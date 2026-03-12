Mattia Colnaghi: "El mayor aprendizaje es que los errores cuestan caro en la F3"
Mattia Colnaghi hizo un balance tras su debut en la FIA Fórmula 3 el pasado fin de semana en Melbourne, Australia.
Mattia Colnaghi, MP Motorsport
Foto de: Quinn Rooney / Getty Images
El argentino tuvo un fin de semana de aprendizaje en el arranque de la temporada de la Fórmula 3 en el circuito Albert Park de Melbourne, donde la categoría acompañó el inicio del campeonato de Fórmula 1.
Colnaghi no tuvo un inicio fácil, ya que sufrió la rotura del motor durante la única práctica libre, pero se recuperó para clasificar sexto, a apenas 0s360 de la punta en el apretado clasificador de la Fórmula 3.
La carrera Sprint no salió como esperaba, ya que el piloto de 17 años se fue ancho y terminó en la grava a la salida de la curva 12 en la segunda vuelta, lo que lo dejó al fondo del pelotón antes de que la competencia fuera detenida con bandera roja y dada por terminada antes de tiempo por un choque entre James Wharton y Louis Sharp, ambos pilotos de Prema Racing.
El domingo, en la carrera Feature, Colnaghi sufrió con la gestión de los neumáticos Pirelli tras arrancar desde la sexta posición y cayó fuera de los diez primeros, antes de finalizar décimo, sumando su primer punto en la categoría y siendo el mejor representante del equipo MP Motorsport.
"Creo que no fue el mejor inicio, pero mostramos mucha velocidad, sobre todo en la clasificación, así que el potencial está ahí", dijo Colnaghi a Motorsport.com al repasar el fin de semana australiano.
"No sé cómo va a ser en los próximos fines de semana, pero vamos a continuar mejorando y seguir aprendiendo para mejorar los resultados. Además, creo que el potencial es bueno", agregó.
Al ser consultado sobre sus mayores aprendizajes y desafíos en su estreno en la Fórmula 3, el piloto junior de Red Bull destacó los finos márgenes de la categoría, así como la gestión de los neumáticos.
"Creo que el mayor aprendizaje es que cualquier error cuesta mucho. En la clasificación terminamos muy bien, sextos, pero con solo una décima y media más hubiéramos sido 14°. Así que cualquier error cuesta mucho en la Fórmula 3. Es algo muy importante que debo tener siempre presente", comentó.
"Y el mayor desafío seguramente fueron los neumáticos en la carrera, sobre todo en la Feature. Fue muy difícil tenerlos en la ventana de rendimiento, así que seguramente eso es un gran desafío eso y tengo que mejorar en eso para las próximas carreras".
Por último, Colnaghi se mostró feliz de haber compartido el fin de semana de carrera con la Fórmula 1, algo que será habitual para él a lo largo de la temporada.
"Fue muy divertido competir junto a la Fórmula 1 y participar en algunos eventos en el paddock. También ver a los autos de Fórmula 1 en la pista, en el mismo lugar donde corrimos nosotros, fue muy lindo", concluyó.
Mattia Colnaghi, MP Motorsport,
Photo by: Dutch Photo Agency
Mattia Colnaghi quiere brillar en la Fórmula 3 con la mira puesta en la F1
F3 Imola: Tramnitz gana, Noel León rescata puntos y Ramos con problemas
Colapinto y la lucha invisible de perseguir el sueño de la F1
