Los días de Mattia Colnaghi en Red Bull: lecciones de un ingeniero de Vettel, simulador en Milton Keynes y más

Ser piloto del Red Bull Junior Team ha sido un privilegio para pocos durante las poco más de dos décadas que lleva el programa iniciado por Helmut Marko, que dio múltiples campeones de F1, como Sebastian Vettel y Max Verstappen, además de otros tantos pilotos que llegaron a la Fórmula 1 y otros que se lucieron en diferentes categorías del automovilismo.

Desde 2025, el argentino Mattia Colnaghi —actualmente en su primer año en la Fórmula 3 con el equipo MP Motorsport, luego de ganar campeonatos en la Fórmula 4 Española y la Eurocup-3— forma parte de la academia de la marca de bebidas energizantes, por lo que ya no le sorprende entrar a Milton Keynes, la conocida sede de Red Bull.

"Lo tomo con un poco más de naturalidad ahora, seguramente. La primera vez que vi este edificio de Fórmula 1, de Red Bull Racing, fue un poco impresionante", dijo Colnaghi a Motorsport.com.

"Todavía no tengo en el celular una foto de Red Bull Racing. Es bastante raro, porque normalmente los pilotos siempre ponen en Instagram algo de que están allá, pero bueno, ya voy a hacerla", agregó con la naturalidad de un chico de 18 años, cumplidos en julio pasado.

Mattia Colnaghi, MP Motorsport Photo by: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Colnaghi no tiene dudas de que todo el tiempo que lleva trabajando junto a Red Bull le sirvió para crecer como piloto y también como persona, dado el enfoque integral que tiene la academia, donde se trabaja mucho en los aspectos técnicos, pero también en los humanos.

"Sí, seguramente, por el lado de cómo me siento como piloto, como persona también, me siento más completo, más inteligente, se puede decir, también por el lado de cómo funciona el auto, de lo que se puede hacer en un auto para hacerlo rendir mejor, y eso fue también clave para ayudar a los ingenieros, para decir lo que estoy sintiendo con el auto y sugerir también algunas soluciones para resolver el problema. Por el lado humano y el trabajo físico, tenemos a disposición un personal trainer que me ayuda mucho a prepararme para las carreras", comentó.

Trabajar con un ingeniero campeón de F1

Uno de los lujos que Colnaghi puede darse al estar en el Red Bull Junior Team es trabajar con Guillaume Rocquelin, conocido en el ambiente como "Rocky", quien durante muchos años fue ingeniero de carrera de Sebastian Vettel en el equipo Red Bull de F1 antes de ascender a jefe de ingeniería de carrera. Desde 2022 supervisa a los jóvenes pilotos de la escudería.

"Seguramente con él es un trabajo más técnico. Como sabemos, es un ingeniero, así que a los ingenieros les gusta el lado técnico del auto. A mí también me gusta mucho, así que es muy lindo charlar con él de eso, entender lo que aprendió él durante los años de Fórmula 1. También a veces charlamos de lo que está pasando en el equipo de Fórmula 1, así que puedo entender también algunos problemas, algunas soluciones que encuentran", dijo Colnaghi sobre su relación con "Rocky".

Cambios en la estructura junior de Red Bull

Helmut Marko, histórico director del programa de jóvenes pilotos de Red Bull y quien eligió a Colnaghi para su incorporación, abandonó el equipo a finales del año pasado. Desde entonces, Red Bull firmó el mes pasado a Gwen Lagrue como nuevo jefe, el cazatalentos de Mercedes cuyo más reciente descubrimiento es Kimi Antonelli, actual líder del campeonato de F1.

"Creo que ellos tienen un proyecto que van a trabajar con Gwen", dijo Colnaghi sobre Lagrue, quien comenzará a trabajar formalmente en 2027.

"Todavía no charlé con él, no lo conozco todavía, y seguramente voy a trabajar con él este invierno europeo, si entra a formar parte ya este invierno, pero creo que tienen un programa para mejorar todavía más el Junior Team y para mejorar nuestras chances en Fórmula 3, en Fórmula 2, como pilotos, así que Gwen se forma parte de este plan".

Mattia Colnaghi, MP Motorsport Photo by: Clive Mason / Getty Images

La preparación en el simulador, entre Milton Keynes y Países Bajos

El simulador es una herramienta fundamental para la preparación de los pilotos, desde el máximo nivel, que es la Fórmula 1, hasta los siguientes escalones de las categorías formativas.

En ese aspecto, Colnaghi tiene la posibilidad de trabajar en dos simuladores diferentes que se complementan por las virtudes de uno y otro: el de MP Motorsport en Países Bajos, donde tiene sede el equipo, y el que Red Bull tiene en Milton Keynes para sus jóvenes pilotos.

"Es una situación muy buena, porque los dos tienen unos puntos positivos y unos negativos", advirtió Colnaghi al ser preguntado por las diferencias entre ambos.

"En el simulador de MP podemos trabajar mucho para la carrera, para entender el desgaste de neumáticos, y eso es una parte clave del fin de semana. Y en el simulador de Red Bull tenemos un apoyo del equipo de Fórmula 1, así que todo es más detallado: la pista, el auto, lo que sea. Así que creo que hay puntos positivos y negativos de los dos, y en uno no se puede hacer una cosa, pero en el otro se puede hacer, así que es genial para mí", explicó.

Después del receso que comenzó tras la carrera de Hungría a finales de julio, Colnaghi volverá a competir en la Fórmula 3 el fin de semana del 4 al 6 de septiembre en Monza, antes de terminar la temporada el siguiente fin de semana en el nuevo circuito de Madring.