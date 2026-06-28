Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

FIA F3 Spielberg

Victoria de Stromsted en la F3 de Austria; Rivera es 18° y Colnaghi 20°

Noah Stromsted fue el ganador en la carrera del domingo de la Fórmula 3 en el Red Bull Ring, donde el mexicano Ernesto Rivera fue 18° y el argentino Mattia Colnaghi finalizó 20°.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Noah Stromsted, Trident

Noah Stromsted, Trident

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Noah Stromsted se quedó con la victoria en la carrera principal de la Fórmula 3 en el Red Bull Ring y se convirtió en el octavo ganador diferente de la temporada 2026. El piloto de Trident aprovechó una competencia repleta de cambios en la punta para imponerse por delante de Ugo Ugochukwu y de su compañero de equipo, Freddie Slater.

La largada tuvo un rápido cambio de liderazgo. Hiyu Yamakoshi mantuvo la primera posición en la primera curva, pero Ugochukwu encontró una mejor tracción y concretó el sobrepaso en la curva 3 para tomar el mando. Detrás, Stromsted avanzó al tercer lugar tras superar a Tuukka Taponen, mientras que Slater también ganó una posición para completar un excelente comienzo para TRIDENT.

La carrera se neutralizó enseguida con el ingreso del auto de seguridad luego de los abandonos de Maciej Gladysz y Yevan David. En el reinicio, Ugochukwu logró una pequeña diferencia al frente, aunque Slater no tardó en convertirse en protagonista. El británico superó primero a Stromsted y luego a Yamakoshi para ubicarse segundo y lanzarse a la persecución del líder.

Poco después apareció un Virtual Safety Car por el despiste de Woohyun Shin. Cuando volvió la velocidad de carrera, Taponen recuperó momentáneamente el cuarto puesto frente a Stromsted, aunque el danés respondió en la vuelta siguiente para recuperar la posición.

La lucha por la victoria cambió de manos en la novena vuelta, cuando Slater sorprendió a Ugochukwu en la curva 3 y pasó a liderar. Sin embargo, la pelea entre ambos permitió que Yamakoshi y Stromsted se acercaran, dejando a los cuatro primeros separados por apenas un segundo y medio.

Yamakoshi logró desplazar a Ugochukwu del segundo lugar en el giro 11 y resistió durante varias vueltas los intentos de recuperación del piloto de Campos Racing. Finalmente, en la vuelta 19, Ugochukwu encontró el espacio necesario para recuperar la posición.

En la parte final de la competencia la pelea por el triunfo se volvió frenética. Slater defendía la punta mientras Ugochukwu insistía una y otra vez, y Stromsted aprovechó cada batalla para acercarse. A cinco vueltas del final, el estadounidense recuperó el liderazgo, pero Slater respondió inmediatamente en el giro siguiente para volver a la primera posición. En medio de ese intercambio, Stromsted escaló al segundo lugar.

A tres vueltas de la bandera a cuadros llegó el movimiento decisivo. Stromsted utilizó el rebufo para superar a su compañero de equipo camino a la curva 4 y tomó el liderazgo de la prueba, mientras detrás continuaba la intensa disputa entre Slater y Ugochukwu.

En la última vuelta ambos volvieron a enfrentarse rueda a rueda. Hubo un leve contacto entre los dos, pero Ugochukwu consiguió quedarse con el segundo puesto. Stromsted, ya con una diferencia suficiente, cruzó la meta sin sobresaltos para sellar su segunda victoria en la Fórmula 3.

Ugochukwu finalizó segundo y Slater completó el podio. Pedro Clerot remontó hasta la cuarta posición tras una intensa pelea en las vueltas finales, seguido por Jin Nakamura. Taito Kato fue sexto, por delante de Tuukka Taponen, Hiyu Yamakoshi, Nicola Lacorte y Kanato Le, quienes completaron los diez primeros.

Alessandro Giusti llegó 11°, pero fue sancionado por una infracción en el procedimiento de salida y fue reclasificado 22°.

El mexicano Ernesto Rivera, ganador de la carrera sprint el sábado, fue 18° este domingo, mientras que el argentino Mattia Colnaghi finalizó 20° tras avanzar hasta el 12°, pero luego perdió ritmo, además que recibió una penalización de cinco segundos por una infracción bajo el VSC.

Fórmula 3 - Spielberg, Austria - Carrera Feature

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
N. Strømsted Trident
4 26

39'16.300

171.659 25 1
2
U. Ugochukwu Campos Racing
2 26

+1.373

39'17.673

1.373 171.559 18
3
F. Slater Trident
5 26

+2.043

39'18.343

0.670 171.510 15
4
P. Clerot Rodin Motorsport
17 26

+3.095

39'19.395

1.052 171.434 12
5
J. Nakamura Hitech Racing
25 26

+4.066

39'20.366

0.971 171.363 10
6
T. Kato ART Grand Prix
10 26

+4.349

39'20.649

0.283 171.343 8
7
T. Taponen MP Motorsport
8 26

+5.340

39'21.640

0.991 171.271 6
8
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
14 26

+5.809

39'22.109

0.469 171.237 4 2
9 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 26

+6.407

39'22.707

0.598 171.194 2
10
K. Le ART Grand Prix
12 26

+7.675

39'23.975

1.268 171.102 1
11
A. Giusti MP Motorsport
9 26

+8.010

39'24.310

0.335 171.078
12
J. Wharton Prema Powerteam
21 26

+8.461

39'24.761

0.451 171.045
13
E. Deligny Van Amersfoort Racing
15 26

+8.944

39'25.244

0.483 171.010
14
L. Sharp Prema Powerteam
20 26

+9.509

39'25.809

0.565 170.969
15
M. De Palo Trident
6 26

+9.879

39'26.179

0.370 170.942
16
T. Naël Campos Racing
1 26

+10.814

39'27.114

0.935 170.875
17
C. Ho Rodin Motorsport
19 26

+11.386

39'27.686

0.572 170.834
18
B. del Pino Van Amersfoort Racing
16 26

+12.176

39'28.476

0.790 170.777
19
E. Rivera Campos Racing
3 26

+12.582

39'28.882

0.406 170.747
20
S. Hanna AIX Racing
26 26

+13.012

39'29.312

0.430 170.716
21
M. Colnaghi MP Motorsport
7 26

+13.749

39'30.049

0.737 170.663
22
B. Badoer Rodin Motorsport
18 26

+14.819

39'31.119

1.070 170.586
23
J. Garfias Prema Powerteam
22 26

+18.300

39'34.600

3.481 170.336
24
F. McLaughlin Hitech Racing
24 26

+20.828

39'37.128

2.528 170.155
25
G. Xie DAMS Lucas Oil
31 26

+21.737

39'38.037

0.909 170.090
26
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
30 26

+24.100

39'40.400

2.363 169.921
dnf
M. Shin Hitech Racing
23 3

+23 Vueltas

6'12.410

23 Vueltas 124.295 Colisión
dnf
F. Barrichello AIX Racing
28 3

+23 Vueltas

6'12.985

0.575 124.103 Colisión
dnf
M. Gładysz ART Grand Prix
11 0

Colisión
dnf
Y. David AIX Racing
27 0

Colisión
Ver los resultados completos

Share Or Save This Story

Artículo previo Ernesto Rivera brilla en el Red Bull Ring con su primer triunfo en F3: "Se siente muy bien ganar"

Top Comments
More from
Redacción Motorsport.com

Tsolov gana la F2 en Austria, con León y Dürksen en el top 10

FIA F2
FIA F2
Spielberg
Tsolov gana la F2 en Austria, con León y Dürksen en el top 10

Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Austria de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de Austria de F1

Ferrari y Cadillac finalizaron el test de Pirelli en Barcelona probando diferentes variantes del C2

Fórmula 1
Fórmula 1
Ferrari y Cadillac finalizaron el test de Pirelli en Barcelona probando diferentes variantes del C2

Últimas noticias

Bezzecchi es trasladado al hospital tras su caída en Assen

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
Bezzecchi es trasladado al hospital tras su caída en Assen

VIDEO: Bezzecchi sufre fuerte caída en Assen y pone en peligro su lucha por el campeonato

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
VIDEO: Bezzecchi sufre fuerte caída en Assen y pone en peligro su lucha por el campeonato

WRC Grecia 2026: Ogier se impone a un Neuville al que no le acompañaron los neumáticos

WRC
WRC WRC
Rally de Grecia
WRC Grecia 2026: Ogier se impone a un Neuville al que no le acompañaron los neumáticos

Vasseur alerta por las consecuencias de la pole de Russell bajo bandera amarilla en Austria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Vasseur alerta por las consecuencias de la pole de Russell bajo bandera amarilla en Austria