Ticktum admite que arruinó sus chances de llegar a la F1

Ticktum, piloto de Fórmula 2 del equipo Carlin fue despedido de la Williams Junior Academy esta temporada, después de haber estado con el equipo desde 2019, cuando también fue dejado de lado por Red Bull.

El joven de 22 años dice que no habría habido un asiento como titular para él con el equipo de Grove el próximo año de todos modos después de la renovación del contrato de Nicholas Latifi, pero no pudo dar detalles sobre su salida de Williams, aunque dijo que hubo una "serie de razones."

Sin embargo, Ticktum afirma que "probablemente haya arruinado mis oportunidades ahora" después varios incidentes durante su carrera.

El controvertido piloto también admitió haber "abierto la boca demasiadas veces y haber dicho cosas que no debería haber dicho", posiblemente refiriéndose a los comentarios que hizo sobre Latifi en una transmisión de Twitch.

Después de ser tercero en la carrera principal de Monza de F2 el pasado fin de semana, Ticktum dijo: "Sí, mis posibilidades en la Fórmula 1 se han esfumado, no conozco a muchos otros jóvenes pilotos que sean expulsados de dos programas. Suena duro, pero es lo que ha ocurrido.

"Si estaba completamente justificado en ambas ocasiones, aún puedo discutirlo, pero allá vamos. Como he dicho antes, no he sido un artículo que parece ser masivamente empleable en la Fórmula 1, por desgracia.

"Sí, estoy cambiando, y creo que me estoy acercando a ese artículo cada día, pero tristemente creo que probablemente he arruinado mis oportunidades ahora, así que no sé lo que voy a terminar haciendo el próximo año.

"Si no puedo encontrar una manera de ganar carreras y ganar mucho dinero en el automovilismo, me voy a hundir, básicamente, así que ya veremos dónde termino. Espero tener buenas oportunidades y estoy seguro de que puedo ser muy valioso para otro equipo de F1 o en algún lugar del charco, ya veremos".

Ticktum dijo que el fin de la relación con Williams fue "muy decepcionante", pero espera que todavía tenga una oportunidad de llegar a la máxima categoría, aunque "no parece prometedor".

"Vivimos en un mundo y nuestro deporte es muy político y bastante injusto, y los mejores pilotos o los más talentosos a veces no llegan a la cima", dijo.

"Sea mi culpa o no, he abierto la boca demasiadas veces y he dicho cosas que no debería haber dicho, pero soy quien soy. No encajo del todo en el molde de los pilotos de Fórmula 1 modernos, lo que, como se puede ver en mi tono de voz, es bastante deprimente, pero así es la vida".

"Estoy bastante triste por haberme separado de Williams, nunca digas nunca, pero ya sabes, soy un piloto muy rápido, quizás haya una forma de volver a la Fórmula 1 algún día, pero no parece prometedor".

Ticktum todavía tiene la esperanza de ganar el campeonato de Fórmula 2 a pesar de estar por detrás del líder, Oscar Piastri, por 45 puntos, aunque admitió que ha sido una "temporada bastante dura por todo tipo de razones, dentro y fuera de la pista".

"Creo que va a ser duro, pero ya sabes, si tienes un fin de semana muy fuerte y consigues más de 40 puntos, estás prácticamente de regreso en la lucha. La diferencia con Oscar es bastante considerable ahora, tres carreras es tiempo pero no es suficiente, no creo, pero nunca me voy a rendir, siempre voy a hacer lo mejor que pueda".

"No creo que el lugar en el que estoy en el campeonato sea un reflejo de lo bien que he sido yo y el coche. Sí, los pilotos siempre se quejan y se lamentan de la mala suerte, pero yo hablo con la verdad y la realidad es que he tenido bastante de ella este año, así que eso no ha ayudado. Pero sí, ya veremos".