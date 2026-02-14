Fórmula E Jeddah: Antonio Felix da Costa pone fin a su sequía de victorias

El piloto de Jaguar en Fórmula E, Antonio Felix da Costa, ejecutó una clase magistral estratégica para ganar la segunda carrera del E-Prix de Yeda, mientras Porsche soportó un duro final de fin de semana.

Tras haber clasificado tercero, da Costa se tomó su tiempo en las fases iniciales de la carrera y ejecutó su primer Attack Mode con absoluta perfección, poniendo fin a una sequía de victorias que se remontaba al E-Prix de Portland 2024.

Sebastien Buemi, de Envision, completó un 1-2 para los coches impulsados por Jaguar, mientras que Oliver Rowland, de Nissan, protagonizó una impresionante remontada tras un desastroso viernes para completar el podio.

Sin parada de Pit Boost permitida en la carrera del sábado, los líderes controlaron deliberadamente el ritmo en las primeras ocho vueltas, con pilotos como Mortara, Sebastien Buemi y Rowland intercambiándose la primera posición, con da Costa también en la lucha por el liderato.

Fue alrededor de la vuelta nueve de 30 cuando Mortara aceleró el ritmo, ascendiendo rápidamente desde la quinta posición para tomar el liderato por el exterior de Rowland. Sin embargo, otros pilotos respondieron rápidamente, con Rowland y Buemi disfrutando también de turnos al frente mientras continuaban disputándose posiciones con Mortara.

Aunque da Costa se había rezagado aproximadamente a mitad de carrera, tenía más energía que sus rivales directos, lo que le beneficiaría cuando tomó su primer Attack Mode en la vuelta 18, varias vueltas después que Rowland.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Con los 50 kW adicionales de potencia, da Costa se lanzó hacia el liderato, arrebatando la primera posición en la vuelta 21. Imitando la estrategia ganadora de Pascal Wehrlein del viernes, el portugués construyó una ventaja de 3.5 segundos cuando se quedó sin el impulso extra de energía.

Pilotos como Buemi y Mortara esperaron más tiempo antes de activar su Attack Mode, y inicialmente optaron por solo dos minutos de potencia extra de su asignación de ocho minutos.

Aunque ambos pilotos cargaron rápidamente hacia el frente en las etapas finales tras tomar su segundo Attack Mode, con Buemi recuperando hasta el segundo lugar, da Costa tenía lo suficiente en reserva para asegurar su 13ª victoria en la categoría. Buemi, que fue el más agresivo con el uso de energía al inicio, estuvo bajo presión de Rowland en la última vuelta, pero resistió para asegurar su primer podio de la temporada 2025/26.

El vigente campeón Rowland reforzó sus aspiraciones al título con una conducción medida para terminar tercero, mientras que el favorito previo a la carrera, Mortara, solo pudo ser cuarto con Mahindra, tras la decisión de tomar un Attack Mode inicial de dos minutos que le dejó demasiado terreno por recuperar más adelante en la carrera.

Dan Ticktum completó una sólida actuación para finalizar quinto, habiendo rodado hasta en la segunda posición mientras estaba en Attack Mode. Su compañero de equipo Pepe Marti completó una buena carrera para Cupra Kiro en sexta posición, aunque casi termina mal para el equipo con bandera estadounidense después de que Ticktum y Marti se tocaran en la penúltima vuelta mientras luchaban por el quinto puesto.

Mitch Evans fue el siguiente en sexta posición para Jaguar, mientras que los problemas de Porsche en clasificación continuaron en carrera, con Wehrlein logrando solo el octavo lugar. Jean-Eric Vergne, de Citroen, y Taylor Barnard, de DS Penske, completaron los puestos con puntos.

El compañero de equipo de Vergne, Nick Cassidy, sufrió una carrera complicada tras partir octavo, con el neozelandés sumando su segunda carrera sin puntuar en cinco pruebas.

Fórmula E - Yeda, Arabia Saudita - Resultados Sábado