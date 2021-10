Cómo el mayor talento de la F2 podría terminar en la banca en 2022

Rara vez los novatos ganan campeonatos consecutivos en la Fórmula 3 y la Fórmula 2 de la FIA. Los destacados de la Fórmula 1, Charles Leclerc y George Russell, lo hicieron, pero se necesita un alto nivel de habilidad para llegar y vencer a competidores con mucha más experiencia. Piastri parece que se unirá a ese grupo de élite si es capaz de asegurar la corona de la F2 de este año, que lidera con 36 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor.

Pero mientras que Leclerc y Russell ascendieron a la Fórmula 1 un año después de sus victorias de F2 de 2017 y 2018 con Alfa Romeo y Williams, respectivamente, parece que no hay tal apertura para el junior de Alpine el próximo año, con el único asiento vacante en la escuadra Alfa Romeo afiliada a Ferrari.

Con esa situación fuera de su control, Piastri está decidido a cerrar primero su corona en la Fórmula 2. Pero a pesar de la buena racha del as de Prema hasta ahora, que ha puntuado en todas las carreras menos en dos, ha ganado dos veces y ha subido al podio en cuatro ocasiones, insiste en que la temporada está "lejos de terminar". Su principal rival, Guanyu Zhou, está en su tercera campaña con UNI Virtuosi y mantendrá la presión en las rondas restantes en Jeddah y Yas Marina.

"El objetivo número uno es ganar el campeonato", dijo Piastri a Motorsport.com antes del fin de semana del Gran Premio de Rusia. "Ciertamente, estoy en una posición en la que puedo luchar por ello, y confío en que podemos lograrlo".

"Además de eso, sólo ganar más carreras, realmente, eso es lo único que puedo hacer. El campeonato es la única caja que queda por marcar, creo, en términos de ganar una carrera principal, una carrera al sprint y la pole position y las vueltas rápidas”.

"He conseguido al menos una de todas ellas. Así que ahora se trata de añadir a esa cuenta, y sí, se trata de lograr el campeonato”.

Piastri ha sido consistente a lo largo del campeonato. Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

Este joven de 20 años de Melbourne comenzó en el karting en 2011, antes de hacer el cambio a los monoplazas para varias rondas del Campeonato F4 de los Emiratos Árabes Unidos en 2016. No tardó en impresionar y, al pasar a la F4 británica en 2017 con Arden, terminó segundo en el campeonato con seis victorias y 15 podios con siete poles, más que ningún otro piloto.

Después llegó la Fórmula Renault Eurocup, donde consiguió tres podios en su primer año, antes de superar a Victor Martins en su segundo intento por el título en 2019.

Fue después de esta victoria que Piastri comenzó a trabajar oficialmente con el nueve veces ganador de grandes premios Mark Webber, aunque la relación había comenzado antes a través de una conexión mutua. El ex piloto de Red Bull F1 actúa ahora como mánager de Piastri y ha elogiado el "extraordinario currículum" del joven.

Piastri admite que se sintió "un poco sorprendido" cuando conoció a Webber por primera vez.

"Fue muy bonito, y también un poco desalentador al mismo tiempo", recuerda sobre el encuentro con el piloto que puso fin a 28 años de espera de Australia para una victoria en un gran premio en Nurburgring en 2009.

Tras arrebatarle el título de F3 a Theo Pourchaire el año pasado por sólo tres puntos, Piastri esperaba ser igual de competitivo en F2, pero admite que esperaba pasar dos años en la serie antes de que la perspectiva de dar el paso a la F1 se hiciera realidad.

Aunque dice que el peso del coche, la potencia y los frenos de carbono le han costado, Piastri se ha adaptado rápidamente -un rasgo que considera uno de sus puntos fuertes- para superar tanto sus propias expectativas como las de Alpine. Esto le ha colocado en la desafortunada posición de no tener ningún plan para la F1 para 2022, en caso de que gane el título de F2 - lo que le haría inelegible para una segunda temporada.

"Me sorprendí a mí mismo con lo bien que ha ido", dice. “Naturalmente, si me ha sorprendido a mí mismo -y sé más o menos lo que puedo hacer-, entonces también ha generado sorpresa en algunas otras personas”.

Piastri cree que no solo se ha sorprendido él, sino también a otras personas en el paddock. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"El plan original, incluso cuando entré en la F3, era de dos años de F3 y dos años de F2. Y la F3, obviamente, fue mejor de lo planeado y la F2 también está yendo probablemente mejor de lo planeado”.

"No pretendo parecer arrogante, pero hay muy pocos pilotos que hayan conseguido hacer lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo. George y Charles son los únicos que han tenido un destino similar. Así que no es una situación muy común".

Las comparaciones con otros pilotos son inevitables a su nivel, siendo el ex campeón de Prema, Leclerc, el más evidente. Y a pesar de la presión que puede suponer esa asociación, Piastri dice que le comparen de esa manera.

"Todavía queda un buen camino por recorrer en este campeonato", señala. "Obviamente, confío en poder ganar el título y sin duda podemos hacerlo. Pero creo que las comparaciones con Charles son sólo buenas - obviamente está haciendo cosas muy notables en la F1 en este momento, así que definitivamente no es algo malo”.

"No rehúyo de esas comparaciones, sólo me hacen quedar bien. Eso sólo es positivo para mí, y cuanto más se me mencione, espero que si gano el campeonato este año, entonces espero que la gente entienda lo raro que sería ese logro".

Naturalmente, Piastri está decepcionado por su situación para el 2022, y dice que su victoria en la carrera principal en Monza "reafirma que debería estar en la lucha por un asiento en la F1, así que fue agradable reiterar que todavía estoy aquí, todavía ganando". Pero acepta que sus esperanzas de conseguir un asiento en la F1 en 2022 están "básicamente acabadas".

"El asiento de Alfa todavía está disponible, pero no tengo muchas esperanzas", dice. "Así que es más bien salir y seguir tratando de ganar, lo que quería hacer durante todo el año de todos modos. Pero ahora quiero asegurarme de que no doy a nadie ninguna excusa para que se me pase por alto".

"Tengo que gestionar eso y asegurarme de que no se convierta en algo exagerado y se apodere de mí. Pero el objetivo principal de este año sigue siendo ganar el campeonato y no dar a la gente ninguna excusa sobre mi capacidad y mi forma de ser como piloto".

Su talento quedó demostrado desde la primera carrera en Bahréin. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

De cara al año que viene, cuando la F1 introduzca la obligatoriedad de utilizar novatos en la primera práctica libre en un número aún por determinar de grandes premios, Piastri cree que el "camino más lógico" es seguir el papel de piloto reserva de Alpine, con vistas a ganarse un asiento en la F1 en 2023.

"No me importaría pasar un año al margen, creo. Obviamente, sigue sin ser lo ideal, pero le ha pasado a bastantes pilotos por ahí. Así que puedo aceptarlo, pero si se trata de más de un año, entonces habría que discutir seriamente lo que haré en el futuro".

"El objetivo sería, sin duda, intentar ser piloto reserva en Alpine y luego apuntar a la temporada 2023. Teniendo en cuenta cómo se han jugado las cartas este año, creo que ese es el objetivo más realista ahora".

Será cruel para Piastri si su meteórico ascenso a través de las series de desarrollo, junto con su impresionante temporada de debut en la F2, no es recompensado con un asiento en la F1 el próximo año. Su caso es la última prueba de que la F1 no siempre recompensa a los más talentosos. Pero si puede seguir aplicando su ética de trabajo duro en un papel de reserva, entonces seguramente es sólo cuestión de tiempo antes de que Piastri tenga su oportunidad.

Oscar Piastri, Prema Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd