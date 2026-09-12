El título de la FIA F3 se decidirá en la última carrera en Madrid; Rivera 8° y Colnaghi 12°

En la ronda de Madrid, última prueba de la FIA F3, se disputó la primera carrera principal donde el ganador fue Pedro Clerot (Rodin). Tras el abandono del líder de la clasificación, Freddy Slater (Trident), Ugo Ugochukwu (Campos) le igualó a puntos, por lo que ambos llegarán empatados a la última carrera de la temporada, que se disputará el domingo.

En la lucha por la tercera posición del campeonato, el japones Taito Kato (ART Grand Prix) quedó en segunda posición y ascendió al tercer puesto de la clasificación por delante del mexicano Ernesto Rivera.

Kato, que partía desde la pole, no tuvo una mala salida, pero Clerot, desde la segunda posición, aceleró muy bien y le arrebató el liderato.

Inmediatamente después, entre las curvas 6 y 7, se produjo un accidente con gran confusión en la parte trasera del pelotón. Se vieron implicadas cerca de diez monoplazas y varios de ellos se detuvieron bloqueando la pista. Esto provocó la interrupción inmediata de la carrera con bandera roja. De un plumazo, siete coches desaparecieron de la pista. Entre ellos, el de Maciej Gradysz (ART Grand Prix), que llegó a salir volando por los aires por un instante; fue un accidente en el que, de haber sido un poco diferente, la situación podría haber sido bastante grave.

Tras una interrupción de unos 30 minutos, la carrera se reanudó con una salida en marcha.

Clerot, en cabeza, se escapó, y Kato quedó ligeramente rezagado. Sin embargo, Tuukka Taponen (MP Motorsport), tercero, estaba bajo la presión de Ugo Ugochukwu (Campos), cuarto, y fue perdiendo terreno progresivamente con respecto a Kato.Taponen acabó bloqueando el paso a los que venían detrás, lo que provocó un atasco en el que los pilotos hasta la 17.ª posición se alinearon a intervalos de menos de un segundo.

En la vuelta 9, Freddy Slater (Trident), líder de la clasificación pero que había quedado relegado a los últimos puestos en la clasificación y rodaba en 15.ª posición, hizo un trompo en solitario en la curva 19 y chocó contra el muro. Esto provocó la salida del coche de seguridad y la carrera se reinició.

Slater se vio obligado a abandonar. Dependiendo de la posición que ocupara Ugo Ugochukwu este accidente tenía un gran significado, ya que se planteaba la posibilidad de que el líder de la clasificación cambiara antes de la última carrera.

La carrera se reanudó en la vuelta 12. Para Kato era una oportunidad de adelantar a Clerot, pero este realizó una buena reanudación y mantuvo el liderato, sin dar tregua. Taponen, en tercera posición, se pegó bien a Kato.

Por su parte, Ugo Ugochukwu, cuarto, se quedó rezagado respecto a Taponen y se vio sometido a la presión de Hitoshi Nakamura (Hi-Tech), quinto.

Al final, Clerot se escapó y cruzó la línea de meta en primera posición. Kato se quedó a 1,3 segundos y terminó segundo. Taponen fue tercero, Ugo Ugochukwu cuarto y Nakamura quinto. Ernesto Rivera finalizó octavo.

El argentino Mattia Colnaghi finalizó en la posición 12.

Con este resultado, Ugochukwu suma 141 puntos esta temporada, igualando así a Slater.En la segunda carrera principal del domingo, el primero en cruzar la línea de meta se proclamará campeón de la temporada; sin embargo, dado que Ugochukwu partirá desde la segunda posición de la parrilla y Slater desde la octava, se puede decir que UUgochukwu está en una posición de ventaja.

CARRERA2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 P. Clerot Rodin Motorsport 17 19 1:07'36.729 91.108 1 25 2 T. Kato ART Grand Prix 10 19 +1.341 1:07'38.070 1.341 91.078 1 18 3 T. Taponen MP Motorsport 8 19 +2.866 1:07'39.595 1.525 91.043 1 15 1 4 U. Ugochukwu Campos Racing 2 19 +4.633 1:07'41.362 1.767 91.004 1 12 5 J. Nakamura Hitech Racing 25 19 +5.503 1:07'42.232 0.870 90.984 1 10 6 A. Giusti MP Motorsport 9 19 +6.295 1:07'43.024 0.792 90.967 1 8 7 A. Powell Prema Powerteam 20 19 +7.498 1:07'44.227 1.203 90.940 1 6 8 E. Rivera Campos Racing 3 19 +9.670 1:07'46.399 2.172 90.891 1 4 9 T. Naël Campos Racing 1 19 +10.149 1:07'46.878 0.479 90.880 1 2 10 J. Wharton Prema Powerteam 21 19 +11.421 1:07'48.150 1.272 90.852 1 1 11 Y. David AIX Racing 27 19 +13.161 1:07'49.890 1.740 90.813 1 12 M. Colnaghi MP Motorsport 7 19 +14.887 1:07'51.616 1.726 90.775 1 13 K. Le ART Grand Prix 12 19 +17.842 1:07'54.571 2.955 90.709 1 14 M. De Palo Trident 6 19 +19.630 1:07'56.359 1.788 90.669 1 15 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 19 +20.229 1:07'56.958 0.599 90.656 1 16 N. Strømsted Trident 4 19 +20.986 1:07'57.715 0.757 90.639 1 17 B. Badoer Rodin Motorsport 18 19 +21.394 1:07'58.123 0.408 90.630 1 18 N. Maccagnani Rodin Motorsport 19 19 +21.816 1:07'58.545 0.422 90.620 1 19 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 19 +22.450 1:07'59.179 0.634 90.606 1 20 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 19 +33.747 1:08'10.476 11.297 90.356 1 dnf F. Slater Trident 5 8 +11 Vueltas 45'24.378 11 Vueltas 56.969 1 Accidente dnf F. McLaughlin Hitech Racing 24 1 +18 Vueltas 3'36.552 7 Vueltas 86.695 1 Retirada dnf E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 0 Accident before restart dnf B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 0 Accident before restart dnf M. Gładysz ART Grand Prix 11 0 Accident before restart dnf J. Garfias Prema Powerteam 22 0 Accident before restart dnf M. Shin Hitech Racing 23 0 Accident before restart dnf F. Barrichello AIX Racing 28 0 Accident before restart