Rivera y Colnaghi se meten en el top 6 en una clasificación de la F3 con lluvia en Spa
Freddie Slater obtuvo la pole position en una clasificación de la Fórmula 3 en Spa afectada por la lluvia, donde el mexicano Ernesto Rivera fue quinto y el argentino Mattia Colnaghi se ubicó sexto.
Mattia Colnaghi, MP Motorsport
Foto de: Clive Mason/Getty Images
La clasificación de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps estuvo marcada por la lluvia y terminó antes de tiempo por una bandera roja, pero dejó un saldo positivo para los representantes latinoamericanos.
El mexicano Ernesto Rivera consiguió el quinto mejor tiempo, mientras que el argentino Mattia Colnaghi se ubicó sexto, lo que augura buenas posiciones de salida para ambos en las dos carreras del fin de semana.
La pole position quedó en manos de Freddie Slater. El piloto de Trident marcó un tiempo de 2m05s150 en su primer intento, suficiente para asegurarse la segunda pole consecutiva de la temporada antes de que las condiciones de la pista empeoraran. El finlandés Tuukka Taponen fue segundo para MP Motorsport, a un cuarto de segundo, mientras que el japonés Hiyu Yamakoshi completó el top 3 con Van Amersfoort Racing.
La sesión comenzó con lluvia y los pilotos salieron inmediatamente a buscar una vuelta rápida, conscientes de que el clima podía complicar las condiciones del circuito en cualquier momento. Tras una serie de cambios en la cima de la tabla entre Louis Sharp, James Wharton, Pedro Clerot, Yamakoshi y Taponen, fue Slater quien encontró el mejor registro con su primer giro lanzado.
Rivera apareció rápidamente entre los protagonistas al ascender al quinto puesto cuando todavía restaban 22 minutos para el final de la sesión. Sin embargo, el aumento de la intensidad de la lluvia hizo que los tiempos dejaran de mejorar y los equipos optaran por regresar a boxes a la espera de una posible ventana de pista más favorable.
Colnaghi, en tanto, se metió en el sexto lugar a medio segundo de la marca de referencia impuesta por Slater.
Cuando la actividad se reanudó para el intento final, la lucha por encontrar la mejor posición en pista derivó en varios incidentes. Noah Stromsted chocó con Yevan David, quien a su vez impactó a José Garfias, mientras que Yamakoshi también quedó involucrado en el accidente. La dirección de carrera mostró la bandera roja con 9m38s por disputarse y, debido al empeoramiento del clima, la clasificación no volvió a ponerse en marcha.
Con ello, Rivera conservó el quinto puesto, mientras que Colnaghi cerró una sólida actuación al finalizar sexto para MP Motorsport. Detrás de ellos quedaron Pedro Clerot, Brando Badoer, el líder del campeonato Ugo Ugochukwu y Théophile Nael, quienes completaron los diez primeros lugares.
La carrera sprint de la Fórmula 3 está programada para este sábado a las 10:00 hora local, con Jin Nakamura partiendo desde la pole gracias a la inversión de la grilla, mientras que Colnaghi arrancará séptimo y Rivera lo hará octavo.
Fórmula 3 - Spa-Francorchamps, Bélgica - Clasificación
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
F. Slater Trident
|5
|6
|
2'05.150
|201.473
|2
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|6
|
+0.251
2'05.401
|0.251
|201.070
|3
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|5
|
+0.339
2'05.489
|0.088
|200.929
|4
|
N. Strømsted Trident
|4
|6
|
+0.368
2'05.518
|0.029
|200.882
|5
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|6
|
+0.376
2'05.526
|0.008
|200.869
|6
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|5
|
+0.545
2'05.695
|0.169
|200.599
|7
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|6
|
+0.620
2'05.770
|0.075
|200.480
|8
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|6
|
+0.701
2'05.851
|0.081
|200.351
|9
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|6
|
+0.755
2'05.905
|0.054
|200.265
|10
|
T. Naël Campos Racing
|1
|6
|
+0.778
2'05.928
|0.023
|200.228
|11
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|6
|
+0.781
2'05.931
|0.003
|200.223
|12
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|6
|
+0.826
2'05.976
|0.045
|200.152
|13
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|7
|
+0.856
2'06.006
|0.030
|200.104
|14
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|6
|
+0.877
2'06.027
|0.021
|200.071
|15
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|7
|
+0.905
2'06.055
|0.028
|200.026
|16
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|5
|
+1.003
2'06.153
|0.098
|199.871
|17
|
Y. David AIX Racing
|27
|6
|
+1.029
2'06.179
|0.026
|199.830
|18
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|6
|
+1.039
2'06.189
|0.010
|199.814
|19
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|5
|
+1.072
2'06.222
|0.033
|199.762
|20
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|6
|
+1.078
2'06.228
|0.006
|199.752
|21
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|6
|
+1.173
2'06.323
|0.095
|199.602
|22
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|5
|
+1.184
2'06.334
|0.011
|199.585
|23
|
M. De Palo Trident
|6
|6
|
+1.191
2'06.341
|0.007
|199.574
|24
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|6
|
+1.260
2'06.410
|0.069
|199.465
|25
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|7
|
+1.279
2'06.429
|0.019
|199.435
|26
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|6
|
+1.407
2'06.557
|0.128
|199.233
|27
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|7
|
+1.681
2'06.831
|0.274
|198.803
|28
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|7
|
+1.750
2'06.900
|0.069
|198.695
|29
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|7
|
+1.872
2'07.022
|0.122
|198.504
|30
|
R. Escotto AIX Racing
|26
|6
|
+2.204
2'07.354
|0.332
|197.986
|Ver los resultados completos
Share Or Save This Story
Últimas noticias
VIDEO: El fuerte accidente de Pierre Gasly que detuvo la FP2 en Bélgica
Antonelli lidera la FP2 en Bélgica, con Colapinto en el top 10 y Checo Pérez en el 20°
F1 EN VIVO: la FP2 del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa
Red Bull usó un día de filmación en Silvertone para mejorar las arrancadas
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments