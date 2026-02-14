Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Crónica de carrera
Fórmula E ePrix de Yeda II

Fórmula E Jeddah: Antonio Felix da Costa pone fin a su sequía de victorias

Antonio Da Costa coloca a Jaguar en lo más alto mientras el líder del campeonato Pascal Wehrlein sufre con Porsche.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Edited:
Antonio Felix Da Costa, Jaguar TCS Eacing

El piloto de Jaguar en Fórmula E, Antonio Felix da Costa, ejecutó una clase magistral estratégica para ganar la segunda carrera del E-Prix de Yeda, mientras Porsche soportó un duro final de fin de semana.

Tras haber clasificado tercero, da Costa se tomó su tiempo en las fases iniciales de la carrera y ejecutó su primer Attack Mode con absoluta perfección, poniendo fin a una sequía de victorias que se remontaba al E-Prix de Portland 2024.

Sebastien Buemi, de Envision, completó un 1-2 para los coches impulsados por Jaguar, mientras que Oliver Rowland, de Nissan, protagonizó una impresionante remontada tras un desastroso viernes para completar el podio.

Sin parada de Pit Boost permitida en la carrera del sábado, los líderes controlaron deliberadamente el ritmo en las primeras ocho vueltas, con pilotos como Mortara, Sebastien Buemi y Rowland intercambiándose la primera posición, con da Costa también en la lucha por el liderato.

Fue alrededor de la vuelta nueve de 30 cuando Mortara aceleró el ritmo, ascendiendo rápidamente desde la quinta posición para tomar el liderato por el exterior de Rowland. Sin embargo, otros pilotos respondieron rápidamente, con Rowland y Buemi disfrutando también de turnos al frente mientras continuaban disputándose posiciones con Mortara.

Aunque da Costa se había rezagado aproximadamente a mitad de carrera, tenía más energía que sus rivales directos, lo que le beneficiaría cuando tomó su primer Attack Mode en la vuelta 18, varias vueltas después que Rowland.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Con los 50 kW adicionales de potencia, da Costa se lanzó hacia el liderato, arrebatando la primera posición en la vuelta 21. Imitando la estrategia ganadora de Pascal Wehrlein del viernes, el portugués construyó una ventaja de 3.5 segundos cuando se quedó sin el impulso extra de energía.

Pilotos como Buemi y Mortara esperaron más tiempo antes de activar su Attack Mode, y inicialmente optaron por solo dos minutos de potencia extra de su asignación de ocho minutos.

Aunque ambos pilotos cargaron rápidamente hacia el frente en las etapas finales tras tomar su segundo Attack Mode, con Buemi recuperando hasta el segundo lugar, da Costa tenía lo suficiente en reserva para asegurar su 13ª victoria en la categoría. Buemi, que fue el más agresivo con el uso de energía al inicio, estuvo bajo presión de Rowland en la última vuelta, pero resistió para asegurar su primer podio de la temporada 2025/26.

El vigente campeón Rowland reforzó sus aspiraciones al título con una conducción medida para terminar tercero, mientras que el favorito previo a la carrera, Mortara, solo pudo ser cuarto con Mahindra, tras la decisión de tomar un Attack Mode inicial de dos minutos que le dejó demasiado terreno por recuperar más adelante en la carrera.

Dan Ticktum completó una sólida actuación para finalizar quinto, habiendo rodado hasta en la segunda posición mientras estaba en Attack Mode. Su compañero de equipo Pepe Marti completó una buena carrera para Cupra Kiro en sexta posición, aunque casi termina mal para el equipo con bandera estadounidense después de que Ticktum y Marti se tocaran en la penúltima vuelta mientras luchaban por el quinto puesto.

Mitch Evans fue el siguiente en sexta posición para Jaguar, mientras que los problemas de Porsche en clasificación continuaron en carrera, con Wehrlein logrando solo el octavo lugar. Jean-Eric Vergne, de Citroen, y Taylor Barnard, de DS Penske, completaron los puestos con puntos.

El compañero de equipo de Vergne, Nick Cassidy, sufrió una carrera complicada tras partir octavo, con el neozelandés sumando su segunda carrera sin puntuar en cinco pruebas.

Fórmula E - Yeda, Arabia Saudita - Resultados Sábado

Carrera

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Puntos Retirada
1 Portugal A. Felix da Costa Jaguar 13 30

41'21.590

130.6 25
2 Switzerland S. Buemi Virgin Racing 16 30

+2.574

41'24.164

2.574 130.5 18
3 United Kingdom O. Rowland Nissan e.dams 1 30

+3.508

41'25.098

0.934 130.4 15
4 Switzerland E. Mortara Mahindra 48 30

+3.924

41'25.514

0.416 130.4 12
5 United Kingdom D. Ticktum Cupra Kiro 33 30

+4.521

41'26.111

0.597 130.4 10
6
P. Martí Cupra Kiro
3 30

+5.461

41'27.051

0.940 130.3 8
7 New Zealand M. Evans Jaguar 9 30

+5.926

41'27.516

0.465 130.3 6
8 Germany P. Wehrlein Porsche 94 30

+6.348

41'27.938

0.422 130.3 4
9 France J. Vergne Citroën Racing 25 30

+6.887

41'28.477

0.539 130.2 2
10 United Kingdom T. Barnard DS Penske 77 30

+9.170

41'30.760

2.283 130.1 1
11 Germany M. Gunther DS Penske 7 30

+9.476

41'31.066

0.306 130.1
12 Brazil F. Drugovich Andretti Formula E 28 30

+14.206

41'35.796

4.730 129.9
13 Sweden J. Eriksson Virgin Racing 14 30

+14.714

41'36.304

0.508 129.8
14 New Zealand N. Cassidy Citroën Racing 37 30

+14.769

41'36.359

0.055 129.8
15 Brazil L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 11 30

+14.787

41'36.377

0.018 129.8
16 Switzerland N. Muller Porsche 51 30

+15.979

41'37.569

1.192 129.8
17 France N. Nato Nissan e.dams 23 30

+17.951

41'39.541

1.972 129.7
18 Barbados Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 22 30

+23.342

41'44.932

5.391 129.4
19 United Kingdom J. Dennis Andretti Formula E 27 30

+1'08.185

42'29.775

44.843 127.1
20 Netherlands N. de Vries Mahindra 21 30

+1'09.107

42'30.697

0.922 127.1
Ver los resultados completos

Share Or Save This Story

Artículo previo La F1 está "extremadamente mal diseñada" y pronto será superada por la Fórmula E, dice Di Grassi

Top Comments

More from
Rachit Thukral

La F1 está "extremadamente mal diseñada" y pronto será superada por la Fórmula E, dice Di Grassi

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
La F1 está "extremadamente mal diseñada" y pronto será superada por la Fórmula E, dice Di Grassi

El jefe de la Fórmula E "provoca" a Verstappen y lo invita tras sus críticas a la F1 2026

Fórmula E
Fórmula E
ePrix de Yeda I
El jefe de la Fórmula E "provoca" a Verstappen y lo invita tras sus críticas a la F1 2026

Lo que ocurrió en la presentación oficial de la temporada de MotoGP en Kuala Lumpur

MotoGP
MotoGP
Presentación MotoGP
Lo que ocurrió en la presentación oficial de la temporada de MotoGP en Kuala Lumpur

Últimas noticias

James Hinchcliffe hará su debut en NASCAR Truck en St. Pete

NASCAR Truck
NSTR NASCAR Truck
Grand Prix of St. Petersburg
James Hinchcliffe hará su debut en NASCAR Truck en St. Pete

Fórmula E Jeddah: Antonio Felix da Costa pone fin a su sequía de victorias

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Yeda II
Fórmula E Jeddah: Antonio Felix da Costa pone fin a su sequía de victorias

NASCAR adelanta el inicio de las 500 Millas de Daytona por tormentas

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Daytona 500
NASCAR adelanta el inicio de las 500 Millas de Daytona por tormentas

Honda "en conversaciones" con Meyer Shank Racing sobre una entrada oficial en 2028

IndyCar
Indy IndyCar
Honda "en conversaciones" con Meyer Shank Racing sobre una entrada oficial en 2028