Noel León gana la Carrera Feature de la F2 en Hungría

Noel León consiguió este domingo la victoria más importante de su campaña en la Fórmula 2 al imponerse en la carrera principal de Hungría, un resultado que le permitió sumar su primer triunfo en una Feature Race de la categoría y consolidarse en el quinto lugar del campeonato.

El piloto de Campos Racing fue uno de los protagonistas desde el inicio al superar a Rafael Câmara en la largada para colocarse segundo detrás de Kush Maini. Si bien el piloto junior de Alpine logró abrir una diferencia durante el primer stint, la carrera cambió por completo tras las detenciones obligatorias.

León ingresó a boxes al final de la vuelta 16 y la aparición de un Virtual Safety Car por el abandono de su compatriota Rafael Villagómez le permitió completar su parada en menos tiempo y quedar en una posición privilegiada para asumir el liderazgo neto cuando Maini realizó su cambio de neumáticos unas vueltas más tarde.

A partir de allí, el mexicano administró la ventaja con autoridad pese a la presión constante de Maini y Câmara. El piloto de ART Grand Prix redujo la diferencia en el tramo final y el brasileño de Invicta Racing también se mantuvo al acecho, pero León no cometió errores y cruzó la meta en la primera posición para sellar su primera victoria en una carrera principal de Fórmula 2. Maini finalizó segundo, mientras que Câmara completó el podio.

"Estoy muy feliz por este resultado. Ha sido un gran fin de semana para nosotros, pero ahora es momento de descansar. No hay mejor manera de afrontar el receso. Muchas gracias a todos por su increíble apoyo y seguiremos trabajando duro", dijo León.

Entre los demás latinoamericanos, el paraguayo Joshua Duerksen volvió a sumar puntos tras terminar octavo, aunque perdió varias posiciones en las últimas vueltas luego de defenderse durante buena parte de la carrera de los ataques de Tasanapol Inthraphuvasak, que fue quinto.

El argentino Nicolás Varrone fue 12º tras llegar a estar en el top 10 luego de haber arrancado 16°. Por su parte, el colombiano Sebastián Montoya concluyó 16º.

Villagómez fue el único latinoamericano que no vio la bandera a cuadros al detener su auto en la curva 12, incidente que provocó el Virtual Safety Car que terminó siendo determinante para el triunfo de León.

Con este resultado, Nikola Tsolov mantiene el liderazgo del campeonato con 167 puntos, seguido por Gabriele Minì con 147 y Câmara con 145. León asciende al quinto puesto con 94 unidades antes del receso de verano, mientras que Campos Racing amplía su ventaja al frente del campeonato de equipos.

La Fórmula 2 regresará tras el receso de verano con la décima fecha de la temporada 2026 en el circuito de Monza, Italia, del 4 al 6 de septiembre.

Fórmula 2 - Hungaroring, Hungría - Carrera Feature Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 N. León Campos Racing 5 37 - 1 25 2 K. Maini ART Grand Prix 16 37 +0.800 0.8 0.800 1 18 3 R. Câmara Invicta Racing 1 37 +1.300 1.3 0.500 1 15 4 L. Van Hoepen Trident 24 37 +4.900 4.9 3.600 1 12 5 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 37 +9.400 9.4 4.500 1 10 6 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 37 +12.500 12.5 3.100 1 8 7 N. Tsolov Campos Racing 6 37 +13.300 13.3 0.800 1 6 8 J. Duerksen Invicta Racing 2 37 +17.300 17.3 4.000 1 4 9 G. Minì MP Motorsport 9 37 +19.000 19.0 1.700 1 2 10 J. Bennett Trident 25 37 +23.900 23.9 4.900 1 1 11 A. Dunne Rodin Motorsport 15 37 +24.300 24.3 0.400 1 12 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 37 +38.600 38.6 14.300 1 13 R. Miyata Hitech Racing 3 37 +39.200 39.2 0.600 1 14 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 37 +39.400 39.4 0.200 1 15 M. Boya Prema Powerteam 12 37 +48.900 48.9 9.500 1 16 S. Montoya Prema Powerteam 11 37 +49.200 49.2 0.300 1 17 E. Jr. AIX Racing 20 37 +50.300 50.3 1.100 1 18 O. Goethe MP Motorsport 10 37 +50.800 50.8 0.500 1 19 C. Herta Hitech Racing 4 37 +55.400 55.4 4.600 1 20 C. Shields AIX Racing 21 37 +59.900 59.9 4.500 1 21 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 35 2 laps 2 dnf R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 15 22 laps Accidente