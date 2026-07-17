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FIA F3 Spa-Francorchamps

Rivera y Colnaghi se meten en el top 6 en una clasificación de la F3 con lluvia en Spa

Freddie Slater obtuvo la pole position en una clasificación de la Fórmula 3 en Spa afectada por la lluvia, donde el mexicano Ernesto Rivera fue quinto y el argentino Mattia Colnaghi se ubicó sexto.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Foto de: Clive Mason/Getty Images

La clasificación de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps estuvo marcada por la lluvia y terminó antes de tiempo por una bandera roja, pero dejó un saldo positivo para los representantes latinoamericanos.

El mexicano Ernesto Rivera consiguió el quinto mejor tiempo, mientras que el argentino Mattia Colnaghi se ubicó sexto, lo que augura buenas posiciones de salida para ambos en las dos carreras del fin de semana.

La pole position quedó en manos de Freddie Slater. El piloto de Trident marcó un tiempo de 2m05s150 en su primer intento, suficiente para asegurarse la segunda pole consecutiva de la temporada antes de que las condiciones de la pista empeoraran. El finlandés Tuukka Taponen fue segundo para MP Motorsport, a un cuarto de segundo, mientras que el japonés Hiyu Yamakoshi completó el top 3 con Van Amersfoort Racing.

La sesión comenzó con lluvia y los pilotos salieron inmediatamente a buscar una vuelta rápida, conscientes de que el clima podía complicar las condiciones del circuito en cualquier momento. Tras una serie de cambios en la cima de la tabla entre Louis Sharp, James Wharton, Pedro Clerot, Yamakoshi y Taponen, fue Slater quien encontró el mejor registro con su primer giro lanzado.

Rivera apareció rápidamente entre los protagonistas al ascender al quinto puesto cuando todavía restaban 22 minutos para el final de la sesión. Sin embargo, el aumento de la intensidad de la lluvia hizo que los tiempos dejaran de mejorar y los equipos optaran por regresar a boxes a la espera de una posible ventana de pista más favorable.

Colnaghi, en tanto, se metió en el sexto lugar a medio segundo de la marca de referencia impuesta por Slater.

Cuando la actividad se reanudó para el intento final, la lucha por encontrar la mejor posición en pista derivó en varios incidentes. Noah Stromsted chocó con Yevan David, quien a su vez impactó a José Garfias, mientras que Yamakoshi también quedó involucrado en el accidente. La dirección de carrera mostró la bandera roja con 9m38s por disputarse y, debido al empeoramiento del clima, la clasificación no volvió a ponerse en marcha.

Con ello, Rivera conservó el quinto puesto, mientras que Colnaghi cerró una sólida actuación al finalizar sexto para MP Motorsport. Detrás de ellos quedaron Pedro Clerot, Brando Badoer, el líder del campeonato Ugo Ugochukwu y Théophile Nael, quienes completaron los diez primeros lugares.

La carrera sprint de la Fórmula 3 está programada para este sábado a las 10:00 hora local, con Jin Nakamura partiendo desde la pole gracias a la inversión de la grilla, mientras que Colnaghi arrancará séptimo y Rivera lo hará octavo.

Fórmula 3 - Spa-Francorchamps, Bélgica - Clasificación

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
F. Slater Trident
5 6

2'05.150

201.473
2
T. Taponen MP Motorsport
8 6

+0.251

2'05.401

0.251 201.070
3
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
14 5

+0.339

2'05.489

0.088 200.929
4
N. Strømsted Trident
4 6

+0.368

2'05.518

0.029 200.882
5
E. Rivera Campos Racing
3 6

+0.376

2'05.526

0.008 200.869
6
M. Colnaghi MP Motorsport
7 5

+0.545

2'05.695

0.169 200.599
7
P. Clerot Rodin Motorsport
17 6

+0.620

2'05.770

0.075 200.480
8
B. Badoer Rodin Motorsport
18 6

+0.701

2'05.851

0.081 200.351
9
U. Ugochukwu Campos Racing
2 6

+0.755

2'05.905

0.054 200.265
10
T. Naël Campos Racing
1 6

+0.778

2'05.928

0.023 200.228
11
T. Kato ART Grand Prix
10 6

+0.781

2'05.931

0.003 200.223
12
J. Nakamura Hitech Racing
25 6

+0.826

2'05.976

0.045 200.152
13
C. Ho Rodin Motorsport
19 7

+0.856

2'06.006

0.030 200.104
14
L. Sharp Prema Powerteam
20 6

+0.877

2'06.027

0.021 200.071
15
M. Gładysz ART Grand Prix
11 7

+0.905

2'06.055

0.028 200.026
16
A. Giusti MP Motorsport
9 5

+1.003

2'06.153

0.098 199.871
17
Y. David AIX Racing
27 6

+1.029

2'06.179

0.026 199.830
18
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
30 6

+1.039

2'06.189

0.010 199.814
19
J. Wharton Prema Powerteam
21 5

+1.072

2'06.222

0.033 199.762
20
G. Xie DAMS Lucas Oil
31 6

+1.078

2'06.228

0.006 199.752
21
J. Garfias Prema Powerteam
22 6

+1.173

2'06.323

0.095 199.602
22
B. del Pino Van Amersfoort Racing
16 5

+1.184

2'06.334

0.011 199.585
23
M. De Palo Trident
6 6

+1.191

2'06.341

0.007 199.574
24 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 6

+1.260

2'06.410

0.069 199.465
25
K. Le ART Grand Prix
12 7

+1.279

2'06.429

0.019 199.435
26
F. Barrichello AIX Racing
28 6

+1.407

2'06.557

0.128 199.233
27
E. Deligny Van Amersfoort Racing
15 7

+1.681

2'06.831

0.274 198.803
28
M. Shin Hitech Racing
23 7

+1.750

2'06.900

0.069 198.695
29
F. McLaughlin Hitech Racing
24 7

+1.872

2'07.022

0.122 198.504
30
R. Escotto AIX Racing
26 6

+2.204

2'07.354

0.332 197.986
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