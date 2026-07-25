Nael gana en Hungría; Rivera sube al podio y Colnaghi es cuarto
Théophile Nael logró la victoria en la carrera sprint de la Fórmula 3 en Hungaroring, donde el mexicano Ernesto Rivera volvió a destacarse con un nuevo podio y el argentino Mattia Colnaghi sumó un valioso cuarto puesto que confirma su buen momento en la categoría.
Théophile Nael, Campos Racing
Nael, piloto de Campos Racing partió sexto, pero realizó una excelente largada para colocarse rápidamente en la pelea por la victoria.
La carrera tuvo un comienzo accidentado, ya que Gerrard Xie tomó la punta en la salida, aunque todo cambió en la segunda curva cuando Jin Nakamura impactó la parte trasera de su auto y luego golpeó a Maciej Gladysz. Ambos abandonaron, mientras que Xie sufrió un pinchazo y cayó al fondo del pelotón tras la intervención del Auto de Seguridad.
En el relanzamiento, Kanato Le conservó el liderato por delante de Nael, Rivera y Colnaghi. El francés permaneció varias vueltas dentro del rango de DRS hasta concretar una brillante maniobra sobre Le en la primera curva para quedarse con el primer lugar, desde donde empezó a construir una ventaja que nadie pudo recortar.
Detrás de ellos, Rivera se mantuvo firme en posiciones de podio durante toda la competencia. El mexicano llegó a acercarse a los dos líderes en la parte media de la prueba e incluso presionó a Le en las vueltas finales por el segundo puesto, aunque el piloto de ART Grand Prix resistió los ataques para conseguir su primer podio en la Fórmula 3. Rivera cruzó la meta tercero, completando un gran resultado para Campos Racing con dos de sus pilotos entre los tres mejores.
Mattia Colnaghi, MP Motorsport
Photo by: Andy Hone / LAT Images via Getty Images
Colnaghi también volvió a mostrar un rendimiento consistente. El argentino rodó durante prácticamente toda la carrera en el cuarto puesto y llegó a solo tres décimas de Rivera, asegurando una nueva llegada en los puestos de privilegio que le permite seguir sumando confianza en su temporada tras su destacado fin de semana en Spa.
Más atrás, Ugo Ugochukwu parecía encaminado a terminar entre los cinco primeros después de varias maniobras de sobrepaso, pero una penalización de cinco segundos por obtener ventaja al salirse de la pista en la primera vuelta cambió por completo su resultado. El piloto estadounidense cayó al décimo puesto, lo que permitió que Freddie Slater heredara el último punto disponible.
Por su parte, el mexicano José Garfias, de Prema Racingm fue 15° y el colombiano Salim Hanna, de AIX Racing, finalizó 24°.
Ese desenlace dejó el campeonato al rojo vivo antes de la carrera principal del domingo. Ugochukwu y Slater llegan empatados con 104 puntos en la cima de la clasificación, mientras que Nael recortó diferencias con su segunda victoria del año y ahora suma 75 unidades. Rivera escaló al cuarto lugar con 64 puntos, en tanto que Colnaghi es 15° con27 unidades.
Fórmula 3 - Hungaroring, Hungría - Carrera Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
T. Naël Campos Racing
|1
|19
|
-
|10
|2
|
K. Le ART Grand Prix
|12
|19
|
+2.700
2.7
|2.700
|9
|3
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|19
|
+3.800
3.8
|1.100
|8
|4
|
M. Colnaghi MP Motorsport
|7
|19
|
+4.100
4.1
|0.300
|7
|5
|
B. Badoer Rodin Motorsport
|18
|19
|
+6.100
6.1
|2.000
|6
|6
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|19
|
+8.000
8.0
|1.900
|5
|7
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|19
|
+13.200
13.2
|5.200
|4
|8
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|19
|
+15.200
15.2
|2.000
|3
|9
|
F. Barrichello AIX Racing
|28
|19
|
+15.600
15.6
|0.400
|2
|10
|
F. Slater Trident
|5
|19
|
+17.100
17.1
|1.500
|1
|11
|
Y. David AIX Racing
|27
|19
|
+18.800
18.8
|1.700
|12
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|19
|
+19.300
19.3
|0.500
|13
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|19
|
+19.700
19.7
|0.400
|14
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|19
|
+20.200
20.2
|0.500
|15
|
J. Garfias Prema Powerteam
|22
|19
|
+20.500
20.5
|0.300
|16
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|19
|
+20.800
20.8
|0.300
|17
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|19
|
+21.300
21.3
|0.500
|18
|
B. del Pino Van Amersfoort Racing
|16
|19
|
+21.500
21.5
|0.200
|19
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|19
|
+22.000
22.0
|0.500
|20
|
N. Strømsted Trident
|4
|19
|
+22.200
22.2
|0.200
|21
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|19
|
+22.700
22.7
|0.500
|22
|
C. Ho Rodin Motorsport
|19
|19
|
+23.100
23.1
|0.400
|23
|
M. Shin Hitech Racing
|23
|19
|
+23.800
23.8
|0.700
|24
|
S. Hanna AIX Racing
|26
|19
|
+24.500
24.5
|0.700
|25
|
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
|30
|19
|
+24.800
24.8
|0.300
|26
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|19
|
+25.400
25.4
|0.600
|27
|
M. De Palo Trident
|6
|19
|
+30.900
30.9
|5.500
|28
|
G. Xie DAMS Lucas Oil
|31
|19
|
+37.100
37.1
|6.200
|1
|dnf
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|0
|
|Accidente
|dnf
|
J. Nakamura Hitech Racing
|25
|0
|
|Accidente
|Ver los resultados completos
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