Agag advierte que algunas series no sobrevivirán a la crisis

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com dentro de la serie #thinkingforward con distintos líderes del automovilismo, el presidente de la Fórmula E se mostró optimista por las oportunidades que se presentan a pesar de los graves desafíos que está causando ​​la cancelación temporal de todos los eventos. Ello obligará a tomar algunas decisiones audaces y dolorosas para aprovecharlo, comenzando por la Fórmula 1.

"Vamos a ver una gran consolidación en la industria del automovilismo y creo que sucederá por necesidad, porque algunos campeonatos no van a sobrevivir por sí mismos", dijo Agag. “Algunas categorías ya estaban sufriendo, había demasiadas. El automovilismo está aquí para quedarse, no se irá a ninguna parte. Necesitamos saber que esto no es el fin del mundo. Habrá un mañana y será diferente. Tenemos que prepararnos para eso".

"Tal vez no hagan falta 35 campeonatos diferentes en todo el mundo. Tal vez, con seis o siete en todo el mundo es suficiente para cubrir los deseos de los aficionados. Porque al final, el motor es un servicio para los aficionados y un laboratorio de tecnología, pero eso se puede hacer con un número reducido de series".

Agag retomó el tema planteado la semana pasada por el presidente de la FIA, Jean Todt, de que el automovilismo necesita un "nuevo acuerdo" para recalibrar no solo en cuanto a costes, sino de todo el enfoque del automovilismo en la sociedad.

"Vi la entrevista a Jean Todt y estoy de acuerdo con él. Creo que necesitamos un nuevo escenario. En general, para el automovilismo, esto podría ser una oportunidad. Y en particular, para la Fórmula 1, podría ser una gran oportunidad de reestructurar todo su modelo. Y creo que esa es la clave para un nuevo acuerdo".

"El resto le seguiremos, somos más pequeños. El pináculo del automovilismo es la F1 y es ahí donde existe un gran desequilibrio. Haremos nuestro pequeño nuevo acuerdo a nivel de Fórmula E, todos están de acuerdo con la FIA".

“Para el resto del automovilismo depende. Unos lo harán mejor, otros peor. A los espectadores le va a costar. Creo que veremos restricciones de eventos masivos, no sé cuánto durará, pero para los deportes que se basan en los ingresos por venta de entradas, creo que puede ser un desafío".

Aunque este último punto está causando insomnio a muchos promotores, es una de las razones por las que Agag cree que la Fórmula E puede resistir la crisis, al tiempo que reconoce que "si hubiéramos visto este problema en nuestra primera temporada, probablemente nos habría matado".

"Actuamos muy rápido, de manera flexible, tomamos medidas muy pronto, cancelamos las carreras muy pronto y estamos tomando medidas para proteger a los equipos y el personal. Estamos en muy buena forma. Tenemos un modelo de negocio resistente a este tipo de circunstancias. No dependemos demasiado de los ingresos entradas, por ejemplo. Luego están los equipos y hay que protegerlos y reducir costes ahora, porque es cuando tienen su principal problema".

"Por ello, solo decidimos permitir una homologación (de nuevo coche) para la séptima y octava temporada. Por tanto, un equipo puede usar exactamente el mismo coche que está usando en la sexta nuevamente en la siete y podrán ahorrar. Pero si ya habían hecho parte del gasto en el coche de la temporada siete, pueden aprovecharlo, pero tendrán que usarlo de nuevo en la ocho, por lo que también ahorrarán dinero".

“La Fórmula E va a salir bien. Tiene un nivel de costes adecuado, el modelo de negocio es razonable. Puedo enviar un mensaje a toda la comunidad de la Fórmula E de que va a estar en buena forma. No será exactamente igual, tendremos que reducir costes y ser inteligentes ".

Agag argumenta que la crisis actual acelerará el impulso hacia vehículos eléctricos y sostenibles.

"Creo que esta crisis va a acelerar la tendencia", afirma. “La gran lección que veo en esta crisis es la absoluta falta de planificación a largo plazo en nuestra sociedad. No planeamos el futuro".

“Estuve leyendo un artículo sobre la peste bubónica del 541 a.d.C. Y estaban en la misma situación en la que estamos hoy. Tuvieron que quedarse en casa confinados, la economía colapsó. ¡Y eso fue hace 1500 años! Exactamente lo mismo y no hemos aprendido ninguna lección ni planificado hacia el futuro".

“Existen muchas amenazas para la humanidad, pero el cambio climático es el más grande y claro, y esto da muchas más razones para planificarse frente al cambio climático, que provocará algo aún peor que lo que estamos viviendo hoy si no planificamos".

"Y creo que esto da más relevancia y fuerza que nunca a los vehículos eléctricos".

