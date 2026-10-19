FIA F3
Rivera, Colnaghi y Hanna salen a la pista en Jerez con vistas a la F3 2027
Los tres pilotos latinoamericaons compartirán el equipo Campos Racing en los ensayos de postemporada que comenzarán este martes en Jerez de la Frontera. Habrá dos jornadas de actividad para empezar a preparar el próximo campeonato.
Redacción Motorsport.com
Publicado: 19 oct 2026, 15:14
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Mattia Colnaghi, MP Motorsport
Foto de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images
La temporada 2026 de la Fórmula 3 ya terminó, pero la preparación para 2027 comenzará a tomar forma esta semana. Ernesto Rivera, Mattia Colnaghi y Salim Hanna estarán entre los protagonistas de los ensayos de postemporada que se disputarán este martes 20 y miércoles 21 de octubre en el circuito de Jerez de la Frontera.
Los tres pilotos latinoamericanos integrarán la alineación de Campos Racing, el equipo con el que competirán el próximo año. El mexicano Rivera utilizará el número 3 en su monoplaza, el argentino Colnaghi estará al volante del auto número 2, y el colombiano Hanna llevará el número 1.
Las pruebas les permitirán comenzar el trabajo conjunto en pista, acumular kilómetros y establecer las primeras referencias de cara a la próxima temporada. La estructura española afrontará ese proceso como defensora de los títulos de pilotos y equipos conquistados en 2026.
Para Rivera, Colnaghi y Hanna, Jerez será el primer paso de una preparación que continuará durante las próximas semanas. Las dos jornadas ofrecerán tiempo para trabajar con los ingenieros, evaluar el comportamiento de los autos y avanzar en la adaptación a las exigencias del campeonato de 2027.
Será la primera vez que los tres pilotos latinoamericanos compartirán el garaje de Campos Racing tras haber sido anunciados en los últimos días.
Dos días de pruebas para empezar a preparar 2027
El programa de Jerez ofrecerá seis horas de actividad por jornada, aunque con una diferencia en los horarios de las sesiones vespertinas.
El martes, los pilotos saldrán a pista de 09:00 a 12:00 y, después de una pausa de dos horas, volverán a rodar de 14:00 a 17:00. El miércoles se mantendrá el horario matinal, pero la sesión de la tarde se adelantará una hora y se desarrollará de 13:00 a 16:00. Todos los horarios corresponden a la hora local de España.
La lista de inscritos reúne a 30 pilotos de 19 países. Quince ya tienen experiencia en carreras de Fórmula 3, mientras que la otra mitad tendrá su primera oportunidad al volante de los monoplazas de la categoría.
Taito Kato, cuarto en el campeonato de 2026, será el participante mejor ubicado en la clasificación de la temporada que acaba de finalizar. El japonés estará con ART Grand Prix.
Después de Jerez, la preparación continuará en Barcelona, donde están previstas otras dos jornadas de pruebas para el 26 y el 27 de octubre.
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- El equipo de Motorsport.com
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