El título de la FIA F3 se decidirá en la última carrera en Madrid; Rivera 8° y Colnaghi 12°
La segunda carrera del fin de semana en Madrid de la F3 dejó empatado el campeonato para la última competencia del año el domingo.
En la ronda de Madrid, última prueba de la FIA F3, se disputó la primera carrera principal donde el ganador fue Pedro Clerot (Rodin). Tras el abandono del líder de la clasificación, Freddy Slater (Trident), Ugo Ugochukwu (Campos) le igualó a puntos, por lo que ambos llegarán empatados a la última carrera de la temporada, que se disputará el domingo.
En la lucha por la tercera posición del campeonato, el japones Taito Kato (ART Grand Prix) quedó en segunda posición y ascendió al tercer puesto de la clasificación por delante del mexicano Ernesto Rivera.
Kato, que partía desde la pole, no tuvo una mala salida, pero Clerot, desde la segunda posición, aceleró muy bien y le arrebató el liderato.
Inmediatamente después, entre las curvas 6 y 7, se produjo un accidente con gran confusión en la parte trasera del pelotón. Se vieron implicadas cerca de diez monoplazas y varios de ellos se detuvieron bloqueando la pista. Esto provocó la interrupción inmediata de la carrera con bandera roja. De un plumazo, siete coches desaparecieron de la pista. Entre ellos, el de Maciej Gradysz (ART Grand Prix), que llegó a salir volando por los aires por un instante; fue un accidente en el que, de haber sido un poco diferente, la situación podría haber sido bastante grave.
Tras una interrupción de unos 30 minutos, la carrera se reanudó con una salida en marcha.
Clerot, en cabeza, se escapó, y Kato quedó ligeramente rezagado. Sin embargo, Tuukka Taponen (MP Motorsport), tercero, estaba bajo la presión de Ugo Ugochukwu (Campos), cuarto, y fue perdiendo terreno progresivamente con respecto a Kato.Taponen acabó bloqueando el paso a los que venían detrás, lo que provocó un atasco en el que los pilotos hasta la 17.ª posición se alinearon a intervalos de menos de un segundo.
En la vuelta 9, Freddy Slater (Trident), líder de la clasificación pero que había quedado relegado a los últimos puestos en la clasificación y rodaba en 15.ª posición, hizo un trompo en solitario en la curva 19 y chocó contra el muro. Esto provocó la salida del coche de seguridad y la carrera se reinició.
Slater se vio obligado a abandonar. Dependiendo de la posición que ocupara Ugo Ugochukwu este accidente tenía un gran significado, ya que se planteaba la posibilidad de que el líder de la clasificación cambiara antes de la última carrera.
La carrera se reanudó en la vuelta 12. Para Kato era una oportunidad de adelantar a Clerot, pero este realizó una buena reanudación y mantuvo el liderato, sin dar tregua. Taponen, en tercera posición, se pegó bien a Kato.
Por su parte, Ugo Ugochukwu, cuarto, se quedó rezagado respecto a Taponen y se vio sometido a la presión de Hitoshi Nakamura (Hi-Tech), quinto.
Al final, Clerot se escapó y cruzó la línea de meta en primera posición. Kato se quedó a 1,3 segundos y terminó segundo. Taponen fue tercero, Ugo Ugochukwu cuarto y Nakamura quinto. Ernesto Rivera finalizó octavo.
El argentino Mattia Colnaghi finalizó en la posición 12.
Con este resultado, Ugochukwu suma 141 puntos esta temporada, igualando así a Slater.En la segunda carrera principal del domingo, el primero en cruzar la línea de meta se proclamará campeón de la temporada; sin embargo, dado que Ugochukwu partirá desde la segunda posición de la parrilla y Slater desde la octava, se puede decir que UUgochukwu está en una posición de ventaja.
CARRERA2
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|19
|
1:07'36.729
|91.108
|1
|25
|2
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|19
|
+1.341
1:07'38.070
|1.341
|91.078
|1
|18
|3
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|19
|
+2.866
1:07'39.595
|1.525
|91.043
|1
|15
|1
|4
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|19
|
+4.633
1:07'41.362
|1.767
|91.004
|1
|12
|5
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|19
|
+5.503
1:07'42.232
|0.870
|90.984
|1
|10
|6
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|19
|
+6.295
1:07'43.024
|0.792
|90.967
|1
|8
|7
|
A. Powell Prema Powerteam
|20
|19
|
+7.498
1:07'44.227
|1.203
|90.940
|1
|6
|8
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|19
|
+9.670
1:07'46.399
|2.172
|90.891
|1
|4
|9
|
T. Naël Campos Racing
|1
|19
|
+10.149
1:07'46.878
|0.479
|90.880
|1
|2
|10
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|19
|
+11.421
1:07'48.150
|1.272
|90.852
|1
|1
|11
|
Y. David AIX Racing
|27
|19
|
+13.161
1:07'49.890
|1.740
|90.813
|1
|12
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|19
|
+14.887
1:07'51.616
|1.726
|90.775
|1
|13
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|19
|
+17.842
1:07'54.571
|2.955
|90.709
|1
|14
|
M. De Palo Trident
|6
|19
|
+19.630
1:07'56.359
|1.788
|90.669
|1
|15
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|19
|
+20.229
1:07'56.958
|0.599
|90.656
|1
|16
|
N. Strømsted Trident
|4
|19
|
+20.986
1:07'57.715
|0.757
|90.639
|1
|17
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|19
|
+21.394
1:07'58.123
|0.408
|90.630
|1
|18
|
N. Maccagnani Rodin Motorsport
|19
|19
|
+21.816
1:07'58.545
|0.422
|90.620
|1
|19
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|19
|
+22.450
1:07'59.179
|0.634
|90.606
|1
|20
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|19
|
+33.747
1:08'10.476
|11.297
|90.356
|1
|dnf
|
F. Slater Trident
|5
|8
|
+11 Vueltas
45'24.378
|11 Vueltas
|56.969
|1
|Accidente
|dnf
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|1
|
+18 Vueltas
3'36.552
|7 Vueltas
|86.695
|1
|Retirada
|dnf
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|0
|
|Accident before restart
|dnf
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|0
|
|Accident before restart
|dnf
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|0
|
|Accident before restart
|dnf
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|0
|
|Accident before restart
|dnf
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|0
|
|Accident before restart
|dnf
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|0
|
|Accident before restart
|Ver los resultados completos
Share Or Save This Story
Últimas noticias
Bagnaia no encuentra soluciones a sus problemas, ¿es posible que ni siquiera haya una explicación?
Antonelli advierte del desgaste en Madrid: en las primeras 10 vueltas conduciremos como abuelas
El título de la FIA F3 se decidirá en la última carrera en Madrid; Rivera 8° y Colnaghi 12°
Bezzecchi impotente ante Márquez en Misano: "Lo hice todo bien"
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.