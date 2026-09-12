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FIA F3 Madrid

Naël gana la primera carrera de F3 en Madrid, Rivera 6° y Colnaghi en 14°

Théophile Naël se impuso con facilidad en el sprint de Madrid, la primera carrera del último fin de semana de la temporada de la FIA F3. Ernesto Rivera sigue en la lucha por el top tres del campeonato.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Teophile Nael, Campos Racing - Madring

La gran final de la Fórmula 3 2026 tuvo su primera competencia, de tres totales, en el MadRing con el piloto francés Théophile Nael, integrante de la escudería Campos Racing, firmando una actuación dominante de principio a fin para adjudicarse el triunfo de y marcar la vuelta rápida en la pista madrileña.

El momento decisivo de la prueba ocurrió en los primeros metros de la arrancada. Aunque James Wharton inició desde la pole position, Nael ejecutó un arranque perfecto para arrebatarle el liderazgo en la curva 1. Tras resistir el contraataque en la curva 5, el galo imprimió un ritmo que le permitió construir una ventaja superior a los ocho segundos en la meta sobre Wharton y Alex Powell, quienes completaron el podio para Prema. 

"Primera victoria del fin de semana para mí. Superfeliz de conseguir el primer triunfo en el MadRing y otro podio. ¡El auto estuvo increíble! Logré tener una muy buena salida y luego gestioné los neumáticos hacia el final".

La escasez de zonas de rebase mantuvo las miradas en la zona media de la parrilla, donde el mexicano Ernesto Rivera presionó durante gran parte del trazado a su compañero Alessandro Giusti en la lucha por las primeras posiciones, concluyendo en un sólido sexto puesto para Campos Racing que le permite seguir pensando en lograr el top tres del campeonato. 

Con este resultado, Nael sumó su tercera victoria del año tras sus triunfos en Barcelona y el Hungaroring, escalando al tercer puesto del campeonato de pilotos con 86 puntos. Por su parte, la lucha por el título entre Freddie Slater (141 puntos) y Ugo Ugochukwu (129 puntos) se mantiene al rojo vivo de cara a las últimas dos carreras. 

Este sábado se desarrollará la segunda de tres pruebas finales. Rivera se encuentra en cuarta posición del campeonato. Por su parte, el argentino Mattia Colnaghi se situó en el puesto 14. 

Spain Madrid - Sprint F3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
T. Naël Campos Racing
1 16

29'58.139

173.028 10 1
2
J. Wharton Prema Powerteam
21 16

+8.993

30'07.132

8.993 172.167 9
3
A. Powell Prema Powerteam
20 16

+11.227

30'09.366

2.234 171.955 8
4
B. del Pino Van Amersfoort Racing
16 16

+13.711

30'11.850

2.484 171.719 7
5
A. Giusti MP Motorsport
9 16

+14.543

30'12.682

0.832 171.640 6
6
E. Rivera Campos Racing
3 16

+15.307

30'13.446

0.764 171.568 5
7
J. Nakamura Hitech Racing
25 16

+20.369

30'18.508

5.062 171.090 4
8
U. Ugochukwu Campos Racing
2 16

+20.857

30'18.996

0.488 171.044 3
9
T. Kato ART Grand Prix
10 16

+22.027

30'20.166

1.170 170.934 2
10
T. Taponen MP Motorsport
8 16

+23.617

30'21.756

1.590 170.785 1
11
P. Clerot Rodin Motorsport
17 16

+25.563

30'23.702

1.946 170.603
12
M. De Palo Trident
6 16

+26.749

30'24.888

1.186 170.492
13
F. McLaughlin Hitech Racing
24 16

+27.225

30'25.364

0.476 170.448
14
M. Colnaghi MP Motorsport
7 16

+28.178

30'26.317

0.953 170.359
15
E. Deligny Van Amersfoort Racing
15 16

+29.535

30'27.674

1.357 170.232
16
Y. David AIX Racing
27 16

+36.824

30'34.963

7.289 169.556
17
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
14 16

+37.151

30'35.290

0.327 169.526
18
F. Slater Trident
5 16

+37.585

30'35.724

0.434 169.486
19
M. Gładysz ART Grand Prix
11 16

+38.013

30'36.152

0.428 169.446
20
N. Strømsted Trident
4 16

+38.569

30'36.708

0.556 169.395
21
B. Badoer Rodin Motorsport
18 16

+39.526

30'37.665

0.957 169.307
22
J. Garfias Prema Powerteam
22 16

+40.270

30'38.409

0.744 169.238
23 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 16

+40.746

30'38.885

0.476 169.194
24
K. Le ART Grand Prix
12 16

+42.832

30'40.971

2.086 169.003
25
F. Barrichello AIX Racing
28 16

+43.817

30'41.956

0.985 168.912
26
M. Shin Hitech Racing
23 16

+44.822

30'42.961

1.005 168.820
27
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
30 16

+47.139

30'45.278

2.317 168.608
28
N. Maccagnani Rodin Motorsport
19 16

+48.115

30'46.254

0.976 168.519
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