Nael gana en Hungría; Rivera sube al podio y Colnaghi es cuarto

Nael, piloto de Campos Racing partió sexto, pero realizó una excelente largada para colocarse rápidamente en la pelea por la victoria.

La carrera tuvo un comienzo accidentado, ya que Gerrard Xie tomó la punta en la salida, aunque todo cambió en la segunda curva cuando Jin Nakamura impactó la parte trasera de su auto y luego golpeó a Maciej Gladysz. Ambos abandonaron, mientras que Xie sufrió un pinchazo y cayó al fondo del pelotón tras la intervención del Auto de Seguridad.

En el relanzamiento, Kanato Le conservó el liderato por delante de Nael, Rivera y Colnaghi. El francés permaneció varias vueltas dentro del rango de DRS hasta concretar una brillante maniobra sobre Le en la primera curva para quedarse con el primer lugar, desde donde empezó a construir una ventaja que nadie pudo recortar.

Detrás de ellos, Rivera se mantuvo firme en posiciones de podio durante toda la competencia. El mexicano llegó a acercarse a los dos líderes en la parte media de la prueba e incluso presionó a Le en las vueltas finales por el segundo puesto, aunque el piloto de ART Grand Prix resistió los ataques para conseguir su primer podio en la Fórmula 3. Rivera cruzó la meta tercero, completando un gran resultado para Campos Racing con dos de sus pilotos entre los tres mejores.

Mattia Colnaghi, MP Motorsport Photo by: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Colnaghi también volvió a mostrar un rendimiento consistente. El argentino rodó durante prácticamente toda la carrera en el cuarto puesto y llegó a solo tres décimas de Rivera, asegurando una nueva llegada en los puestos de privilegio que le permite seguir sumando confianza en su temporada tras su destacado fin de semana en Spa.

Más atrás, Ugo Ugochukwu parecía encaminado a terminar entre los cinco primeros después de varias maniobras de sobrepaso, pero una penalización de cinco segundos por obtener ventaja al salirse de la pista en la primera vuelta cambió por completo su resultado. El piloto estadounidense cayó al décimo puesto, lo que permitió que Freddie Slater heredara el último punto disponible.

Por su parte, el mexicano José Garfias, de Prema Racingm fue 15° y el colombiano Salim Hanna, de AIX Racing, finalizó 24°.

Ese desenlace dejó el campeonato al rojo vivo antes de la carrera principal del domingo. Ugochukwu y Slater llegan empatados con 104 puntos en la cima de la clasificación, mientras que Nael recortó diferencias con su segunda victoria del año y ahora suma 75 unidades. Rivera escaló al cuarto lugar con 64 puntos, en tanto que Colnaghi es 15° con27 unidades.

Fórmula 3 - Hungaroring, Hungría - Carrera Sprint Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 T. Naël Campos Racing 1 19 - 10 2 K. Le ART Grand Prix 12 19 +2.700 2.7 2.700 9 3 E. Rivera Campos Racing 3 19 +3.800 3.8 1.100 8 4 M. Colnaghi MP Motorsport 7 19 +4.100 4.1 0.300 7 5 B. Badoer Rodin Motorsport 18 19 +6.100 6.1 2.000 6 6 T. Taponen MP Motorsport 8 19 +8.000 8.0 1.900 5 7 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 19 +13.200 13.2 5.200 4 8 J. Wharton Prema Powerteam 21 19 +15.200 15.2 2.000 3 9 F. Barrichello AIX Racing 28 19 +15.600 15.6 0.400 2 10 F. Slater Trident 5 19 +17.100 17.1 1.500 1 11 Y. David AIX Racing 27 19 +18.800 18.8 1.700 12 L. Sharp Prema Powerteam 20 19 +19.300 19.3 0.500 13 A. Giusti MP Motorsport 9 19 +19.700 19.7 0.400 14 T. Kato ART Grand Prix 10 19 +20.200 20.2 0.500 15 J. Garfias Prema Powerteam 22 19 +20.500 20.5 0.300 16 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 19 +20.800 20.8 0.300 17 U. Ugochukwu Campos Racing 2 19 +21.300 21.3 0.500 18 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 19 +21.500 21.5 0.200 19 F. McLaughlin Hitech Racing 24 19 +22.000 22.0 0.500 20 N. Strømsted Trident 4 19 +22.200 22.2 0.200 21 P. Clerot Rodin Motorsport 17 19 +22.700 22.7 0.500 22 C. Ho Rodin Motorsport 19 19 +23.100 23.1 0.400 23 M. Shin Hitech Racing 23 19 +23.800 23.8 0.700 24 S. Hanna AIX Racing 26 19 +24.500 24.5 0.700 25 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 19 +24.800 24.8 0.300 26 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 19 +25.400 25.4 0.600 27 M. De Palo Trident 6 19 +30.900 30.9 5.500 28 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 19 +37.100 37.1 6.200 1 dnf M. Gładysz ART Grand Prix 11 0 Accidente dnf J. Nakamura Hitech Racing 25 0 Accidente