FIA F3 Hungría: Mattia Colnaghi califica tercero; Ernesto Rivera en octavo
Mattia Colnaghi estará en posición de pelear por la victoria el domingo en el Hungaroring, mientras el mexicano busca mantener en el top de la clasificación del campeonato.
Mattia Colnaghi, MP Motorsport
Foto de: Andy Hone / LAT Images via Getty Images
Tuukka Taponen logró la pole position para la carrera feature de la FIA Fórmula 3 en Hungría con Freddie Slater partiendo desde la segunda plaza y el argentino Mattia Colnaghi se ubicó en la tercera plaza para la competencia principal, mientras que el sábado tendrá que remontar desde el grupo medio.
Colnaghi logró una mejor vuelta de 1m33.475s en una sesión, como es clásica en el Hungaroring, diferencia por apenas décimas de segundo. Taponen se quedó con la primera plaza con un registro de 1m33.411s.
La estrategia de todos los competidores fue apostar por dos paradas de pits para poder aprovechar la mejora de las condiciones de pista en la parte final de la sesión en una pista donde las temperaturas influyen en el rendimiento del compuesto al superar los 40 grados centígrados.
Nicola Lacorte y Brando Badoer finalizaron en el top cinco, esto mientras que Ugo Ugochukwu fue sexto con un registro de 1m33.524s.
El mexicano Ernesto Rivera, competidor de Campos y top cinco del campeonato, se ubicó octavo, a solo una décima de diferencia de lo hecho por Taponen y apenas separado de Jin Nakamura que será noveno. El mexicano arrancará quinto el sábado en la carrera sprint.
La pole del sábado estará en manos de Kanato Le tras haberse clasificado en la posición 12 acompañado en la primera fila por Maciek Gladysz.
Fórmula 3 - Hungaroring, Hungría - Clasificación
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|12
|
1'33.411
|168.840
|2
|
F. Slater Trident
|5
|12
|
+0.040
1'33.451
|0.040
|168.768
|3
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|12
|
+0.064
1'33.475
|0.024
|168.725
|4
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|13
|
+0.104
1'33.515
|0.040
|168.653
|5
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|12
|
+0.112
1'33.523
|0.008
|168.638
|6
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|12
|
+0.113
1'33.524
|0.001
|168.636
|7
|
T. Naël Campos Racing
|1
|12
|
+0.122
1'33.533
|0.009
|168.620
|8
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|12
|
+0.142
1'33.553
|0.020
|168.584
|9
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|12
|
+0.199
1'33.610
|0.057
|168.481
|10
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|12
|
+0.242
1'33.653
|0.043
|168.404
|11
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|13
|
+0.302
1'33.713
|0.060
|168.296
|12
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|13
|
+0.333
1'33.744
|0.031
|168.241
|13
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|12
|
+0.336
1'33.747
|0.003
|168.235
|14
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|13
|
+0.377
1'33.788
|0.041
|168.162
|15
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|12
|
+0.394
1'33.805
|0.017
|168.131
|16
|
Y. David AIX Racing
|27
|12
|
+0.403
1'33.814
|0.009
|168.115
|17
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|12
|
+0.492
1'33.903
|0.089
|167.956
|18
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|12
|
+0.495
1'33.906
|0.003
|167.950
|19
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|11
|
+0.520
1'33.931
|0.025
|167.906
|20
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|12
|
+0.555
1'33.966
|0.035
|167.843
|21
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|13
|
+0.579
1'33.990
|0.024
|167.800
|22
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|12
|
+0.585
1'33.996
|0.006
|167.790
|23
|
N. Strømsted Trident
|4
|12
|
+0.611
1'34.022
|0.026
|167.743
|24
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|12
|
+0.619
1'34.030
|0.008
|167.729
|25
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|12
|
+0.628
1'34.039
|0.009
|167.713
|26
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|12
|
+0.645
1'34.056
|0.017
|167.683
|27
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|13
|
+0.696
1'34.107
|0.051
|167.592
|28
|
S. Hanna AIX Racing
|26
|12
|
+0.764
1'34.175
|0.068
|167.471
|29
|
M. De Palo Trident
|6
|13
|
+1.055
1'34.466
|0.291
|166.955
|30
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|8
|
+1.108
1'34.519
|0.053
|166.861
|Ver los resultados completos
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