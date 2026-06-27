FIA F3 Austria: El mexicano Ernesto Rivera logra su primera victoria en la categoría

La carrera sprint de la FIA F3 Spielberg comenzó con la salida inmediata del coche de seguridad tras un contacto entre Freddie Slater (Trident) y su compañero Noah Stromsted, que dañó la suspensión trasera derecha y le obligó a detenerse, esto mientras Wharton se mantuvo en la cima seguido por Ernesto Rivera que se mantuvo en la trayectoria.

El ritmo del poleman James Wharton (Prema), que lideraba la carrera, era lento, y los coches que le seguían iban muy juntos. Ernesto Rivera (Campos), segundo clasificado, presionó repetidamente, pero no pudo adelantar. Hubo un breve contacto, pero logró mantenerse y completar las vueltas.

En la vuelta 14, Rivera finalmente consiguió adelantar. Sin embargo, su ritmo no era muy superior y no pudo distanciarse de los coches que le seguían. En tercer lugar se encontraba Hitoshi Nakamura (Hitech), quien soportó la presión constante de Pedro Clerotto (Rodin).

Finalmente, Rivera se mantuvo en cabeza y cruzó la meta en primer lugar. Nakamura fue adelantado por Clerotto en la última vuelta, perdiendo aparentemente el podio, pero adelantó a Wharton, que había bajado el ritmo, para recuperar la tercera posición. Cruzó la línea de meta en tercer lugar, consiguiendo así su primer podio en la FIA F3.