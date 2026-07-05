Fórmula E: Di Grassi consigue en Shanghái la primera victoria de Lola; Wehrlein lidera el campeonato
Lucas Di Grassi remonta desde el 18º puesto para sellar la primera victoria de Lola Yamaha Abt en Fórmula E, mientras Pascal Wehrlein toma el liderato del campeonato de manos de Mitch Evans, quien no pudo iniciar la carrera.
Lucas Di Grassi logró una sensacional primera victoria en Fórmula E para Lola Yamaha Abt en la segunda carrera del E-Prix de Shanghái, mientras Pascal Wehrlein se hizo con el liderato del campeonato después de que Mitch Evans no pudiera comenzar la competencia.
Evans se vio afectado por un problema técnico antes de la salida, lo que lo dejó sin poder salir del garaje de Jaguar cuando la carrera se puso en marcha, inicialmente durante dos vueltas detrás del coche de seguridad debido a la intensa lluvia, seguida de una salida detenida.
El poleman Felipe Drugovich intentó mantener el liderato, pero los Porsche de Pascal Wehrlein y Nico Muller pronto se pusieron por delante.
Con la pista secándose, se generaron varias estrategias diferentes en juego: algunos intentaron escaparse de inmediato —incluidos los tres primeros— usando el primero de los dos Modos Ataque en las vueltas iniciales, mientras otros esperaron y ahorraron energía para que la superficie de la pista mejorara y aprovechar mejor unas condiciones más favorables más adelante.
Quienes conservaron su energía y sus Modos Ataque pudieron sacar provecho cuando en la vuelta 24 Zane Maloney tuvo que estacionar su Lola-Yamaha a un lado de la pista debido a un fallo en la rueda trasera derecha.
Se decretó un Full Course Yellow que anuló efectivamente a todos los pilotos en Modo Ataque, incluido el líder en pista, Joel Eriksson, además de Jean-Eric Vergne y Wehrlein. Mientras tanto, Di Grassi, que rodaba tercero en ese momento, aún tenía un Modo Ataque restante, que esperó para usar en las tres últimas vueltas.
Foto di: Getty Images
El brasileño mantuvo la calma para adelantar tanto a Eriksson como a Vergne en las dos últimas vueltas, tomando el liderato en la Curva 1 en la última vuelta al piloto de Citroen, para asegurar su primera victoria en Fórmula E desde 2022 y la primera victoria del equipo en la historia de la serie. Vergne aguantó para ser segundo, mientras Eriksson logró igualmente su primer podio en Fórmula E.
Wehrlein no pudo mantenerse en contacto con el grupo de cabeza y terminó cuarto, pero aun así tomó el liderato del campeonato, que ahora encabeza con nueve puntos de ventaja sobre Evans.
Sebastien Buemi no pudo seguir la carga final de Di Grassi con su propio Modo Ataque y tuvo que conformarse con el quinto puesto, por delante de Drugovich y Muller.
Una parada en boxes bajo el FCY para montar neumáticos nuevos permitió a Oliver Rowland volver a subir hasta la octava posición, dejando detrás de él al DS Penske de Taylor Barnard y al Cupra de Dan Ticktum, este último obligado a remontar desde el fondo después de salirse largo sobre la hierba en la cuarta vuelta.
Fórmula E - E-Prix de Shanghái - Carrera Domingo
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Puntos
|Retirada
|1
|L. di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|11
|28
|
40'43.390
|125.6
|25
|2
|J. Vergne Citroën Racing
|25
|28
|
+0.565
40'43.955
|0.565
|125.6
|18
|3
|J. Eriksson Virgin Racing
|14
|28
|
+2.903
40'46.293
|2.338
|125.4
|15
|4
|P. Wehrlein Porsche
|94
|28
|
+11.093
40'54.483
|8.190
|125.0
|12
|5
|S. Buemi Virgin Racing
|16
|28
|
+17.373
41'00.763
|6.280
|124.7
|10
|6
|F. Drugovich Andretti Formula E
|28
|28
|
+19.651
41'03.041
|2.278
|124.6
|8
|7
|N. Muller Porsche
|51
|28
|
+22.456
41'05.846
|2.805
|124.4
|6
|8
|O. Rowland Nissan e.dams
|1
|28
|
+22.539
41'05.929
|0.083
|124.4
|4
|9
|T. Barnard DS Penske
|77
|28
|
+22.690
41'06.080
|0.151
|124.4
|2
|10
|D. Ticktum Cupra Kiro
|33
|28
|
+23.685
41'07.075
|0.995
|124.4
|1
|11
|M. Gunther DS Penske
|7
|28
|
+24.248
41'07.638
|0.563
|124.4
|12
|
P. Martí Cupra Kiro
|3
|28
|
+24.362
41'07.752
|0.114
|124.3
|13
|J. Dennis Andretti Formula E
|27
|28
|
+26.722
41'10.112
|2.360
|124.2
|14
|A. Felix da Costa Jaguar
|13
|28
|
+26.934
41'10.324
|0.212
|124.2
|15
|N. Cassidy Citroën Racing
|37
|28
|
+27.138
41'10.528
|0.204
|124.2
|16
|E. Mortara Mahindra
|48
|28
|
+29.960
41'13.350
|2.822
|124.1
|17
|N. Nato Nissan e.dams
|23
|28
|
+31.309
41'14.699
|1.349
|124.0
|18
|N. de Vries Mahindra
|21
|28
|
+52.032
41'35.422
|20.723
|123.0
|dnf
|Z. Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM
|22
|22
|
+6 Vueltas
30'54.093
|6 Vueltas
|Retirada
|dnf
|M. Evans Jaguar
|9
|0
|
|Retirada
|Ver los resultados completos
Share Or Save This Story
Últimas noticias
Rivera es segundo el domingo en la Fórmula 3 en Silverstone
Max Verstappen no puede creer su mala suerte con Red Bull: "Quizá me crucé con un gato negro"
La F1 revela cuándo decidirá si recupera una carrera en Medio Oriente
Fórmula E: Di Grassi consigue en Shanghái la primera victoria de Lola; Wehrlein lidera el campeonato
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments