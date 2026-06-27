El nombre de México volvió a brillar en la Fórmula 3 con la victoria de Ernesto Rivera en la carrera sprint en el Red Bull Ring, un triunfo que llegó en su tercera ronda en el campeonato luego de haberse perdido la primera ronda en Australia por una lesión.

Rivera trabajó en la carrera para poder adelantar a poleman James Wharton y con ello sellar el triunfo, un resultado que llegó en su quinta competencia dentro de la categoría luego de la lesión que lo marginó del arranque, pero que ahora que ha regresado se encuentra en la séptima posición del campeonato ganando cuatro posiciones tras el lugar con el cual llegaba al Red Bull Ring.

“Sí, se siente muy bien. Fue una carrera muy dura, pero se siente genial tener mi primer podio y ganar aquí en el Red Bull Ring”.

El duelo al límite contra James Wharton en la curva 4

La clave del triunfo para Rivera radicó en una intensa batalla contra el australiano James Wharton. El mexicano reveló que la disputa por el liderato incluyó un roce entre ambos monoplazas antes de poder consolidar el rebase definitivo tras varios intentos en la zona media del circuito:

“Sí, tuvimos un contacto en la vuelta seis o siete. Realmente no lo sé, pero tuvimos un poco de contacto. Después me mantuve detrás de él, intenté hacer el mismo movimiento tres veces y a la tercera funcionó. Frené lo más tarde que pude, incluso metí primera marcha y logré completar la maniobra”.

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Asimismo, el piloto de la escudería española Campos analizó las variantes estratégicas que ofrece la pista de Spielberg, detallando por qué la curva 4 se convirtió en su escenario ideal para asaltar el liderato, aprovechando las zonas de detección del DRS:

“Sí, creo que sí [era el mejor lugar], porque en la curva 3 él siempre se defendía y yo no estaba lo suficientemente cerca para pasarlo por fuera. Así que en la curva 4, incluso con el DRS estando un poco más cerca de él, creo que esa era la mejor oportunidad”.

Finalmente, al hacer un balance sobre su progresión en el campeonato, especialmente después de haber lidiado con un contratiempo físico, Rivera valoró el crecimiento de su ritmo en carrera por encima de los resultados sabatinos a una sola vuelta:

“Sí, desde la Ronda 1 para mí en Mónaco, honestamente me he sentido bastante bien. De hecho, esta fue mi peor clasificación del año, pero sí, fue bueno ganar aquí”.