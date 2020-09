Por qué la justicia social y los esports son tan importantes para la Formula E

La Fórmula E se creó como una categoría de carreras con un sentido y propósito claros: crear un futuro más sostenible. Dado que el mundo ha cambiado drásticamente este año, el deporte está bien posicionado para adaptarse. Actualmente se encuentra en una pausa antes de que empiece la temporada siete en enero. El campeonato tuvo un final exitoso en Berlín el pasado agosto, utilizando un formato parecido al de la UEFA Champions League: tener seis carreras en nueve días en una sola ciudad para coronar al campeón. Fue ese tipo de pensamiento innovador de necesidades y deber que tipifica el automovilismo y la Fórmula E en particular. Y ahora, ¿hacia dónde se dirige la serie? Actualmente depende de los fabricantes, que tienen sus propios desafíos, y mantener los costes bajo control es esencial para su futuro.

En la última entrevista de ThinkingForward, la serie de encuentros con los líderes del automovilismo, escuchamos al CEO de la Fórmula E, Jamie Reigle, hablar de multitud de temas.

Pregunta: ¿Qué impacto crees que tendrá esta crisis de COVID en el impulso que ya estábamos viendo hacia la movilidad eléctrica y la descarbonización del automovilismo? ¿Y cómo crees que afectará a los fabricantes y dónde centrarán sus presupuestos para las carreras en el futuro?

Respuesta: Cuando estábamos a finales de marzo, principios de abril, ya sabes, era un escenario bastante aterrador. Si recuerdas esos momentos, todos estábamos muy inseguros sobre hacia dónde se dirigía el mundo. Tengo mucha fe en el potencial a largo plazo de la Fórmula E. En el poder del deporte para inspirar. No tengo dudas sobre la trayectoria a largo plazo.

Del mismo modo, sea cual sea la categoría, todos estamos en el negocio de los eventos en directo, con una exposición creciente a la industria automotriz. Y en abril, ese era un lugar bastante incierto en el que estar. Creo que lo que hemos visto es la agenda climática, y ha surgido un avance hacia los vehículos eléctricos.

Creo que en cuanto al consumidor, la gente estaba mirando hacia afuera, quizás respirando un aire más fresco del que respiraban en mucho tiempo, sobre todo si vivían en una ciudad. Eso afecta justo a de lo que se trata.

Con la disrupción económica de la crisis, se vio mucho apoyo y estímulo del gobierno en las economías. Y en Francia, Alemania y en el Reino Unido, esos subsidios se impulsaron hacia tecnologías sostenibles. Así que lo consideramos realmente positivo. ¡No está de más tener un poco de viento del gobierno a tu favor!

Entonces nos sentimos bastante bien respecto a dónde estamos, pero también somos conscientes de los desafíos a los que todos nos enfrentamos colectivamente, tenemos que encontrar una manera de recuperar nuestro producto, sea cual sea el tipo de automovilismo, tenemos que poder encontrar una manera de organizar eventos de una manera segura y recuperar al público porque, por mucho que esté orgulloso de lo que todos logramos colectivamente en Berlín, estaría mintiendo si dijera que no sería mucho mejor si hubiéramos tenido a todos nuestros aficionados allí.

P: Volviendo al principio del confinamiento, nadie compró coches durante bastante tiempo, los fabricantes tenían que hacer todo tipo de planificación de escenarios sobre cómo sería el futuro. Ahora, obviamente, en todo el mundo las cosas se abrieron un poco, los coches se vuelven a vender. La Fórmula E depende bastante de los fabricantes: ¿qué escucháis de ellos sobre sus ganas de invertir en el deporte a corto o medio plazo?

R: Bueno, hemos pasado mucho tiempo esta primavera hablando con todos nuestros equipos, en particular con los fabricantes que relacionados con la Fórmula E. Y en términos realmente simples, nuestra prioridad como campeonato es crecer en audiencia para hacer el deporte lo más popular posible y también para convertirlo en una propuesta de inversión atractiva y así, si eres un gran fabricante vinculado a la movilidad eléctrica o si es un equipo independiente que busca en la Fórmula E solo ganar campeonatos y, con suerte, ganar algo de dinero.

Debe haber un camino hacia la rentabilidad, debe haber un retorno de la inversión y pasamos mucho tiempo esta primavera con la FIA y con todos los representantes, los equipos y los fabricantes... tratando de ver qué podemos controlar sobre el modelo de negocio.

Lo que no podemos controlar es cuándo el virus estará bajo control, dónde podremos correr y qué día. Algunas de esas cosas son variables desconocidas, incluso hoy, respecto 2021.

Lo que podemos controlar son cosas internas. ¿Podemos averiguar cómo de atractivo es participar en la Fórmula E? ¿Cuánto cuesta poner un equipo competitivo en la parrilla? El ADN del campeonato es que cualquier equipo y cualquier piloto puede ganar y Alejandro (Agag) lo configuró de una manera en la que tratamos de mantener los costes lo más controlados posible. Pero como con todo lo que se relaciona con la innovación y el automovilismo, esos costes tienden a aumentar. Por eso, hemos analizado muy de cerca las restricciones de recursos. No pensamos que retrasar la Generación 3 (del coche del campeonato) sería el mensaje correcto para el mercado porque promovemos el progreso y debe haber una unión con la innovación y con los programas de coches de carretera.

Así que queríamos poder lanzarlo, pero hacer que la generación durara más. Entonces serán cuatro años en lugar de tres. Tendremos dos homologaciones en lugar de cuatro. Eso tiene un impacto en los costes. Y luego nuestro trabajo como campeonato es hacer crecer la audiencia, para que puedan ganar dinero, patrocinio, medios, etc.

P: Mirándolo desde fuera, realmente se trata de lograr el equilibrio correcto entre las partes comunes y las partes del fabricante, las cosas que dejan espacio para hablar sobre sus innovaciones. Mirando lo que ha hecho la Fórmula 1 con el límite presupuestario y el propósito de igualar las cosas con nuevas reglas. ¿Os planteáis algo así en vuestra categoría?

R: Absolutamente, creo que tenemos la responsabilidad de desarrollar un modelo de negocio rentable para nosotros, pero también para todos nuestros grupos de interés. El desafío es que cada uno de los equipos y cada uno de los fabricantes lo afronta con objetivos ligeramente diferentes.

Así que tratamos de normalizar eso hasta cierto punto, pero al final, uno intenta concentrarse en si el producto es realmente convincente, si las carreras son convincentes. Y para la Fórmula E, eso significa que todos los equipos tengan muy buenas posibilidades de ganar. ¿A dónde va la inversión en los coches que va a permitir que cada equipo o cada fabricante pueda contar una historia diferenciada en nuestro caso, mediante el tren de potencia y el desarrollo de software que implica convertir la energía de la batería en el tren de potencia? Y que luego puedas lidiar con las restricciones de recursos; estamos planteándonos un límite de costes o regulaciones financieras.

No estamos tan avanzados como la Fórmula 1 y obviamente han triunfado logrando instaurar eso, que creo que es algo bueno, en general. Uno de los aspectos positivos de una crisis como esta es que concentra las mentes. Cuando empecé hace un año, me quedó muy claro que este (límite presupuestario) no sería posible en el automovilismo. Existe en muchos otros deportes. Entonces, o crees que el automovilismo es realmente único en ese sentido, o es una cuestión de regulación, reglas y cumplimiento de las mismas. Pero para tener todo lo que se necesita es voluntad colectiva entre las partes interesadas. Y creo que lo que hemos visto en los últimos seis meses es un impulso hacia eso. Por lo tanto, diría que no quiero hacer una predicción de que definitivamente lo instauraremos [un límite presupuestario], pero ciertamente es algo que está sobre la mesa y creo que sería una señal realmente poderosa para reforzar ese caso de retorno de la inversión para los equipos del campeonato o, francamente, para nuevos inversores que estén considerando entrar a la categoría.

P. Así que la categoría tiene un gran sentido de existencia y propósito con la movilidad eléctrica, pero la Fórmula E también ofrece mucho entretenimiento. Quiero decir, las carreras son apretadas, hay mucha, mucha acción... ¿Cómo lo valora a nivel de producto de entretenimiento?

R. Bueno, creo que si miras los ingredientes que todos los mejores deportes, son deportes que han sido comercialmente exitosos, que tienen grandes y profundas bases de fans apasionados, y esa es, por supuesto, nuestra ambición. ¿Cuáles son las características que tienen? Están incrustados en la cultura de una manera que es bastante auténtica, tienen un producto que es inherentemente competitivo, los resultados son impredecibles. Así que cuando miro la Fórmula E, ya sabes, tenemos muchos de esos ingredientes, ¿verdad? Estamos al día en lo que se refiere a la movilidad eléctrica.

La forma en que la FIA y la Fórmula E y Alejandro y el equipo establecieron la estructura de clasificación para mezclar las cosas. La naturaleza de la competencia es tal que en promedio, cada cuatro carreras, tenemos tres ganadores diferentes. Eso es fantástico para el entretenimiento en directo. Tenemos todos los ingredientes allí.

P. Hablado de la experiencia del aficionado, miremos la siguiente temporada. Empezará obviamente en enero. ¿Veremos fans en las carreras y se imagina llegar a Londres dentro de un año con todas las calles llenas?

R. Creo que los últimos seis meses han demostrado que hacer pronósticos arriesgados sobre el futuro de esta pandemia es una tontería. Pero me decepcionaría mucho si el año que viene no tuviéramos fans en algunas de nuestras carreras de alguna forma. Creo que mientras miramos hacia 2021, no hay duda de que el mundo va a estar condicionado por la COVID-19. Y eso va a depender del país en el que estés y del entorno legislativo; cuántas personas pueden ser acogidas en un lugar determinado al mismo tiempo, hay muchas variables que entran en juego.

A pesar del hecho de que estamos viendo un poco una segunda ola en muchos mercados, donde tengo mucha confianza es que sabemos que fuimos capaces de preparar algo en Berlín. Creemos que hay maneras, incluso si estamos limitados a un solo lugar, de ser capaces de acoger eventos con fans en toda la ciudad, lo que nos permitiría ser capaces de involucrar a nuestros aficionados, a nuestros patrocinadores para poder activarse. Así que creo que sólo tenemos que adaptarnos y ser flexibles. Donde tomo la referencia es en Alemania (fútbol), ya sabes, son 1000 personas por evento hoy en día. Mi entendimiento es que eso es pasar a 5000 en un par de meses. No puedo mirarte a los ojos y hacer una predicción arriesgada. Pero estoy seguro de que encontraremos la manera de que algunos aficionados estén disfrutando de la experiencia en Londres.

P. Y luego hablando de accesibilidad en el deporte, obviamente los eSports son un componente clave en ello, sobre todo en las disciplinas automovilísticas. Como muchos otros propietarios, apostaron durante el confinamiento por las carreras virtuales con la iniciativa Race at Home y el apoyo de UNICEF. ¿Qué supuso para ustedes en términos de evolucionar en el ámbito del simracing y en el acceso de la gente a su categoría?

R. La verdad es que no fuimos los primeros en hacerlo. Recuerdo que en marzo, hubo una serie de iniciativas que aparecieron y las mirábamos diciendo: "No vamos a tener ese factor de novedad". ¿Cómo nos diferenciamos de una zona muy concurrida no sólo en el deporte de motor, sino en el deporte en general? Nos asociamos con UNICEF porque realmente nos pareció apropiado y queríamos apoyar a la juventud en particular frente al coronavirus.

Diferenciamos el producto asegurándonos de que todos los equipos de Fórmula E y todos los pilotos de Fórmula E participaran. Y también nos diferenciamos por tener lo que llamamos la parrilla Challenge, que básicamente se fusionó en un solo producto de TV, la parrilla de Challenge de los jugadores y las celebridades. Las audiencias fueron grandes. Hubo algunos mercados que atrajimos a audiencias tan grandes, si no más, que las que tenemos en un evento normal. Esto demuestra que tenemos algo de trabajo que hacer en los eventos presenciales. Pero también muestra que hay ganas y que la población es claramente más joven.

Con cosas como el modo de ataque y el Fan Boost, somos una mezcla natural del mundo real y el de los juegos de todos modos, y por eso ese salto no es tan grande. Pero realmente sirvió al gran propósito de unir esas audiencias. Todos los equipos y pilotos dijeron que les encantó, y que quieren continuar, y ahora estamos trabajando en planes para apoyar el principal campeonato de Fórmula E y acceder a ese público complementario.

Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20, at the start of the race

P. Todos nos sentimos más vulnerables, creo que a nivel mundial, por lo que está pasando este 2020 con la COVID-19, sobre todo los negocios deportivos basados en eventos presenciales, ¿qué pasos están dando para asegurar el futuro de la Fórmula E?

R. La Fórmula E es algo único en el sentido de que fue fundada con este principio básico de tratar de hacer del mundo un lugar mejor en términos simples, a través de la lucha contra el cambio climático con vehículos eléctricos. El mundo se enfrenta a un enorme número de desafíos: el virus, la justicia racial, los temas de justicia social, que han aparecido en la agenda de forma masiva en los últimos tres meses. Creo que veremos 2020 como un punto de inflexión para el deporte donde hay una expectativa de nuestros fans, de que aprovechemos nuestra plataforma para un bien mayor para llamar la atención sobre algunas de las desigualdades en el mundo.

Y tuvimos mucho tiempo para reflexionar sobre eso, como Fórmula E, esta primavera y dijimos 'Oye, sabes, en términos simples, apostamos por un futuro mejor'. De eso se trata la Fórmula E en términos de abordar el cambio climático, ¿dónde más deberíamos ofrecer nuestra plataforma? ¿En qué otro lugar deberíamos hablar? Y el tema de la justicia social es realmente importante, por lo que se nos ocurrió este tipo de principio básico en torno a la "Recarga positiva", que es realmente un punto de encuentro interno para nuestro personal, pero también se irradia a nuestros socios y a nuestros aficionados.

Vamos a mirar hacia atrás dentro de cinco años y diremos: "Vaya, fue un momento increíble para vivir". Y como deporte, tienes que ser humilde en ese sentido. Pero también el deporte tiene este maravilloso poder de mostrar lo mejor de la humanidad y tratamos de poner nuestro pequeño granito de arena en ello.