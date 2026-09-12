Naël gana la primera carrera de F3 en Madrid, Rivera 6° y Colnaghi en 14°

La gran final de la Fórmula 3 2026 tuvo su primera competencia, de tres totales, en el MadRing con el piloto francés Théophile Nael, integrante de la escudería Campos Racing, firmando una actuación dominante de principio a fin para adjudicarse el triunfo de y marcar la vuelta rápida en la pista madrileña.

El momento decisivo de la prueba ocurrió en los primeros metros de la arrancada. Aunque James Wharton inició desde la pole position, Nael ejecutó un arranque perfecto para arrebatarle el liderazgo en la curva 1. Tras resistir el contraataque en la curva 5, el galo imprimió un ritmo que le permitió construir una ventaja superior a los ocho segundos en la meta sobre Wharton y Alex Powell, quienes completaron el podio para Prema.

"Primera victoria del fin de semana para mí. Superfeliz de conseguir el primer triunfo en el MadRing y otro podio. ¡El auto estuvo increíble! Logré tener una muy buena salida y luego gestioné los neumáticos hacia el final".

La escasez de zonas de rebase mantuvo las miradas en la zona media de la parrilla, donde el mexicano Ernesto Rivera presionó durante gran parte del trazado a su compañero Alessandro Giusti en la lucha por las primeras posiciones, concluyendo en un sólido sexto puesto para Campos Racing que le permite seguir pensando en lograr el top tres del campeonato.

Con este resultado, Nael sumó su tercera victoria del año tras sus triunfos en Barcelona y el Hungaroring, escalando al tercer puesto del campeonato de pilotos con 86 puntos. Por su parte, la lucha por el título entre Freddie Slater (141 puntos) y Ugo Ugochukwu (129 puntos) se mantiene al rojo vivo de cara a las últimas dos carreras.

Este sábado se desarrollará la segunda de tres pruebas finales. Rivera se encuentra en cuarta posición del campeonato. Por su parte, el argentino Mattia Colnaghi se situó en el puesto 14.

Madrid - Sprint F3 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 T. Naël Campos Racing 1 16 29'58.139 173.028 10 1 2 J. Wharton Prema Powerteam 21 16 +8.993 30'07.132 8.993 172.167 9 3 A. Powell Prema Powerteam 20 16 +11.227 30'09.366 2.234 171.955 8 4 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 16 +13.711 30'11.850 2.484 171.719 7 5 A. Giusti MP Motorsport 9 16 +14.543 30'12.682 0.832 171.640 6 6 E. Rivera Campos Racing 3 16 +15.307 30'13.446 0.764 171.568 5 7 J. Nakamura Hitech Racing 25 16 +20.369 30'18.508 5.062 171.090 4 8 U. Ugochukwu Campos Racing 2 16 +20.857 30'18.996 0.488 171.044 3 9 T. Kato ART Grand Prix 10 16 +22.027 30'20.166 1.170 170.934 2 10 T. Taponen MP Motorsport 8 16 +23.617 30'21.756 1.590 170.785 1 11 P. Clerot Rodin Motorsport 17 16 +25.563 30'23.702 1.946 170.603 12 M. De Palo Trident 6 16 +26.749 30'24.888 1.186 170.492 13 F. McLaughlin Hitech Racing 24 16 +27.225 30'25.364 0.476 170.448 14 M. Colnaghi MP Motorsport 7 16 +28.178 30'26.317 0.953 170.359 15 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 16 +29.535 30'27.674 1.357 170.232 16 Y. David AIX Racing 27 16 +36.824 30'34.963 7.289 169.556 17 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 16 +37.151 30'35.290 0.327 169.526 18 F. Slater Trident 5 16 +37.585 30'35.724 0.434 169.486 19 M. Gładysz ART Grand Prix 11 16 +38.013 30'36.152 0.428 169.446 20 N. Strømsted Trident 4 16 +38.569 30'36.708 0.556 169.395 21 B. Badoer Rodin Motorsport 18 16 +39.526 30'37.665 0.957 169.307 22 J. Garfias Prema Powerteam 22 16 +40.270 30'38.409 0.744 169.238 23 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 16 +40.746 30'38.885 0.476 169.194 24 K. Le ART Grand Prix 12 16 +42.832 30'40.971 2.086 169.003 25 F. Barrichello AIX Racing 28 16 +43.817 30'41.956 0.985 168.912 26 M. Shin Hitech Racing 23 16 +44.822 30'42.961 1.005 168.820 27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 16 +47.139 30'45.278 2.317 168.608 28 N. Maccagnani Rodin Motorsport 19 16 +48.115 30'46.254 0.976 168.519