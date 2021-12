Piastri estaría "bastante enojado" si no tiene un lugar en la F1 2023

El australiano consiguió su tercer título consecutivo de monoplazas falta de dos carreras, tras terminar tercero en la carrera sprint de F2 del sábado en Abu Dhabi.

El título de la F2 completa un impresionante triplete de campeonatos, tras la campaña del año pasado para conseguir la corona de la Fórmula 3 en su año de novato, después de ganar el campeonato de la Fórmula Renault Eurocup de 2019 en su segunda temporada.

A pesar de su ascenso meteórico a través de las categorías junior, el piloto de la Academia Alpine no ha podido asegurarse un asiento como titular en la F1 para el próximo año, ya que Alpine sólo pudo ofrecerle un papel de piloto de reserva, lo que significa que efectivamente tendrá una temporada sin competir en ninguna categoría.

Alpine tiene actualmente un contrato de larga duración con Esteban Ocon y un contrato con el bicampeón del mundo Fernando Alonso hasta el final del próximo año, y no tiene ningún equipo de F1 afiliado para colocar a Piastri en otro coche.

Ahora se encuentra en la ilustre compañía de Charles Leclerc, piloto de Ferrari, y de George Russell, futuro piloto de Mercedes, como ganadores consecutivos de los campeonatos de F3/GP3 y F2, y Piastri admitió que se sentiría frustrado por no estar en la parrilla de la F1 en 2023.

"Ciertamente he hecho todo lo que estaba en mi mano para presentar mi caso para un asiento en la F1", dijo Piastri, ganador de cinco carreras de F2 este año.

"Creo que dije a principios del año pasado o este año, que pensaba que los resultados podrían abrirme camino hacia un asiento como titular en la F1 en algún lugar, claramente eso no ha funcionado".

"Por supuesto, es un poco decepcionante que no vaya a dar el salto directamente y realmente espero estar en la parrilla en 2023".

Oscar Piastri, Prema Racing, Theo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Estaría bastante enojado si no estuviera en la parrilla en 2023 porque me he quedado sin cosas con las que probarme".

"Creo que el año que viene tengo una muy buena oportunidad con Alpine para hacer la transición al mundo de la F1, obviamente sin la conducción".

"Pero asistiré a todas las carreras y experimentaré el agitado calendario del mundo de la F1 y mucho trabajo en el simulador, así que no pasaré tanto tiempo en el sofá".

"Pero será un año muy ajetreado y es una oportunidad fantástica, por supuesto no es el objetivo final que quería para el año que viene".

"A lo largo de mi carrera deportiva, he hecho bien en controlar las cosas que puedo controlar y esto no es algo que pueda controlar".

"Intentaré dar lo mejor de mí en Alpine para demostrar por qué debo estar en la parrilla y espero que eso me lleve a un asiento".

Oscar Piastri, Prema Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Sobre la obtención del título para unirse a Russell y Leclerc como campeones consecutivos de la F3 y la F2, añadió: "Es un gran honor estar en esa lista con ellos y haberlo hecho en mi año de novato".

Ya he dicho que, al principio del año, no me lo esperaba, así que ganar la F3 y la F2 de forma consecutiva y también la Eurocup el año anterior, creo que ha superado todas mis expectativas".

"Espero que se demuestre que soy un piloto bastante hábil".

Piastri se someterá a un extenso programa de pruebas de F1 con Alpine el año que viene, conduciendo un coche de 2021, y espera asegurarse de que su cara permanezca en el paddock para que no se lo olvide y se lo pase por alto para conducir en 2023.

"Seguiré haciendo una cantidad decente de conducción, (pero) no será de carreras", dijo.

"Quiero mantener mi enfoque en la F1 y asegurarme de que mi cara está en el paddock para que la gente no se olvide de mí, para ser honesto".

"Creo que conducir un coche de F1 no tiene sustituto, no puedes correr en otra cosa esperando que te prepare para la F1".

"Es un paso adelante en todo, incluso en la F2, y quiero asegurarme de que mi atención se centra en eso, incluso si no puedo correr en la F1 o algo así el año que viene".

"La F1 es mi objetivo final y, siendo realistas, es un objetivo y no un sueño más".