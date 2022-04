Colapinto gana por primera vez en Fórmula 3 en Imola

Colapinto, piloto del equipo Van Amersfoort Racing y que logró la pole para la carrera principal en Bahréin, consiguió su primera victoria en la categoría tras una carrera con muchas interrupciones.

Después de salir en la primera posición en la carrera al sprint con la parrilla invertida, perdió el liderato en favor de Collet en la cuarta vuelta, cuando el piloto de MP Motorsport aprovechó el DRS en la recta principal.

Colapinto mantuvo la segunda posición durante toda la carrera, pero fue capaz de recuperar la cabeza de la carrera en la chicane de Tamburello, después de un periodo de coche de seguridad virtual.

Segundos más tarde, la carrera de Collet terminó de forma dramática tras colisionar con Isack Hadjar, que había entrado con su coche por el exterior del brasileño al acercarse a la curva de izquierdas.

Ambos monoplazas terminaron en la grava, aunque Hadjar salió de la escapatoria para terminar quinto, mientras que Victor Martins (ART Grand Prix) se mantenía por delante de Jak Crawford para acabar en segundo puesto.

Colapinto tuvo una buena salida, mientras que el segundo clasificado, Ido Cohen, perdió posiciones con Kush Maini y Collet en la bajada de la curva 1.

Hadjar le arrebató rápidamente la cuarta plaza a Martins en Tamburello en el cuarto giro, antes de quitarle el tercer lugar a Maini en la chicane Villeneuve tres vueltas más tarde.

El primer coche de seguridad se desplegó en la novena vuelta después de que Zak O'Sullivan se saliera en la curva 6, seguido poco después por Pepe Martí en otro incidente.

La carrera se reanudó en la vuelta 11, con Maini recibiendo una penalización de drive through por estar fuera de su posición en la parrilla de salida. Esto le dejó fuera de la lucha por el podio y permitió a Crawford subir a la quinta posición.

Hadjar's attempt to follow Colapinto past Collet on the final lap ended in a trip to the gravel, although he continued to finish fifth

