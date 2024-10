Fenestraz: "Rowland está a la altura de Verstappen"

Sacha Fenestraz tuvo una difícil segunda temporada en la Fórmula E corriendo para Nissan, consiguiendo cinco puntos en 16 carreras y terminando la campaña en la 17º posición en el campeonato de pilotos.

En contrapartida, Oliver Rowland, su compañero de equipo, consiguió dos victorias en Misano y Londres, y fue uno de los aspirantes al título durante gran parte de la temporada en su regreso a Nissan.

En declaraciones en exclusiva a Motorsport.com, Fenestraz detalló los factores que lo llevaron a tener un año tan duro en la serie de monoplazas eléctricos después de una primera temporada en la que había mostrado destellos de gran velocidad.

"Sería muy fácil decir qué fue exactamente, porque si no lo habría cambiado en el momento. Pero creo que fue una compilación de un poco de todo. Llegué a la temporada con un un objetivo demasiado alto, como ser el líder del equipo en términos de piloto, pelear por un campeonato en solo mi segunda temporada, que no era lógico tampoco. O sea, me puse objetivos demasiado altos y eso creo que me complicó un poco todo", explicó.

El piloto franco-argentino indicó que una serie de hechos que se fueron acumulando en la primera parte de la temporada le quitaron confianza, algo que señala como un aspecto fundamental, especialmente en las carreras de Fórmula E.

"Fue un efecto bola de nieve. Porque empezamos más o menos bien, pasaron ciertas cosas y las cosas se fueron empeorando. Y vos como piloto perdés confianza en vos mismo, dudás, manejás con poca confianza y eso en Fórmula E ya perdés un par de décimas, porque obviamente son circuitos urbanos muy difíciles donde la confianza hace todo. Así que fue un efecto de bola de nieve que fue empeorando" resumió.

Fenestraz indicó también que no era consciente del nivel de competitividad que podía tener Rowland, experimentado piloto de Fórmula E pero que en la temporada anterior había perdido su asiento en Mahindra durante la campaña.

"Llegué a la temporada diciéndome a mí mismo 'quiero ser el líder del equipo, quiero ganarle', pero creo que no era realista porque estamos hablando de Rowland, que estaba en su séptima temporada en la Fórmula E", dijo.

"Para mí era sólo mi segunda temporada, es un campeonato que si te fijas, todos los pilotos que están delante son pilotos que llevan años en la Fórmula E, tienen mucha experiencia, también son pilotos mucho más veteranos".

"Y yo, con 24 años (en ese momento), no tengo la misma experiencia que un piloto como él y además, Oliver en su mejor momento está fácilmente a la altura de Verstappen".

"Es muy buen amigo de Verstappen y este año Verstappen le decía a Oliver que es una pena que no esté en la Fórmula 1 porque le haría sombra, así que la gente dentro del automovilismo sabe el potencial que tiene. Yo no lo sabía tampoco, por eso también me puse un objetivo tan alto", reveló.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, 3ª posición, con sus compañeros de equipo, entre ellos Sacha Fenestraz, Nissan Formula E Team, celebran en la ceremonia del podio. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Sobre su salida de Nissan, Fenestraz recordó que la dirección del equipo le había asegurado a principios de agosto que seguiría para la temporada 2024/25 y que cumpliría el último año de un contrato de tres.

Sin embargo, menos de un mes después se enteró a través de las redes sociales de que había sido despedido y sustituido por su antiguo compañero Norman Nato.

"No lo viví bien. Te voy a ser sincero, como lo dije varias veces, me informan que me quedo principio de agosto, fin de julio, apenas terminamos la temporada, y vuelvo de Brasil de un rally que hice con mi madre y mi padre y me entero primero por las redes, o sea por rumores en las redes sociales que yo no sigo", relató.

"Eso la verdad que me tocó bastante porque no es que la relación con el equipo era mala, al revés, era una relación muy positiva, muy buena y que me la jueguen así no me gustó tanto. Ya sé que no es el equipo, es más, el jefe de equipo (Tommaso Volpe) me dijo que cambiaron las cosas último momento y hasta él se disculpó: Dijo 'Mira, la verdad que nunca pasó esto en mi carrera profesional, me disculpo haberte hecho esto, pero bueno, cambiaron las cosas, estamos agarrando otro piloto. Buscate una solución'. Pero bueno, el buscate una solución a dos meses de la temporada es imposible porque ya todos los equipos habían firmado".

"A fin de julio, principio agosto tenía una propuesta con otro equipo en la Fórmula E. Obviamente cuando Nissan me informa que me quedaba, yo le digo agradecí esa oferta pero dije que no estaba interesado. Y al final sí habría estado interesado porque me quedo sin nada, un mes y medio después".

Además, Fenestraz admitió estar sorprendido por la elección de su reemplazante, ya que Nato había sido su compañero en 2023 en Nissan y luego fue dejado de lado por el equipo.

"Me sorprendió mucho porque lo sacan el año anterior y lo ponen de vuelta ahora, es algo que no tiene mucha lógica. Algo más que no me gustó tanto es que en el equipo, cuando firmé el contrato, porque mi contrato seguía hasta 2026, me dicen era era un plan a largo plazo, un trabajo de varios años juntos, que te queremos ver crecer con nosotros y todo eso. Y hace tres temporadas que no tienen los mismos pilotos, hace tres temporadas que vienen cambiando pilotos. Tienen una inestabilidad ahí adentro que es bastante importante".

Al no tener la posibilidad de continuar en la Fórmula E, Fenestraz ahora centra su atención en otros campeonatos. Esto incluye un regreso a la Super Fórmula, donde Fenestraz estuvo antes de su etapa de dos años en la Fórmula E después de terminar subcampeón en 2022, así como el Campeonato Mundial de Resistencia después de haber recibido una oferta para conducir en un equipo oficial, del que no reveló la identidad.

"Afortunadamente, tengo ofertas, hay oportunidades ahí fuera", dijo Fenestraz.

"La verdad es que tenemos la posibilidad de volver a Japón con Nissan o Toyota. Además, ahora recibí una oferta para un programa doble con WEC e IMSA, con un coche LMDH, con un fabricante".

"Tengo una reunión con mi mánager en Londres y a partir de ahí diremos qué hacer y anunciaremos. Creo que se anunciará de aquí a noviembre o diciembre seguro, pero la decisión por mi parte será muy pronto", finalizó.