Fórmula E

La Fórmula E pospone el E-Prix de Yeda y México será ahora la apertura de la temporada

Yeda debía abrir la temporada 2026/27 de Fórmula E en diciembre

Ed Hardy

Publicado: 12 nov 2026, 10:36

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Jeddah

Foto de: Jed Leicester / LAT Images via Getty Images

Ciudad de México será ahora la sede de la apertura de la temporada 2026/27 de Fórmula E tras el aplazamiento del E-Prix de Yeda.

El circuito de Arabia Saudita estaba programado para dar inicio a la era Gen4 el 18 y 19 de diciembre con un fin de semana de doble carrera, pero esto siempre estuvo en duda debido al conflicto en Medio Oriente.

La guerra entre Estados Unidos/Israel e Irán continúa y ha causado una enorme alteración en varios eventos de automovilismo que originalmente estaban previstos en la región.

Aunque MotoGP celebró su carrera de Qatar el fin de semana pasado, y Fórmula 1 tiene la intención de terminar su temporada actual en ese país y en los Emiratos Árabes Unidos en diciembre, Fórmula E optó por no hacerlo.

El comunicado del campeonato totalmente eléctrico decía: "La decisión consensuada se alcanzó tras un diálogo continuo y constructivo entre todos los socios principales, teniendo en cuenta los acontecimientos recientes en la región y las consideraciones logísticas involucradas.

"Este cambio de fecha sirve para preservar la integridad y el alcance completos del campeonato.

"El número total de carreras y la estructura de doble prueba en Yeda permanecen sin cambios, lo que subraya la resiliencia de la asociación y el compromiso compartido de Fórmula E y sus socios en Arabia Saudita para ofrecer un evento de clase mundial."

La Fórmula E arrancará su nueva era en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México

Photo by: Hector Vivas / Getty Images

Fórmula E celebrará su fin de semana de Yeda el 16 y 17 de abril, fecha que inicialmente estaba prevista para el Sanya E-Prix en China, pero que ahora tendrá lugar el 3 de abril como parte del calendario de 21 rondas.

Con estos cambios, la temporada comenzará en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 16 de enero antes de dirigirse a Austin el 6 de febrero y luego a Miami dos semanas más tarde, con Sao Paulo completando la gira americana el 13 de marzo.

Sanya será lo que siga para la séptima ronda antes de las dos carreras de Arabia Saudita, antes de la visita de Fórmula E a Mónaco el 1 y 2 de mayo para iniciar la sección europea de su temporada récord.

Berlín seguirá a Montecarlo el 8 y 9 de mayo antes de que Brands Hatch haga su debut en el campeonato, reemplazando al ExCeL como sede del London E-Prix el 29 de mayo.

Zandvoort también está previsto que haga su primera aparición en el calendario, con la carrera neerlandesa programada para el 18 y 19 de junio, antes de que Fórmula E viaje a España para el Madrid E-Prix solo una semana después.

Eso también cerrará la gira europea antes de que Shanghái albergue el penúltimo fin de semana el 10 y 11 de julio, antes de la final de temporada en Tokyo apenas dos semanas más tarde.

Las pruebas de pretemporada deben comenzar la próxima semana en Madrid, del 16 al 20 de noviembre, donde se verá el primer rodaje competitivo de los muy esperados coches Gen4, la máquina más rápida de Fórmula E hasta ahora.

Pascal Wehrlein de Porsche llegará como campeón defensor tras conquistar la corona en agosto en el ExCeL, uniéndose a Jean-Eric Vergne como los únicos dos bicampeones de Fórmula E.

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