ambiciones mucho mayores que cualquiera de sus predecesores y se espera, y muchos confían, que sea un punto de inflexión para Fórmula E, tanto en lo técnico como en lo deportivo. El objetivo es acercarlo a las principales categorías del automovilismo, como Fórmula 1, pero sin cambiar el ADN que ha definido a la serie desde el primer día.

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Hay una sensación de entusiasmo alrededor del Gen4 en todo el paddock, pero también la conciencia de que parte del futuro de Fórmula E depende de qué tan bien responda este coche. La era Gen3 dejó resultados dispares y no logró estar plenamente a la altura de las expectativas, y lo hizo en un momento en el que el campeonato necesitaba consolidar su crecimiento y fortalecer su lugar dentro del panorama más amplio del automovilismo.

En realidad, la era Gen3 incluso se sintió como un período de estancamiento después de la "era dorada" del Gen2. No porque faltara progreso técnico, sino porque pareció faltarle algo que pudiera convencer a los escépticos del potencial de Fórmula E. Es precisamente allí donde Fórmula E cree que el Gen4 puede cambiar las reglas del juego. El nuevo coche representa el mayor salto de rendimiento en la historia del campeonato desde su debut en 2014.

La carga aerodinámica se ha más que duplicado en comparación con el Gen3, lo que permite a los pilotos aprovechar por completo los 600 kW de potencia en clasificación del coche, el equivalente a más de 800 CV, mientras se benefician de la tracción integral permanente. Los equipos y pilotos también tendrán acceso a ABS, control de par, un diferencial activo, neumáticos Bridgestone de nueva generación y una gama más amplia de sistemas electrónicos que no estaban disponibles en los coches anteriores.

Ahora se siente mucho más cerca de un coche de carreras convencional de primer nivel que cualquier cosa que el campeonato haya producido antes. Sin embargo, la importancia del Gen4 va mucho más allá de las cifras de rendimiento. El verdadero cambio está en la filosofía detrás de su desarrollo. Por primera vez en la historia de Fórmula E, tanto el campeonato como la FIA han diseñado un coche con el rendimiento como objetivo principal.

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En ese sentido, el Gen4 es la declaración más audaz de Fórmula E hasta ahora. Durante gran parte de su historia, la serie evitó medirse con las referencias establecidas del automovilismo, prefiriendo trazar su propio camino, pero con el Gen4 ese enfoque parece estar cambiando. El objetivo ya no es simplemente exhibir innovación, sino demostrar hasta qué punto pueden llegar a ser competitivos los coches eléctricos cuando todo el proyecto se construye alrededor de la búsqueda de rendimiento.

A comienzos de este año, Porsche probó su coche Gen4 en Monza y registró tiempos de vuelta más rápidos que los de Fórmula 2. Pero, más importante aún, ofreció un anticipo de lo que Fórmula E intenta lograr con su nueva generación de coche. El objetivo ya no es demostrar que las carreras eléctricas tienen un lugar en el automovilismo, ya que el desafío ahora es establecer a Fórmula E como una categoría de rendimiento creíble por derecho propio.

Por eso muchos dentro del paddock ven al Gen4 como el coche más importante en la historia de Fórmula E: no solo un coche nuevo, sino la mejor oportunidad hasta ahora para que Fórmula E reformule sus percepciones y redefina lo que pueden ser las carreras eléctricas. Y esa búsqueda de rendimiento se extiende más allá del propio coche, también hacia el formato mismo del campeonato.

A diferencia de los formatos sprint en otras categorías, las nuevas carreras más cortas de Fórmula E no son simplemente una oportunidad adicional para sumar puntos. En cambio, están diseñadas para permitir que los pilotos liberen todo el potencial del Gen4 sin las restricciones de gestión de energía que siguen siendo una característica definitoria de las carreras más largas de Fórmula E.

Porsche, Jaguar, Stellantis (a través de Citroen y del debutante Opel), Nissan, Mahindra y Lola vieron el potencial del proyecto y se comprometieron con la era Gen4. Después de una generación Gen3 que nunca cumplió plenamente con su promesa original, dejando una sensación persistente de que se podría haber logrado más, el Gen4 llega cargando el mayor desafío de Fórmula E hasta ahora: entregar el salto adelante que el campeonato ha buscado durante la última década.

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