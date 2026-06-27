El colombiano Sebastián Montoya y el mexicano Rafael Villagómez completaron una sólida actuación en la carrera sprint de la Fórmula 2 al asegurar el segundo y tercer puesto, respectivamente, en una competencia marcada por la intensa gestión de los neumáticos y las altas temperaturas en Spielberg.

Para el piloto de Prema Racing, el resultado final generó sentimientos encontrados. Tras haber capturado el liderato y comandar el pelotón durante la mayor parte de las 28 vueltas, la salida del coche de seguridad virtual en la parte final neutralizó la ventaja que había construido con tanto esfuerzo frente al británico John Bennett.

“Creo que sí y no [estoy feliz], especialmente después de liderar la mayor parte de la carrera. Se sintió bastante bien. Creo que cuando salió el coche de seguridad virtual al final, dije: 'tienes que estar bromeando'. Hice el trabajo duro de dejarlo fuera del DRS y todo. Pero estoy feliz con el podio, honestamente, con el año que hemos tenido. No ha sido lo que queríamos (...) Ha sido una temporada difícil”.

Montoya destacó el gran valor que tiene volver a ver su monoplaza peleando en las posiciones de vanguardia, un logro especial al conseguirlo frente a su padre y que sirve como recompensa para su equipo técnico:

“Se siente muy lindo. Hemos estado trabajando muy duro con los ingenieros y mecánicos. Simplemente conseguir esto para ellos creo que es muy agradable. Creo que fue muy lindo para ellos ver el coche al frente otra vez con la velocidad que teníamos. Sí, no tuvimos suficiente para pelear con John hoy, pero estoy muy feliz con lo que hemos construido hasta ahora (...) y emocionado por mañana”.

“Tan pronto como tienes un coche de seguridad o un coche de seguridad virtual, los neumáticos caen. Y como tienes menos goma, es más difícil calentarla, así que te deslizas más. Y creo que esto es lo que nos faltó hoy. Es muy fácil bloquear las ruedas traseras o delanteras en el frenado, especialmente porque los frenos están muy calientes. En la curva seis, siete y nueve, el coche se movía muchísimo”.

Rafael Villagómez: El ansiado avance y la gestión ante el calor extremo

Por su parte, el mexicano Rafael Villagómez su tercer lugar con el equipo Van Amersfoort Racing (VAR). El originario de León, Guanajuato, sintió un gran alivio al concretar un resultado que venía persiguiendo desde las rondas previas de la campaña y que se le había negado.

“Sí, definitivamente [nos da impulso]. Creo que todo el año el ritmo ha estado ahí. Por supuesto, en Montreal estuvimos muy cerca de dos podios, de hecho. En Barcelona el ritmo estuvo ahí también, pero no hacía clic. Por alguna razón, simplemente no podíamos terminarlo. Finalmente, estoy feliz con el podio de hoy”.

Villagómez explicó que la carrera se complicó en la parte media del trayecto al perder la succión de los líderes, viéndose obligado a cambiar su plan sobre la marcha:

“Fue un poco más complicado, porque al inicio estaba gestionando bastante y podía mantener el ritmo de estos dos. Pero luego, de una vuelta a otra, simplemente perdí el DRS. Volví a presionar un poco más para ver si podía regresar al DRS, pero ellos eran demasiado rápidos. Así que en la fase media fueron un poco más rápidos; tenemos que ver con el equipo y entender qué podemos hacer para mañana, porque mañana es una carrera más larga”.

Finalmente le restó peso al desgaste físico personal y enfocó su análisis en el sufrimiento mecánico que provocó el clima extremo en Austria:

“Creo que es más duro para el coche que para nosotros. Creo que hay tanta adrenalina y tantas cosas pasando que, en lo que respecta a nosotros, realmente no pensamos en ello. En términos del coche, sí, cada pequeño detalle es realmente, digamos, multiplicado por diez. Así que una pequeña deslizada o un bloqueo, realmente lo sientes de inmediato. Se trata solo de gestionar y cuidar todo”.