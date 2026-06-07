F3 en Mónaco: Victoria de Badoer con Rivera en el top 5

Brando Badoer realizó una gran largada para tomar el liderazgo y no volver a cederlo, logrando así su primera victoria en la FIA Fórmula 3 con Rodin Motorsport.

El italiano superó al poleman Théophile Nael en la salida y en la aceleración hacia la curva 1, mientras que el francés debió conformarse con el segundo lugar al caer la bandera a cuadros. Freddie Slater completó el podio para Trident.

En la salida, Nael fue superado de inmediato por Badoer, mientras que Slater utilizó la vía de escape en la primera curva y se reincorporó detrás de los dos líderes en la subida. El resto de los cinco primeros mantuvo las posiciones de partida.

Bruno del Pino, de Van Amersfoort Racing, consiguió ganar una posición al superar en la curva 1 a Alessandro Giusti, de MP Motorsport, para ubicarse sexto. Sin embargo, para un compañero de equipo del francés, la carrera terminó poco después.

Tuukka Taponen impactó contra las barreras en la penúltima curva luego de que un intento de sobrepaso de Maciej Gladysz lo dejara sin espacio para maniobrar. Ese incidente obligó a la salida del Auto de Seguridad en la segunda vuelta.

Una vez retirado el monoplaza accidentado, la competencia se reanudó al comenzar la quinta vuelta. Badoer logró abrir una cómoda diferencia sobre Nael, mientras que el francés tuvo que defenderse del ataque de Slater en el camino hacia la curva 3.

Para la vuelta 10, Badoer ya había escapado del rango de DRS del piloto de Campos que lo perseguía, mientras que Slater, Ugo Ugochukwu y Ernesto Rivera permanecían a menos de un segundo del auto que tenían delante.

Varios pilotos ubicados dentro del top 10 comenzaron a reducir el ritmo en algunas vueltas para generar el espacio suficiente e intentar marcar la vuelta rápida y sumar el punto adicional. Slater, por su parte, se mostró muy conforme con el comportamiento de su TRIDENT y elogió el balance del auto por la radio del equipo.

Al llegar a la vuelta 18, Badoer se mostraba inalcanzable en la punta, con una ventaja de dos segundos sobre sus perseguidores.

Más atrás, Nandhavud Bhirombhakdi sufría una fuerte presión de Enzo Deligny en la lucha por la 15ª posición. El piloto tailandés tuvo que defenderse en la curva 1 durante la vuelta 21 y posteriormente se pasó en la chicana de las curvas 10 y 11, atravesando la zona de escape mientras el francés incrementaba la presión.

En las últimas cinco vueltas, Nael consiguió reducir la diferencia con el líder hasta dejarla por debajo del segundo, pero Badoer no cometió errores y aseguró su primera victoria en el campeonato en el trazado del Principado.

Slater completó el podio detrás de Nael, mientras que Ugochukwu y Rivera garantizaron que los tres autos de Campos terminaran entre los cinco primeros.

Bruno del Pino finalizó sexto para Van Amersfoort Racing, seguido por Giusti en la séptima posición. Pedro Clerot fue octavo, el ganador de la carrera sprint, Gerrard Xie, terminó noveno, y Noah Stromsted completó la zona de puntos en el décimo lugar.

Por su parte, Mattia Colnaghi finalizó 19° en una carrera que se vio comprometida por su resultado del viernes en la sesión de clasificación.