Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

FIA F3 Albert Park

Victoria para Del Pino en la F3 y Colnaghi es último tras una salida de pista

El español Bruno Del Pino se impuso en una carrera sprint de la F3 en Australia que terminó antes de tiempo por un fuerte accidente. El mexicano José Garfias fue 24° y el argentino Mattia Colnaghi terminó 30° luego de un despiste.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Bruno del Pino.jfif

La Fórmula 3 dio inicio a la temporada 2026 en la noche de este viernes para Latinoamérica, pero fue una competencia acortada.

Planeada para tener 20 vueltas, la carrera sprint de la etapa de Australia terminó con apenas nueve vueltas, tras un accidente que involucró a dos coches de Prema. Bruno Del Pino, de Van Amersfoort Racing, terminó como ganador, seguido por Enzo Deligny y Brando Badoer.

La largada fue tranquila, con Del Pino manteniendo el liderazgo, seguido por Deligny. Partiendo desde la tercera posición, Noah Stromsted fue superado por Badoer. En el medio del pelotón, algunos pilotos intercambiaron posiciones, pero sin accidentes.

James Wharton, que largó desde la quinta posición, perdió tres puestos mientras su compañero de equipo, Louis Sharp, avanzó cuatro y era noveno en la segunda vuelta. 

Ugo Ugochukwu y Freddie Slater lucharon por la 11° posición, con Ugo saliendo mejor parado. Mientras tanto, Clerot avanzó una posición más y se autorizó el uso del DRS.

En la séptima posición, Mattia Colnaghi, que largó quinto y perdió un par de lugares al inicio, intentó avanzar y terminó tocando el coche de Maciej Gladysz, pero sin consecuencias, aunque Wharton se acercó y comenzó a presionar. Algunos segundos después, Colnaghi trompeó por problemas en el coche y terminó en la grava. Logró regresar, pero en la última posición.

Pasado un cuarto de la prueba, Del Pino, Deligny, Badoer, Stromsted y Kato formaban el top cinco. Del Pino lideraba con relativa tranquilidad, con una ventaja de 1s3, pero justo detrás Badoer presionaba a Deligny por la segunda posición, manteniendo una distancia de aproximadamente 0s3.

En la vuelta 7, la dupla de Prema protagonizó el principal accidente del día. En busca de la séptima posición, Sharp alcanzó a Wharton, que "hizo la tijera" y recuperó la posición. Los dos continuaron muy cerca y James tocó a Sharp, pero al intentar "devolverle la maniobra", Sharp chocó con Wharton, quien se colocó delante de su compañero de equipo, y ambos terminaron contra el muro.

La bandera amarilla fue activada rápidamente, al igual que el safety car, pero pocos minutos después la dirección de carrera decidió interrumpir la carrera y sacó la bandera roja.

Después de más de 10 minutos de interrupción, la dirección de carrera decidió dar por terminada la carrera en la vuelta 9, con todos los coches ya en boxes.

 

 

Fórmula 3 - Melbourne, Australia - Resultados

CARRERA1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
B. del Pino Van Amersfoort Racing
16 7

11'35.440

191.253 5
2
E. Deligny Van Amersfoort Racing
15 7

+1.381

11'36.821

1.381 190.874 4
3
B. Badoer Rodin Motorsport
18 7

+2.712

11'38.152

1.331 190.510 3
4
N. Strømsted Trident
4 7

+3.307

11'38.747

0.595 190.348 2
5
T. Kato ART Grand Prix
10 7

+4.734

11'40.174

1.427 189.960 1
6
M. Gładysz ART Grand Prix
11 7

+5.857

11'41.297

1.123 189.656
7
J. Wharton Prema Powerteam
21 7

+7.579

11'43.019

1.722 189.192
8
L. Sharp Prema Powerteam
20 7

+7.743

11'43.183

0.164 189.147
9
U. Ugochukwu Campos Racing
2 7

+9.562

11'45.002

1.819 188.659
10
F. Slater Trident
5 7

+11.274

11'46.714

1.712 188.202
11
T. Naël Campos Racing
1 7

+12.789

11'48.229

1.515 187.800
12 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 7

+13.160

11'48.600

0.371 187.701
13
T. Taponen MP Motorsport
8 7

+13.675

11'49.115

0.515 187.565
14
J. Nakamura Hitech Racing
25 7

+14.282

11'49.722

0.607 187.405
15
P. Clerot Rodin Motorsport
17 7

+14.693

11'50.133

0.411 187.296
16
F. McLaughlin Hitech Racing
24 7

+16.239

11'51.679

1.546 186.889
17 United States B. Benavides AIX Racing 26 7

+18.894

11'54.334

2.655 186.195
18
C. Ho Rodin Motorsport
19 7

+19.404

11'54.844

0.510 186.062
19
G. Xie DAMS Lucas Oil
31 7

+20.766

11'56.206

1.362 185.708
20
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
14 7

+21.740

11'57.180

0.974 185.456
21
A. Giusti MP Motorsport
9 7

+22.296

11'57.736

0.556 185.312
22
Y. David AIX Racing
27 7

+22.620

11'58.060

0.324 185.229
23
P. Heuzenroeder Campos Racing
3 7

+23.040

11'58.480

0.420 185.120
24
J. Garfias Prema Powerteam
22 7

+23.413

11'58.853

0.373 185.024
25
M. Shin Hitech Racing
23 7

+23.914

11'59.354

0.501 184.895
26
M. De Palo Trident
6 7

+24.652

12'00.092

0.738 184.706
27
F. Barrichello AIX Racing
28 7

+25.257

12'00.697

0.605 184.551
28
K. Le ART Grand Prix
12 7

+25.756

12'01.196

0.499 184.423
29
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
30 7

+26.105

12'01.545

0.349 184.334
30
M. Colnaghi MP Motorsport
7 7

+30.694

12'06.134

4.589 183.169
Ver los resultados completos

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

 

 

Share Or Save This Story

Artículo previo Los horarios de la F2 y la F3 en Australia y dónde ver

Top Comments

More from
Redacción Motorsport.com

VIDEO: El incidente de Franco Colapinto al final del viernes en el test de Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
VIDEO: El incidente de Franco Colapinto al final del viernes en el test de Bahréin

Joshua Duerksen se une a Mercedes F1 como piloto de desarrollo

Fórmula 1
Fórmula 1
Presentación de Mercedes para la F1 2026
Joshua Duerksen se une a Mercedes F1 como piloto de desarrollo

Las fotos del primer día de pruebas de la F1 2026 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Las fotos del primer día de pruebas de la F1 2026 en Barcelona

Últimas noticias

Verstappen pide a la FIA que tome medidas contra las normas de la F1 para 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen pide a la FIA que tome medidas contra las normas de la F1 para 2026

FIA explica por qué la defensa de Checo Pérez ante Lawson fue legal en Australia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
FIA explica por qué la defensa de Checo Pérez ante Lawson fue legal en Australia

Russell: "No tenía nada en la batería" para defenderse de Leclerc en la largada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
Russell: "No tenía nada en la batería" para defenderse de Leclerc en la largada

La FIA explica la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Australia
La FIA explica la sanción a Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia de F1