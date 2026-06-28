Victoria de Stromsted en la F3 de Austria; Rivera es 18° y Colnaghi 20°
Noah Stromsted fue el ganador en la carrera del domingo de la Fórmula 3 en el Red Bull Ring, donde el mexicano Ernesto Rivera fue 18° y el argentino Mattia Colnaghi finalizó 20°.
Noah Stromsted, Trident
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Noah Stromsted se quedó con la victoria en la carrera principal de la Fórmula 3 en el Red Bull Ring y se convirtió en el octavo ganador diferente de la temporada 2026. El piloto de Trident aprovechó una competencia repleta de cambios en la punta para imponerse por delante de Ugo Ugochukwu y de su compañero de equipo, Freddie Slater.
La largada tuvo un rápido cambio de liderazgo. Hiyu Yamakoshi mantuvo la primera posición en la primera curva, pero Ugochukwu encontró una mejor tracción y concretó el sobrepaso en la curva 3 para tomar el mando. Detrás, Stromsted avanzó al tercer lugar tras superar a Tuukka Taponen, mientras que Slater también ganó una posición para completar un excelente comienzo para TRIDENT.
La carrera se neutralizó enseguida con el ingreso del auto de seguridad luego de los abandonos de Maciej Gladysz y Yevan David. En el reinicio, Ugochukwu logró una pequeña diferencia al frente, aunque Slater no tardó en convertirse en protagonista. El británico superó primero a Stromsted y luego a Yamakoshi para ubicarse segundo y lanzarse a la persecución del líder.
Poco después apareció un Virtual Safety Car por el despiste de Woohyun Shin. Cuando volvió la velocidad de carrera, Taponen recuperó momentáneamente el cuarto puesto frente a Stromsted, aunque el danés respondió en la vuelta siguiente para recuperar la posición.
La lucha por la victoria cambió de manos en la novena vuelta, cuando Slater sorprendió a Ugochukwu en la curva 3 y pasó a liderar. Sin embargo, la pelea entre ambos permitió que Yamakoshi y Stromsted se acercaran, dejando a los cuatro primeros separados por apenas un segundo y medio.
Yamakoshi logró desplazar a Ugochukwu del segundo lugar en el giro 11 y resistió durante varias vueltas los intentos de recuperación del piloto de Campos Racing. Finalmente, en la vuelta 19, Ugochukwu encontró el espacio necesario para recuperar la posición.
En la parte final de la competencia la pelea por el triunfo se volvió frenética. Slater defendía la punta mientras Ugochukwu insistía una y otra vez, y Stromsted aprovechó cada batalla para acercarse. A cinco vueltas del final, el estadounidense recuperó el liderazgo, pero Slater respondió inmediatamente en el giro siguiente para volver a la primera posición. En medio de ese intercambio, Stromsted escaló al segundo lugar.
A tres vueltas de la bandera a cuadros llegó el movimiento decisivo. Stromsted utilizó el rebufo para superar a su compañero de equipo camino a la curva 4 y tomó el liderazgo de la prueba, mientras detrás continuaba la intensa disputa entre Slater y Ugochukwu.
En la última vuelta ambos volvieron a enfrentarse rueda a rueda. Hubo un leve contacto entre los dos, pero Ugochukwu consiguió quedarse con el segundo puesto. Stromsted, ya con una diferencia suficiente, cruzó la meta sin sobresaltos para sellar su segunda victoria en la Fórmula 3.
Ugochukwu finalizó segundo y Slater completó el podio. Pedro Clerot remontó hasta la cuarta posición tras una intensa pelea en las vueltas finales, seguido por Jin Nakamura. Taito Kato fue sexto, por delante de Tuukka Taponen, Hiyu Yamakoshi, Nicola Lacorte y Kanato Le, quienes completaron los diez primeros.
Alessandro Giusti llegó 11°, pero fue sancionado por una infracción en el procedimiento de salida y fue reclasificado 22°.
El mexicano Ernesto Rivera, ganador de la carrera sprint el sábado, fue 18° este domingo, mientras que el argentino Mattia Colnaghi finalizó 20° tras avanzar hasta el 12°, pero luego perdió ritmo, además que recibió una penalización de cinco segundos por una infracción bajo el VSC.
Fórmula 3 - Spielberg, Austria - Carrera Feature
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
N. Strømsted Trident
|4
|26
|
39'16.300
|171.659
|25
|1
|2
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|26
|
+1.373
39'17.673
|1.373
|171.559
|18
|3
|
F. Slater Trident
|5
|26
|
+2.043
39'18.343
|0.670
|171.510
|15
|4
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|26
|
+3.095
39'19.395
|1.052
|171.434
|12
|5
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|26
|
+4.066
39'20.366
|0.971
|171.363
|10
|6
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|26
|
+4.349
39'20.649
|0.283
|171.343
|8
|7
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|26
|
+5.340
39'21.640
|0.991
|171.271
|6
|8
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|26
|
+5.809
39'22.109
|0.469
|171.237
|4
|2
|9
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|26
|
+6.407
39'22.707
|0.598
|171.194
|2
|10
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|26
|
+7.675
39'23.975
|1.268
|171.102
|1
|11
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|26
|
+8.010
39'24.310
|0.335
|171.078
|12
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|26
|
+8.461
39'24.761
|0.451
|171.045
|13
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|26
|
+8.944
39'25.244
|0.483
|171.010
|14
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|26
|
+9.509
39'25.809
|0.565
|170.969
|15
|
M. De Palo Trident
|6
|26
|
+9.879
39'26.179
|0.370
|170.942
|16
|
T. Naël Campos Racing
|1
|26
|
+10.814
39'27.114
|0.935
|170.875
|17
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|26
|
+11.386
39'27.686
|0.572
|170.834
|18
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|26
|
+12.176
39'28.476
|0.790
|170.777
|19
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|26
|
+12.582
39'28.882
|0.406
|170.747
|20
|
S. Hanna AIX Racing
|26
|26
|
+13.012
39'29.312
|0.430
|170.716
|21
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|26
|
+13.749
39'30.049
|0.737
|170.663
|22
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|26
|
+14.819
39'31.119
|1.070
|170.586
|23
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|26
|
+18.300
39'34.600
|3.481
|170.336
|24
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|26
|
+20.828
39'37.128
|2.528
|170.155
|25
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|26
|
+21.737
39'38.037
|0.909
|170.090
|26
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|26
|
+24.100
39'40.400
|2.363
|169.921
|dnf
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|3
|
+23 Vueltas
6'12.410
|23 Vueltas
|124.295
|Colisión
|dnf
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|3
|
+23 Vueltas
6'12.985
|0.575
|124.103
|Colisión
|dnf
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|0
|
|Colisión
|dnf
|
Y. David AIX Racing
|27
|0
|
|Colisión
|Ver los resultados completos
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