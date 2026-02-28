Mattia Colnaghi quiere brillar en la Fórmula 3 con la mira puesta en la F1

Después de haber brillado en sus dos primeros años en monoplazas —con campeonatos ganados en la Fórmula 4 Española en 2024 y la Eurocup-3 en 2025—, lo que lo llevó a ser reclutado por Red Bull para su Academia de jóvenes pilotos, Mattia Colnaghi quiere lucirse también en su siguiente desafío: la FIA Fórmula 3.

Para ello, el joven argentino nacido en Italia continuará con el equipo MP Motorsport —el mismo que en el pasado también tuvo a Franco Colapinto en su camino a la F1— y está listo para comenzar el próximo fin de semana en el circuito Albert Park de Melbourne, Australia. Y si bien tiene grandes expectativas, advierte que deberá ir de menos a más.

"Para Melbourne la expectativa es ir y ver un poco dónde estamos con el equipo en general, comparar con los otros equipos. Será el primer fin de semana de una temporada muy larga, así que hay tiempo para mejorar. Pero creo que si sacamos un top 7 en la carrera principal voy a estar muy contento", dijo Colnaghi en un encuentro virtual con medios de Argentina.

El salto del monoplaza de la Eurocup-3 al de la Fórmula 3 es grande, en especial por la mayor potencia y la gestión de los neumáticos necesaria con las gomas Pirelli, tal como detalló el piloto de 17 años.

"El Eurocup-3, que es el coche que manejé antes, es muy diferente al Fórmula 3. Los dos tienen mucha carga aerodinámica, así que no fue esa la diferencia más grande, sino que fue más la potencia y los frenos, y también los neumáticos, que son Pirelli, tienen mucho desgaste. Así que en la carrera hay muchas cosas que hay que hacer para cuidar las gomas. Y esa es la diferencia más grande, yo creo".

Mattia Colnaghi, MP Motorsport, durante las pruebas de pretemporada de la FIA F3 en Barcelona. Photo by: Dutch Photo Agency

"En la Eurocup-3 y la Fórmula 4 se usan los neumáticos Hankook, que no tienen mucho desgaste, así que podés empujar toda la carrera un poco como quieras, y las Pirelli tienen mucho desgaste. Hay algunas técnicas que tenía que aprender para mejorar ese desgaste, así que esa fue la cosa más grande".

En medio de lo que es un cronograma comprimido en cada fin de semana de la Fórmula 3, con una sola sesión de entrenamientos antes de la trascendental clasificación que define el orden de salida para las dos carreras, Colnaghi advierte la importancia de evitar cometer errores en su año debut en la categoría.

"Creo que para mí es una cuestión de precisión. Y en este nivel de carreras, en la Fórmula 3, Fórmula 2 o incluso en la Fórmula 1, yo creo que gana el que comete menos errores. Así que para mí eso es muy importante. Por ejemplo, en la clasificación, cuando llegamos a la última vuelta, hacer una buena vuelta. Cosas así que van a sumarse en una temporada muy larga como la de la Fórmula 3".

"Las cosas que funcionan en la Fórmula 3 son hacer bien las cosas simples. Porque muchas veces los pilotos caen en errores muy simples, como un contacto. Así que no cometer errores simples yo creo que es lo más importante para la Fórmula 3", explicó.

Mattia Colnaghi, MP Motorsport, Photo by: Dutch Photo Agency

"Red Bull no tiene miedo de poner rookies en la F1"

Con sus 17 años, Colnaghi tiene en claro su objetivo de seguir construyendo su carrera en el automovilismo internacional para ganarse un lugar en la Fórmula 1 en las próximas temporadas.

En ese sentido, el argentino siente que está "en una posición muy buena" para cumplir su meta de llegar a la máxima categoría como parte de la Academia de Red Bull, y explica por qué lo ve de esa manera.

"Creo que es una cuestión de que estoy en un buen equipo, estoy muy contento de trabajar con ellos, y para mí es como una familia porque ya hace tres años que trabajo con ellos. Y bueno, también en la Academia de Red Bull, con (Arvid) Lindblad e (Isack) Hadjar, se ve que no tienen miedo de poner rookies en el auto de F1, así que para mí es muy importante ver eso y ver que si tengo los resultados en la Fórmula 3 y Fórmula 2, tengo confianza en que me van a dar la oportunidad".

De momento, Colnaghi indicó que Red Bull no le comunicó un objetivo puntual para su temporada debut en la Fórmula 3, pero confía en que tiene lo necesario para ser uno de los protagonistas del campeonato.

"No se ha planteado un objetivo para este año, pero ellos saben el potencial que tengo y yo también sé el potencial que tengo. Así que creo que, sin acordar un objetivo, sabemos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Estoy en un equipo bastante bueno este año en MP, que fueron muy buenos el año pasado, así que creo que se puede andar muy bien", concluyó.