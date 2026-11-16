Fórmula E

Parrilla 2027 de la Fórmula E: reveladas las decoraciones de todos los equipos

Mira cómo se verá cada coche de la parrilla de la Fórmula E 2027

Rachit Thukral

Publicado: 16 nov 2026, 15:04

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Andretti

Felipe Drugovich, Andretti Formula E

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Tras cambiar su decoración a mitad de la temporada 2025-26, Andretti presentó otro nuevo esquema de colores para 2027. La escudería estadounidense lucirá cromo y negro en su nuevo coche con motor Nissan al inicio de la era Gen4.

Jake Dennis y Felipe Drugovich volverán a correr para Andretti como parte de una alineación sin cambios.

Citroen

Nick Cassidy, Citroen Racing

Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Citroen mantuvo su identidad azul, blanca y roja al entrar en su segunda temporada en Fórmula E. Aunque presentó una decoración provisional distintiva en abril, el diseño final mostrado antes del test de Jarama vuelve a poner el foco en los colores corporativos de la compañía.

La alineación de pilotos de la marca Stellantis también se mantiene sin cambios, con Jean-Eric Vergne y Nick Cassidy como compañeros de equipo en 2027.

Cupra Kiro

Josep Maria Marti, Cupra Kiro

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Cupra Kiro mantuvo sus característicos colores amarillo fluorescente y cobre, complementados por un toque de negro como parte de una decoración evolucionada.

Pepe Marti seguirá corriendo para el cliente de Porsche, mientras que Jake Hughes regresa a Fórmula E después de un año al margen para reemplazar a Dan Ticktum.

Fortescue Zero

Dan Ticktum, Fortescue Zero Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Después de tomar el control del antiguo equipo DS Penske, Fortescue Zero ingresará a Fórmula E como un equipo con una decoración verde eléctrica y negra.

Dan Ticktum liderará la alineación de pilotos del equipo australiano, pero la identidad de su compañero sigue siendo una incógnita en medio del intento del fichaje original Taylor Barnard de desvincularse de su contrato. Fortescue Zero incorporó a Paul Araon como reemplazo de Barnard para el test de Jarama.

Fusion

Ayhancan Guven, Fusion Racing Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Lo que iba a ser el segundo equipo oficial de Porsche ahora competirá de forma independiente bajo el Fusion Group. La escudería dirigida por el exdirector técnico de Penske, Phil Charles, ha lucido tonos azul oscuro y amarillo en los test.

La alineación del equipo no ha sido confirmada oficialmente, pero Ayhancan Guven y Taylor Barnard están a cargo de la conducción en Jarama.

Jaguar

Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Jaguar dejó atrás su conocido diseño negro, blanco y dorado para el inicio de la era Gen4. El fabricante británico adoptó el azul como color base para su nueva decoración, acercando el coche a su nueva gama de autos de calle.

En cuanto a la alineación de pilotos, Antonio Felix da Costa sigue por otra temporada, mientras que Stoffel Vandoorne se incorporó al equipo para reemplazar a Mitch Evans.

Lola-Yamaha

Robert Shwartzman, Lola Formula E Team

Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Ahora sin Abt como socio de fábrica, la alianza Lola-Yamaha mantiene su conocido esquema de color azul zafiro, con acentos amarillos en todo el coche.

Con Lucas di Grassi colgando el casco y Zane Maloney uniéndose a Nissan, Lola tendrá dos nuevos pilotos el próximo año: Robert Shwartzman y Enzo Fittipaldi.

Mahindra

Nyck De Vries, Mahindra Racing

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Mahindra mantuvo sus conocidos colores corporativos para la era Gen4, pero renovó de forma significativa el diseño para darle al coche una imagen fresca.

Tanto Nyck de Vries como Edoardo Mortara seguirán corriendo para el fabricante indio después de un sólido cierre de la temporada 2025-26.

Nissan

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Photo by: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Nissan está usando una decoración temporal completamente negra en Jarama antes de presentar el diseño final en el NISMO Festival en Japón a principios de diciembre.

El fabricante japonés retocó su alineación, con la llegada de Zane Maloney para acompañar a Oliver Rowland.

Opel

Mitch Evans, Opel GSE Formula E Team

Photo by: Dom Gibbons / LAT Images via Getty Images

Opel entra en Fórmula E con un llamativo esquema de pintura amarillo, ya que reemplaza en la práctica a DS como segundo equipo de Stellantis en Fórmula E.

Después de construir sus operaciones desde cero, Opel fichó a la exestrella de Jaguar Mitch Evans, mientras que Theo Pourchaire completará la alineación de pilotos.

Envision

Maximilian Gunther, Envision Racing

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Envision puede tener un nuevo patrocinador principal, pero seguirá utilizando su llamativa decoración verde la próxima temporada. Sin embargo, el azul fue reemplazado por el negro como color secundario del equipo.

Maximilian Guenther llega desde DS Penske para acompañar al exjunior de Williams Zak O'Sullivan, quien hará su debut en Fórmula E después de correr en Japón durante las últimas dos temporadas.

Porsche

Pascal Wehrlein, Porsche Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Porsche mantiene por ahora bajo secreto su decoración de Fórmula E. El fabricante alemán apareció en Jarama con la misma decoración de camuflaje que utilizó durante los test privados de Gen4.

En el plano de los pilotos, Pascal Wehrlein y Nico Mueller repetirán su asociación después de una exitosa campaña 2025-26 como compañeros de equipo.

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