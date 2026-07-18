Victoria de Nakamura con Mattia Colnaghi cerca del podio en la F3 en Spa
Jin Nakamura se impuso en la carrera sprint de la Fórmula 3 en Spa, en la que Mattia Colnaghi fue cuarto en su mejor resultado en la categoría, mientras que Ernesto Rivera finalizó octavo.
Jin Nakamura, Hitech
Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images
Mattia Colnaghi finalizó cuarto y Ernesto Rivera fue octavo en la carrera sprint de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps, donde el japonés Jin Nakamura consiguió su primera victoria en la categoría tras una sólida actuación y un temprano sobrepaso por el liderato.
La carrera comenzó con Brando Badoer manteniendo la primera posición desde la pole, mientras que su compañero de Rodin Motorsport, Pedro Clerot, defendía el segundo lugar de los ataques de Colnaghi en la frenada de La Source. Esa maniobra permitió que Nakamura aprovechara el espacio para colocarse tercero y, pocos metros después, superara a Clerot por el exterior en Les Combes para quedar como escolta.
Detrás, el campeonato vivió un momento clave cuando los dos principales aspirantes al título, Ugo Ugochukwu y Freddie Slater, chocaron en la curva 6. El británico quedó fuera de carrera y el piloto de Campos Racing sufrió daños en la suspensión que lo obligaron a pasar por boxes, provocando la salida del coche de seguridad.
En el relanzamiento, Nakamura no tardó en atacar y adelantó a Badoer para tomar la punta en Eau Rouge y Les Combes. A partir de allí controló la competencia pese a un pequeño susto antes del segundo reinicio, cuando estuvo cerca de perder el auto en la última chicana al acelerar para relanzar la carrera.
Mattia Colnaghi, MP Motorsport
Photo by: Clive Mason/Getty Images
Colnaghi se mantuvo siempre en la pelea por los puestos de privilegio y cruzó la meta en una meritoria cuarta posición, a un paso del podio, en lo que marcó su mejor resultado de la temporada. Rivera, por su parte, protagonizó un interesante duelo con Tuukka Taponen: perdió momentáneamente el séptimo lugar en La Source, pero recuperó la posición con ayuda del DRS en Les Combes. Sin embargo, tras el segundo coche de seguridad, el finlandés volvió a superarlo y el mexicano debió conformarse con el octavo puesto, igualmente dentro de la zona de puntos.
Nakamura selló así su primer triunfo en la Fórmula 3, escoltado por los pilotos de Rodin Motorsport, Badoer y Clerot. Colnaghi finalizó cuarto, seguido por Taito Kato, Théophile Nael, Taponen, Rivera, Alessandro Giusti y Noah Stromsted, quienes completaron los diez primeros clasificados.
Los mexicanos José Garfias y Ricardo Escotto finalizaron en la 20° y 24° posición, respectivamente.
La F3 completará su fin de semana en Spa-Francorchamps el domingo con la carrera feature, donde Rivera y Colnaghi compartirán la tercera fila de la parrilla de salida.
Fórmula 3 - Spa-Francorchamps, Bélgica - Carrera Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|12
|
31'08.854
|161.667
|10
|1
|2
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|12
|
+0.978
31'09.832
|0.978
|161.583
|9
|3
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|12
|
+1.459
31'10.313
|0.481
|161.541
|8
|4
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|12
|
+3.053
31'11.907
|1.594
|161.404
|7
|5
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|12
|
+3.370
31'12.224
|0.317
|161.376
|6
|6
|
T. Naël Campos Racing
|1
|12
|
+3.730
31'12.584
|0.360
|161.345
|5
|7
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|12
|
+3.996
31'12.850
|0.266
|161.322
|4
|8
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|12
|
+4.514
31'13.368
|0.518
|161.278
|3
|9
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|12
|
+4.966
31'13.820
|0.452
|161.239
|2
|10
|
N. Strømsted Trident
|4
|12
|
+5.657
31'14.511
|0.691
|161.179
|1
|11
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|12
|
+6.239
31'15.093
|0.582
|161.129
|12
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|12
|
+6.840
31'15.694
|0.601
|161.078
|13
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|12
|
+7.816
31'16.670
|0.976
|160.994
|14
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|12
|
+7.856
31'16.710
|0.040
|160.991
|15
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|12
|
+8.234
31'17.088
|0.378
|160.958
|16
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|12
|
+8.983
31'17.837
|0.749
|160.894
|17
|
Y. David AIX Racing
|27
|12
|
+9.957
31'18.811
|0.974
|160.811
|18
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|12
|
+10.138
31'18.992
|0.181
|160.795
|19
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|12
|
+10.282
31'19.136
|0.144
|160.783
|20
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|12
|
+11.209
31'20.063
|0.927
|160.703
|21
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|12
|
+11.442
31'20.296
|0.233
|160.684
|22
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|12
|
+12.191
31'21.045
|0.749
|160.620
|23
|
M. De Palo Trident
|6
|12
|
+12.558
31'21.412
|0.367
|160.588
|24
|
R. Escotto AIX Racing
|26
|12
|
+13.586
31'22.440
|1.028
|160.501
|25
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|12
|
+13.842
31'22.696
|0.256
|160.479
|1
|26
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|12
|
+14.860
31'23.714
|1.018
|160.392
|27
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|12
|
+16.148
31'25.002
|1.288
|160.282
|28
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|12
|
+16.890
31'25.744
|0.742
|160.219
|1
|29
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|11
|
+1 Vuelta
31'26.364
|1 Vuelta
|146.800
|1
|Colisión
|dnf
|
F. Slater Trident
|5
|0
|
|Colisión
|Ver los resultados completos
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