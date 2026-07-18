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FIA F3 Spa-Francorchamps

Victoria de Nakamura con Mattia Colnaghi cerca del podio en la F3 en Spa

Jin Nakamura se impuso en la carrera sprint de la Fórmula 3 en Spa, en la que Mattia Colnaghi fue cuarto en su mejor resultado en la categoría, mientras que Ernesto Rivera finalizó octavo.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Jin Nakamura, Hitech

Jin Nakamura, Hitech

Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Mattia Colnaghi finalizó cuarto y Ernesto Rivera fue octavo en la carrera sprint de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps, donde el japonés Jin Nakamura consiguió su primera victoria en la categoría tras una sólida actuación y un temprano sobrepaso por el liderato.

La carrera comenzó con Brando Badoer manteniendo la primera posición desde la pole, mientras que su compañero de Rodin Motorsport, Pedro Clerot, defendía el segundo lugar de los ataques de Colnaghi en la frenada de La Source. Esa maniobra permitió que Nakamura aprovechara el espacio para colocarse tercero y, pocos metros después, superara a Clerot por el exterior en Les Combes para quedar como escolta.

Detrás, el campeonato vivió un momento clave cuando los dos principales aspirantes al título, Ugo Ugochukwu y Freddie Slater, chocaron en la curva 6. El británico quedó fuera de carrera y el piloto de Campos Racing sufrió daños en la suspensión que lo obligaron a pasar por boxes, provocando la salida del coche de seguridad.

En el relanzamiento, Nakamura no tardó en atacar y adelantó a Badoer para tomar la punta en Eau Rouge y Les Combes. A partir de allí controló la competencia pese a un pequeño susto antes del segundo reinicio, cuando estuvo cerca de perder el auto en la última chicana al acelerar para relanzar la carrera.

Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Photo by: Clive Mason/Getty Images

Colnaghi se mantuvo siempre en la pelea por los puestos de privilegio y cruzó la meta en una meritoria cuarta posición, a un paso del podio, en lo que marcó su mejor resultado de la temporada. Rivera, por su parte, protagonizó un interesante duelo con Tuukka Taponen: perdió momentáneamente el séptimo lugar en La Source, pero recuperó la posición con ayuda del DRS en Les Combes. Sin embargo, tras el segundo coche de seguridad, el finlandés volvió a superarlo y el mexicano debió conformarse con el octavo puesto, igualmente dentro de la zona de puntos.

Nakamura selló así su primer triunfo en la Fórmula 3, escoltado por los pilotos de Rodin Motorsport, Badoer y Clerot. Colnaghi finalizó cuarto, seguido por Taito Kato, Théophile Nael, Taponen, Rivera, Alessandro Giusti y Noah Stromsted, quienes completaron los diez primeros clasificados.

Los mexicanos José Garfias y Ricardo Escotto finalizaron en la 20° y 24° posición, respectivamente.

La F3 completará su fin de semana en Spa-Francorchamps el domingo con la carrera feature, donde Rivera y Colnaghi compartirán la tercera fila de la parrilla de salida.

Fórmula 3 - Spa-Francorchamps, Bélgica - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
J. Nakamura Hitech Racing
25 12

31'08.854

161.667 10 1
2
B. Badoer Rodin Motorsport
18 12

+0.978

31'09.832

0.978 161.583 9
3
P. Clerot Rodin Motorsport
17 12

+1.459

31'10.313

0.481 161.541 8
4
M. Colnaghi MP Motorsport
7 12

+3.053

31'11.907

1.594 161.404 7
5
T. Kato ART Grand Prix
10 12

+3.370

31'12.224

0.317 161.376 6
6
T. Naël Campos Racing
1 12

+3.730

31'12.584

0.360 161.345 5
7
T. Taponen MP Motorsport
8 12

+3.996

31'12.850

0.266 161.322 4
8
E. Rivera Campos Racing
3 12

+4.514

31'13.368

0.518 161.278 3
9
A. Giusti MP Motorsport
9 12

+4.966

31'13.820

0.452 161.239 2
10
N. Strømsted Trident
4 12

+5.657

31'14.511

0.691 161.179 1
11
C. Ho Rodin Motorsport
19 12

+6.239

31'15.093

0.582 161.129
12
M. Gładysz ART Grand Prix
11 12

+6.840

31'15.694

0.601 161.078
13
L. Sharp Prema Powerteam
20 12

+7.816

31'16.670

0.976 160.994
14 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 12

+7.856

31'16.710

0.040 160.991
15
B. del Pino Van Amersfoort Racing
16 12

+8.234

31'17.088

0.378 160.958
16
J. Wharton Prema Powerteam
21 12

+8.983

31'17.837

0.749 160.894
17
Y. David AIX Racing
27 12

+9.957

31'18.811

0.974 160.811
18
E. Deligny Van Amersfoort Racing
15 12

+10.138

31'18.992

0.181 160.795
19
K. Le ART Grand Prix
12 12

+10.282

31'19.136

0.144 160.783
20
J. Garfias Prema Powerteam
22 12

+11.209

31'20.063

0.927 160.703
21
F. Barrichello AIX Racing
28 12

+11.442

31'20.296

0.233 160.684
22
G. Xie DAMS Lucas Oil
31 12

+12.191

31'21.045

0.749 160.620
23
M. De Palo Trident
6 12

+12.558

31'21.412

0.367 160.588
24
R. Escotto AIX Racing
26 12

+13.586

31'22.440

1.028 160.501
25
F. McLaughlin Hitech Racing
24 12

+13.842

31'22.696

0.256 160.479 1
26
M. Shin Hitech Racing
23 12

+14.860

31'23.714

1.018 160.392
27
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
30 12

+16.148

31'25.002

1.288 160.282
28
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
14 12

+16.890

31'25.744

0.742 160.219 1
29
U. Ugochukwu Campos Racing
2 11

+1 Vuelta

31'26.364

1 Vuelta 146.800 1 Colisión
dnf
F. Slater Trident
5 0

Colisión
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