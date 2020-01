Massa: "Estas cosas no pueden volver a suceder"

El piloto brasileño no había comenzado bien la temporada 2019/20 de la Fórmula E en Ad Diriyah, razón por la cual llegaba a Santiago con el objetivo de recuperarse y parecía bien encaminado después de clasificar en la cuarta posición, llegando a la Súper Pole por primera vez desde mayo del año pasado en Montecarlo.

Sin embargo, en carrera no obtuvo resultado esperado, luchando entre los cinco primeros hasta la vuelta 15, cuando protagonizó un incidente mientras batallaba con Mortara, su compañero de equipo, quien traía la potencia extra del Attack Mode en ese momento, algo que Massa no sabía, y ambos se encontraron en la horquilla de la curva 10, siendo el brasileño quien salió perdiendo al ser superado por Jean-Eric Vergne y Antonio Felix da Costa, ambos del DS Techeetah, cuando se fue contra el muro.

"Sin dudas no trabajamos de forma eficiente dentro del equipo. Desafortunadamente perdí dos posiciones y mucho ritmo en ese momento, pero hablamos y estas cosas no pueden volver a suceder y realmente espero que el equipo trabaje de forma eficiente para todas las carreras, todo el tiempo, especialmente cuando un auto tiene el Attack Mode y el otro no, tienes que entender el lugar correcto para adelantar", comentó.

Luego de esta situación la carrera de Massa se volvió cuesta arriba y hasta fue golpeado por Daniel Abt, de Audi, antes de terminar en la novena posición, sumando sus dos primeros puntos del campeonato.

"Sí, fue bastante difícil y después tuve que usar energía extra. Estábamos en una posición muy, muy buena para luchar por el top 5 e incluso por el podio y desafortunadamente también me chocó Abt en el final de la carrera. Terminé con dos puntos por suerte al final pero sin dudas deberíamos haber sumado más de diez puntos", comentó.

A modo de balance de su paso por Santiago de Chile, Massa valoró el resultado de la clasificación y el ritmo que mostró su auto en carrera.

"Eso es lo positivo. Estuvimos luchando por el top 10 con todos los autos en la clasificación, teníamos un buen ritmo en la carrera. Eso sin dudas es lo positivo que tenemos que mantener y seguir adelante", finalizó.

Repasa las mejores fotos de Felipe Massa en el ePrix de Santiago de Chile: