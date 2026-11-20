Fórmula E

El incendio de un monoplaza obliga a cancelar la última sesión de pretemporada de la Fórmula E

La temporada 2027 de la Fórmula E terminó con un fuerte incidente, con el Fusion de Taylor Barnard envuelto en llamas.

Jose Carlos de Celis

Publicado: 20 nov 2026, 16:36

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Jarama.- LaFórmula E ha puesto fin a su pretemporada 2027, con la tercera y última jornada de test en el Circuito del Jarama con los Gen4 antes de la primera carrera, ahora programada para enero en México. La jornada había transcurrido con cierta normalidad, más allá de los habituales problemas de fiabilidad, pero antes de llegar a la última hora, se encendieron las alarmas cuando el Fortescue de Taylor Barnard se incendió.

El piloto inglés pudo salir por su propio pie, y de hecho lo hizo antes de la explosión del monoplaza, que obligó a salir rápidamente a pista el coche médico, el Safety Car y un camión de bomberos, mientras sobre la colina del Jarama aparecía una enorme columna de humo.

La sesión se detuvo obviamente con bandera roja y se ordenó a todos los pilotos detenerse. Y después de unos minutos, varios tuvieron que volver en dirección contraria recorriendo el circuito al revés para volver a boxes. A los equipos les dijeron que la sesión no se reanudaría, y así terminó la pretemporada, una antes de lo previsto.

Se desconoce el motivo de la avería del Fusion estuvo en la batería del coche del equipo cliente de Porsche. Antes, por la mañana, después de solo dos minutos de test, el Jaguar de Stoffel Vandoorne, se había detenido en pista provocando la primera bandera roja del último día. Después de la avería de Vandoorne, el Jaguar, por motivos de seguridad, fue estacionado en una sección separada en la pista, en cuarentena hasta comprobar que todo estaba OK.

Antes del incendio, la Fórmula E había visto por la mañana su mejor vuelta de la semana, un 1:23.838 de Zane Maloney con el Nissan que le permitía liderar la Sesión 5. Luego, antes de la definitiva sesión que acabó prematuramente, la categoría eléctrica había hecho su primera simulación del formato 'Unleashed', el de las carreras sprint que se estrenarán este año en los double-headers (fines de semana dobles, con dos carreras), en los que se utiliza el kit de alta carga aerodinámica de los coches y los 600 kW totales del monoplaza.

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