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FIA F3 Hungaroring

Nael gana en Hungría; Rivera sube al podio y Colnaghi es cuarto

Théophile Nael logró la victoria en la carrera sprint de la Fórmula 3 en Hungaroring, donde el mexicano Ernesto Rivera volvió a destacarse con un nuevo podio y el argentino Mattia Colnaghi sumó un valioso cuarto puesto que confirma su buen momento en la categoría.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Théophile Nael, Campos Racing

Théophile Nael, Campos Racing

Nael, piloto de Campos Racing partió sexto, pero realizó una excelente largada para colocarse rápidamente en la pelea por la victoria.

La carrera tuvo un comienzo accidentado, ya que Gerrard Xie tomó la punta en la salida, aunque todo cambió en la segunda curva cuando Jin Nakamura impactó la parte trasera de su auto y luego golpeó a Maciej Gladysz. Ambos abandonaron, mientras que Xie sufrió un pinchazo y cayó al fondo del pelotón tras la intervención del Auto de Seguridad.

En el relanzamiento, Kanato Le conservó el liderato por delante de Nael, Rivera y Colnaghi. El francés permaneció varias vueltas dentro del rango de DRS hasta concretar una brillante maniobra sobre Le en la primera curva para quedarse con el primer lugar, desde donde empezó a construir una ventaja que nadie pudo recortar.

Detrás de ellos, Rivera se mantuvo firme en posiciones de podio durante toda la competencia. El mexicano llegó a acercarse a los dos líderes en la parte media de la prueba e incluso presionó a Le en las vueltas finales por el segundo puesto, aunque el piloto de ART Grand Prix resistió los ataques para conseguir su primer podio en la Fórmula 3. Rivera cruzó la meta tercero, completando un gran resultado para Campos Racing con dos de sus pilotos entre los tres mejores.

Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Mattia Colnaghi, MP Motorsport

Photo by: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Colnaghi también volvió a mostrar un rendimiento consistente. El argentino rodó durante prácticamente toda la carrera en el cuarto puesto y llegó a solo tres décimas de Rivera, asegurando una nueva llegada en los puestos de privilegio que le permite seguir sumando confianza en su temporada tras su destacado fin de semana en Spa.

Más atrás, Ugo Ugochukwu parecía encaminado a terminar entre los cinco primeros después de varias maniobras de sobrepaso, pero una penalización de cinco segundos por obtener ventaja al salirse de la pista en la primera vuelta cambió por completo su resultado. El piloto estadounidense cayó al décimo puesto, lo que permitió que Freddie Slater heredara el último punto disponible.

Por su parte, el mexicano José Garfias, de Prema Racingm fue 15° y el colombiano Salim Hanna, de AIX Racing, finalizó 24°.

Ese desenlace dejó el campeonato al rojo vivo antes de la carrera principal del domingo. Ugochukwu y Slater llegan empatados con 104 puntos en la cima de la clasificación, mientras que Nael recortó diferencias con su segunda victoria del año y ahora suma 75 unidades. Rivera escaló al cuarto lugar con 64 puntos, en tanto que Colnaghi es 15° con27 unidades.

Fórmula 3 - Hungaroring, Hungría - Carrera Sprint

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
T. Naël Campos Racing
1 19

-

10
2
K. Le ART Grand Prix
12 19

+2.700

2.7

2.700 9
3
E. Rivera Campos Racing
3 19

+3.800

3.8

1.100 8
4
M. Colnaghi MP Motorsport
7 19

+4.100

4.1

0.300 7
5
B. Badoer Rodin Motorsport
18 19

+6.100

6.1

2.000 6
6
T. Taponen MP Motorsport
8 19

+8.000

8.0

1.900 5
7 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 19

+13.200

13.2

5.200 4
8
J. Wharton Prema Powerteam
21 19

+15.200

15.2

2.000 3
9
F. Barrichello AIX Racing
28 19

+15.600

15.6

0.400 2
10
F. Slater Trident
5 19

+17.100

17.1

1.500 1
11
Y. David AIX Racing
27 19

+18.800

18.8

1.700
12
L. Sharp Prema Powerteam
20 19

+19.300

19.3

0.500
13
A. Giusti MP Motorsport
9 19

+19.700

19.7

0.400
14
T. Kato ART Grand Prix
10 19

+20.200

20.2

0.500
15
J. Garfias Prema Powerteam
22 19

+20.500

20.5

0.300
16
E. Deligny Van Amersfoort Racing
15 19

+20.800

20.8

0.300
17
U. Ugochukwu Campos Racing
2 19

+21.300

21.3

0.500
18
B. del Pino Van Amersfoort Racing
16 19

+21.500

21.5

0.200
19
F. McLaughlin Hitech Racing
24 19

+22.000

22.0

0.500
20
N. Strømsted Trident
4 19

+22.200

22.2

0.200
21
P. Clerot Rodin Motorsport
17 19

+22.700

22.7

0.500
22
C. Ho Rodin Motorsport
19 19

+23.100

23.1

0.400
23
M. Shin Hitech Racing
23 19

+23.800

23.8

0.700
24
S. Hanna AIX Racing
26 19

+24.500

24.5

0.700
25
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
30 19

+24.800

24.8

0.300
26
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
14 19

+25.400

25.4

0.600
27
M. De Palo Trident
6 19

+30.900

30.9

5.500
28
G. Xie DAMS Lucas Oil
31 19

+37.100

37.1

6.200 1
dnf
M. Gładysz ART Grand Prix
11 0

Accidente
dnf
J. Nakamura Hitech Racing
25 0

Accidente
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