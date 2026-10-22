FIA F3

Colnaghi, Hanna y Rivera cierran los test en Jerez de la FIA Fórmula 3

La tripleta latinoamericana se enfocó en simulaciones de clasificación y carrera durante el último día en el circuito español.

Luis Ramírez

Publicado: 22 oct 2026, 1:49

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Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Foto de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

El segundo día de entrenamientos de la FIA Fórmula 3 en el Circuito de Jerez, fue testigo de un nuevo día para los pilotos latinoamericanos representados por Argentina, Colombia y México— que continuaron acumulando kilómetros tanto en simulaciones de clasificación durante la mañana como en tandas largas por la tarde.

El argentino Mattia Colnaghi, al volante del monoplaza de Campos Racing, fue la figura más destacada entre los pilotos de la región. Durante la sesión matutina, marcada por los giros más veloces de la jornada, el sudamericano marcó el ritmo en diversos lapsos hasta detener el cronómetro en 1:30.037 tras completar 36 vueltas, registro que lo ubicó en una sólida quinta posición general. Para la tarde, enfocado en simulaciones de carrera, cerró en la casilla 20 con un tiempo de 1:33.573 y 51 giros completados.

Por su parte, el colombiano Salim Hanna, también integrante de Campos, finalizó en el puesto 14 en el bloque matutino con un tiempo de 1:30.219 a lo largo de 42 vueltas. Durante el turno vespertino, el piloto sumó 50 giros a su casillero para marcar un registro de 1:33.709, ubicándose en el lugar 24.

El mexicano Ernesto Rivera, también integrante de Campos Racing, tuvo un arranque sobresaliente por la mañana al liderar momentáneamente la tabla con un tiempo inicial de 1:31.584, para posteriormente mejorar hasta un 1:30.350 (33 vueltas) que lo dejó en el lugar 20 de la sesión. En la tanda vespertina, centrada en el ritmo de carrera, el mexicano giró en 49 ocasiones y detuvo el reloj en 1:33.843 para ocupar la posición 27.

Junto a ellos, la representación latinoamericana se completó con los brasileños Pedro Clerot (3.º en la mañana con 1:29.952 y 6.º por la tarde con 1:32.895), Gabriel Gomez y Miguel Costa. La actividad de postemporada continuará en Barcelona del 26 al 27 de octubre.

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