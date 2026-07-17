FIA F2 Spa: Noel León arrancará primero en la sprint, Durksen en segunda fila
Noel León y Joshua Durksen fueron los dos latinos que se colocaron en el top 10. Sebastián Montoya, Nico Varrone y Rafael Villagómez con la tarea de remontar en Spa-Francorchamps.
Noel León, Campos Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
En un cierre frenético donde los pilotos jugaron su destino a una sola vuelta lanzada, el brasileño Rafael Camara se alzó con la posición de privilegio al cronometrar un tiempo de 1m56.306s, superando por apenas 39 milésimas a su más cercano perseguidor, Tasanapol Inthraphuvasak, en la sesión de clasificación de la Fórmula 2.
La tanda clasificatoria estuvo condicionada por la inestabilidad climatológica y las interrupciones. Apenas iniciada la tanda con neumáticos súper blandos, el mexicano Noel León sufrió un trompo en la zona de Raidillon que forzó la aparición de la primera bandera roja que lo condicionaba para los minutos finales a obtener un fuerte resultado para pelear por el top 10.
A menos de 10 minutos del final un problema de Laurens van Hoepen provocó una segunda detención, dejando el reloj con poco más de tres minutos para un intento definitivo en pista. En esa última oportunidad, el integrante de Invicta Racing arriesgó al máximo para firmar su cuarta pole de la campaña.
Por su parte, el paraguayo Joshua Dürksen se clasificó en la séptima posición con un tiempo de 1m56.822s. Por su parte, tras sobreponerse al incidente del inicio, Noel León culminó en el décimo sitio (1m56.884s). Este resultado le otorga de forma automática la pole position para la carrera Sprint del sábado gracias al formato de parrilla invertida.
Detrás de León se ubicó el colombiano Sebastián Montoya quien arrancará en ambas pruebas desde la posición 11 seguido inmediatamente por el argentino Nicolás Varrone en el duodécimo puesto, mientras que el mexicano Rafael Villagómez partirá desde la decimosexta plaza.
Resultados clasificación
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|10
|
1'56.306
|216.793
|2
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|9
|
+0.039
1'56.345
|0.039
|216.720
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|9
|
+0.186
1'56.492
|0.147
|216.447
|4
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|8
|
+0.393
1'56.699
|0.207
|216.063
|5
|
J. Bennett Trident
|25
|8
|
+0.453
1'56.759
|0.060
|215.952
|6
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|10
|
+0.501
1'56.807
|0.048
|215.863
|7
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|10
|
+0.516
1'56.822
|0.015
|215.836
|8
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|10
|
+0.553
1'56.859
|0.037
|215.767
|9
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|9
|
+0.566
1'56.872
|0.013
|215.743
|10
|
N. León Campos Racing
|5
|8
|
+0.578
1'56.884
|0.012
|215.721
|11
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|10
|
+0.612
1'56.918
|0.034
|215.658
|12
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|10
|
+0.712
1'57.018
|0.100
|215.474
|13
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|10
|
+0.779
1'57.085
|0.067
|215.351
|14
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|9
|
+0.788
1'57.094
|0.009
|215.334
|15
|E. Jr. AIX Racing
|20
|11
|
+0.964
1'57.270
|0.176
|215.011
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|10
|
+1.030
1'57.336
|0.066
|214.890
|17
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|10
|
+1.089
1'57.395
|0.059
|214.782
|18
|C. Herta Hitech Racing
|4
|9
|
+1.203
1'57.509
|0.114
|214.574
|19
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|5
|
+1.535
1'57.841
|0.332
|213.969
|20
|
C. Shields AIX Racing
|21
|10
|
+1.767
1'58.073
|0.232
|213.549
|21
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|8
|
+2.222
1'58.528
|0.455
|212.729
|22
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|9
|
+2.989
1'59.295
|0.767
|211.361
|Ver los resultados completos
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