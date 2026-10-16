FIA F3

El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Ferrari Driver Academy para 2027

El colombiano Salim Hanna se incorpora a la Ferrari Driver Academy para 2027 luego de un exitoso paso por la Fórmula Regional Europea.

Luis Ramírez

Publicado: 16 oct 2026, 9:25

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El piloto colombiano Salim Hanna

Foto de: Ferrari Media Center

Latinoamérica tendrá, de nueva cuenta, un piloto de habla hispana en la academia de Ferrari a través de la presencia del colombiano Salim Hanna, quien fue anunciado como nuevo miembro del equipo de Maranello este viernes en un paso clave para su proyección internacional en su camino a conseguir su sueño: la Fórmula 1.

La Scuderia Ferrari confirmó de manera oficial la lista de pilotos de la Ferrari Driver Academy para la temporada 2027, con un total de ocho competidores que abarcan desde el karting hasta la Fórmula 2, todos con el objetivo de un día seguir los pasos del recién graduado Rafael Camara, quien competirá en la F1 el próximo año con el equipo Haas tras ser anunciado el jueves.

¿Quién es Salim Hanna, la nueva promesa de Ferrari?

Nacido el 20 de noviembre de 2009 en Barranquilla, Colombia, Salim Hanna se ha consolidado como uno de los representantes del país sudamericano con mayor proyección en las series de desarrollo.

En el 2025 dio su salto al automovilismo europeo disputando la mayor parte del campeonato de Fórmula 4 de Italia donde logró podios en Misano, Vallelunga e Imola, resultados que le valieron el cuarto puesto del campeonato al final de la temporada. Junto a ello realizó algunas competencias de la F4 Británica, además de realizar la E4 (European 4) Championship.

Para el 2026 inició en la Fórmula Regional del Medio Oriente consiguiendo una victoria en Dubái antes de correr en la Fórmula Regional Europea, una de las series de desarrollo más importantes en la escalera a la F1. A los mandos de un coche del equipo Prema se apuntó el séptimo puesto del campeonato con resultados destacados como su triunfo en Imola además de otros tres podios.

El colombiano realizó dos rondas de reconocimiento en la FIA F3 en Spielberg y Hungría con el equipo AIX Racing.

Gracias a estos resultados, Maranello apostó por su desarrollo incorporándolo a su cantera. Para la campaña 2027, el barranquillero disputará la temporada completa de la Fórmula 3, categoría donde buscará consolidar su ritmo de carrera estando bajo la mirada directa de la F1.

Más de la F1 :

El resto de los pilotos de la Ferrari Driver Academy

Junto con el colombiano, la nómina de jóvenes talentos de Maranello estará integrada por los siguientes pilotos:

Daniel Miron: El neerlandés (nacido en 2013) llega como subcampeón europeo FIA de OK-Junior y competirá en la categoría OK de karting.

El neerlandés (nacido en 2013) llega como subcampeón europeo FIA de OK-Junior y competirá en la categoría OK de karting. Alp Aksoy: El turco (nacido en 2010) se une tras sumar tres victorias en la F4 Italiana y Euro4; ascenderá al Campeonato de Fórmula Regional Europea .

El turco (nacido en 2010) se une tras sumar tres victorias en la F4 Italiana y Euro4; ascenderá al Campeonato de . Noah Baglin y Filippo Sala: Campeón europeo de OK y figura continental respectivamente, ambos darán el salto del karting al debut en la Fórmula 4 Española .

Campeón europeo de OK y figura continental respectivamente, ambos darán el salto del karting al debut en la . Alba Larsen: La danesa continuará por segundo año consecutivo en la F1 Academy tras lograr dos podios en Zandvoort.

La danesa continuará por segundo año consecutivo en la tras lograr dos podios en Zandvoort. Niccolò Maccagnani: Asciende directamente de la F4 a la Fórmula 3 tras ganar en Misano y Mugello, compartiendo categoría con Hanna.

Asciende directamente de la F4 a la tras ganar en Misano y Mugello, compartiendo categoría con Hanna. Tuukka Taponen: El finlandés, tercero en la F3 este año, dará el salto definitivo a la Fórmula 2 con el equipo ART Grand Prix.

Más de la F1 :

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Mattia Colnaghi: balance de su año en la F3 y una esperada actividad con Red Bull F1

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Luis Ramírez





"No me ayudan ni a mí ni a mi futuro": Colapinto exige parar el odio en redes sociales



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



"No me ayudan ni a mí ni a mi futuro": Colapinto exige parar el odio en redes sociales





“Este motor es ridículo”: La explosiva crítica de Alonso a Honda al perseguir a Checo Pérez



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



“Este motor es ridículo”: La explosiva crítica de Alonso a Honda al perseguir a Checo Pérez





Así vivimos la carrera del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



Así vivimos la carrera del GP de Singapur de F1 2026 en Marina Bay

Últimas noticias





El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Ferrari Driver Academy para 2027



FIA F3



F3 FIA F3



El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Ferrari Driver Academy para 2027





Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"



GTWE



GTWE GTWE



Portimão



13 min



Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"





El kit car del Fiesta WRC 2027 de M-Sport se deja ver



WRC



WRC WRC 11 h



El kit car del Fiesta WRC 2027 de M-Sport se deja ver





Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 13 h



Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete