Correa aún siente dolor mientras prepara su regreso en la F3

El piloto ecuatoriano-estadounidense de 21 años hará un sensacional regreso a las carreras en 2021 después de más de un año de ausencia tras haber tenido la suerte de sobrevivir a un trágico accidente múltiple de Fórmula 2 en Spa en 2019 que se cobró la vida de Anthoine Hubert.

Correa, que sufrió graves lesiones en las piernas, ha estado desde entonces en un largo camino de recuperación que lo ha visto en una silla de ruedas durante más de un año y ahora es capaz de caminar, pero sólo con el uso de muletas.

A pesar de admitir que le duele cada día debido a los "daños irreversibles" de su cuerpo, volvió a subirse al habitáculo de un coche de F3 en Paul Ricard a principios de este mes para ayudar a prepararse para competir con ART Grand Prix.

Era la primera vez que conducía un monoplaza desde la tragedia de Spa, 533 días antes.

Aunque ha revelado que todavía tiene que trabajar mucho en su recuperación, se ha mostrado animado por su rendimiento.

También lee: Correa conduce un monoplaza por primera vez desde Spa 2019

"El test ha ido bien. Físicamente todavía tengo que trabajar un poco en la preparación, sobre todo para los músculos de las piernas porque sentí algo de dolor, pero me sorprendió poder pisar el acelerador a fondo y sin ningún cambio en el coche. Eso era lo que más me preocupaba", dijo Correa a Motorsport.com.

"Volver después de un año y medio ha sido un reto".

"Será una temporada de grandes desafíos, pero elegí correr en la Fórmula 3 precisamente porque el campeonato comenzará en mayo y tendré la oportunidad de estar físicamente listo para la primera ronda".

"Quiero ser competitivo, no me interesa correr atrás durante la primera mitad de la temporada".

"Obviamente será un año de transición porque también tendré que seguir con mi rehabilitación para mejorar mi calidad de vida y espero poder caminar pronto sin la ayuda de las muletas".

Correa también ofreció algunos datos sobre su duro camino físico y mental para volver a conducir y espera que su historia pueda ser un ejemplo para otros en una situación similar.

"Después de todo lo que he pasado, entiendo lo que es no poder hacer muchas cosas", añadió.

"Te sientes aislado. Pasé más de un año en una silla de ruedas y ahora camino con la ayuda de muletas, siento dolor a cada paso que doy y soy consciente de que durante el resto de mi vida tendré daños irreversibles".

"Quizá cuando sea mayor me vea obligado a amputarme la pierna, es una posibilidad real".

"Sin embargo, hay que aceptar esta realidad y tratar de encontrar lo mejor de esta situación".

"Por supuesto, eres consciente de que no podrás volver a caminar, pero también puedes encontrar la felicidad simplemente estando con tu familia".

"De lo que me he dado cuenta en este año y medio es de que no hay que ser feliz físicamente al cien por cien, hay que ser feliz mentalmente para disfrutar de lo que la vida te ofrece".

"Espero poder ser un ejemplo para todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil y se están recuperando de una situación similar. Estoy seguro de que hay muchas personas en el mundo que tienen que vivir con un daño permanente como yo y que han visto su vida al revés".

De cara a la campaña de este año en la F3, Correa no se ha marcado ningún objetivo, pero afirma que superar su primera carrera sin problemas será una "victoria" en sí misma. También se niega a descartar un regreso a la F2 en el futuro.

"Para mí, poder correr la primera carrera sin ningún problema en particular ya sería una victoria", dijo Correa.

"No quiero hacer los típicos comentarios, pero soy un piloto, un tipo competitivo y, como todos, aspiro a conseguir poles y victorias".

"Esta temporada servirá de preparación para la próxima, pero no descarto aspirar a volver a la Fórmula 2".

"Habrá que ver si también tendré el apoyo económico para poder correr, ya que se necesitan grandes presupuestos. Ya veremos, nunca se sabe lo que puede pasar".

Correa está preparado para hacer un notable regreso a la competición en el inicio de la temporada de F3 en el Gran Premio de España, del 7 al 9 de mayo.