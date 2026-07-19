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Crónica de carrera
FIA F3 Spa-Francorchamps

Rivera gana en la Fórmula 3 en Spa y Colnaghi es cuarto

El mexicano Ernesto Rivera logró la victoria en la carrera del domingo de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps, donde el argentino Mattia Colnaghi finalizó cuarto.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Ernesto Rivera, Campos Racing

Ernesto Rivera, Campos Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La Fórmula 3 cerró su paso por Spa-Francorchamps con una carrera Feature vibrante y llena de adelantamientos, en la que Ernesto Rivera se llevó el triunfo tras avanzar desde la cuarta posición de la parrilla. 

El piloto de Campos Racing supo esperar en las primeras vueltas, administró el desgaste de los neumáticos y, cuando encontró el momento, ejecutó una serie de maniobras decisivas para alcanzar la punta y no volver a mirar atrás.

La largada tuvo como protagonista a Tuukka Taponen, que arrebató el liderazgo a Freddie Slater en la primera curva. Sin embargo, Hiyu Yamakoshi no tardó en atacar y tomó la delantera en Les Combes. La carrera se neutralizó al final de la primera vuelta por el ingreso del Safety Car, luego de que Yevan David quedara atrapado en la grava.

Tras la reanudación, la acción no dio respiro. Slater recuperó posiciones hasta colocarse segundo y luego líder, pero Rivera ya comenzaba a mostrar su ritmo. En la novena vuelta superó a Taponen para ubicarse tercero, aunque un leve contacto con Yamakoshi le dejó dañado el endplate del alerón delantero. Lejos de perder rendimiento, el piloto mexicano continuó su ofensiva: primero adelantó a Yamakoshi y, en la vuelta 12, aprovechó el DRS para superar a Slater camino a la curva 5 y quedarse con el liderato.

Ernesto Rivera, Campos Racing

Ernesto Rivera, Campos Racing

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Desde ese momento, Rivera fue inalcanzable. El mexicano cruzó la meta en primera posición para conseguir su primera victoria en una Feature Race de Fórmula 3 y la segunda de su temporada de debut. 

“Al final logramos ganar. Fue una carrera súper divertida, con muchos adelantamientos y mucha degradación, pero pudimos pelear bien, así que estoy súper feliz con este resultado”, declaró el ganador.

Detrás de Rivera, Yamakoshi aseguró el segundo puesto para Van Amersfoort Racing, mientras que Slater completó el podio con Trident. El británico, además, redujo a solo un punto la diferencia en el campeonato con Ugo Ugochukwu, que terminó fuera de los puntos tras un incidente en la primera vuelta.

Otro de los grandes destacados de la jornada fue Mattia Colnaghi, que firmó una actuación sólida y consistente para terminar cuarto. El argentino ganó una posición cuando Taponen se fue ancho en la curva 1 de la vuelta 10 y, desde allí, resistió la presión final de Maciej Gladysz para quedarse con un resultado de enorme valor para cerrar su mejor fin de semana en la Fórmula 3.

Con este resultado, Ugochukwu se mantiene como líder del campeonato con 104 puntos, pero Slater quedó a solo una unidad con 103. Rivera, gracias a su triunfo en Spa, escaló al quinto lugar con 56 puntos, mientras que Colnaghi es 16° con 20 unidades.

La próxima cita de la Fórmula 3 se disputará en el Hungaroring del 24 al 26 de julio.

Fórmula 3 - Spa-Francorchamps - Carrera Feature

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
E. Rivera Campos Racing
3 15

34'44.732

181.211 25
2
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
14 15

+1.685

34'46.417

1.685 181.064 18
3
F. Slater Trident
5 15

+4.453

34'49.185

2.768 180.824 15
4
M. Colnaghi MP Motorsport
7 15

+4.927

34'49.659

0.474 180.783 12
5
M. Gładysz ART Grand Prix
11 15

+5.337

34'50.069

0.410 180.748 10
6
T. Kato ART Grand Prix
10 15

+7.815

34'52.547

2.478 180.534 8 1
7
T. Taponen MP Motorsport
8 15

+9.054

34'53.786

1.239 180.427 6
8
J. Nakamura Hitech Racing
25 15

+9.378

34'54.110

0.324 180.399 4
9
A. Giusti MP Motorsport
9 15

+10.652

34'55.384

1.274 180.290 2
10
B. Badoer Rodin Motorsport
18 15

+11.196

34'55.928

0.544 180.243 1
11
N. Strømsted Trident
4 15

+12.524

34'57.256

1.328 180.129
12 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 15

+12.840

34'57.572

0.316 180.101
13
B. del Pino Van Amersfoort Racing
16 15

+13.427

34'58.159

0.587 180.051
14
P. Clerot Rodin Motorsport
17 15

+14.113

34'58.845

0.686 179.992
15
F. McLaughlin Hitech Racing
24 15

+14.645

34'59.377

0.532 179.947
16
T. Naël Campos Racing
1 15

+17.529

35'02.261

2.884 179.700 1
17
L. Sharp Prema Powerteam
20 15

+19.587

35'04.319

2.058 179.524
18
J. Wharton Prema Powerteam
21 15

+22.105

35'06.837

2.518 179.309
19
K. Le ART Grand Prix
12 15

+22.770

35'07.502

0.665 179.253
20
M. Shin Hitech Racing
23 15

+23.183

35'07.915

0.413 179.218
21
U. Ugochukwu Campos Racing
2 15

+24.413

35'09.145

1.230 179.113
22
G. Xie DAMS Lucas Oil
31 15

+24.958

35'09.690

0.545 179.067
23
J. Garfias Prema Powerteam
22 15

+25.060

35'09.792

0.102 179.058 1
24
E. Deligny Van Amersfoort Racing
15 15

+27.522

35'12.254

2.462 178.850
25
C. Ho Rodin Motorsport
19 15

+29.078

35'13.810

1.556 178.718
26
R. Escotto AIX Racing
26 15

+32.160

35'16.892

3.082 178.458
dnf
F. Barrichello AIX Racing
28 9

+6 Vueltas

22'12.768

6 Vueltas 169.939 1 Retirada
dnf
M. De Palo Trident
6 1

+14 Vueltas

3'12.357

8 Vueltas 128.798 1 Retirada
dnf
Y. David AIX Racing
27 0

Accidente
dns
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
30 0

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