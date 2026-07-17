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FIA F2 Spa-Francorchamps

FIA F2 Spa: Noel León arrancará primero en la sprint, Durksen en segunda fila

Noel León y Joshua Durksen fueron los dos latinos que se colocaron en el top 10. Sebastián Montoya, Nico Varrone y Rafael Villagómez con la tarea de remontar en Spa-Francorchamps.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Noel León, Campos Racing

Noel León, Campos Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

En un cierre frenético donde los pilotos jugaron su destino a una sola vuelta lanzada, el brasileño Rafael Camara se alzó con la posición de privilegio al cronometrar un tiempo de 1m56.306s, superando por apenas 39 milésimas a su más cercano perseguidor, Tasanapol Inthraphuvasak, en la sesión de clasificación de la Fórmula 2.

La tanda clasificatoria estuvo condicionada por la inestabilidad climatológica y las interrupciones. Apenas iniciada la tanda con neumáticos súper blandos, el mexicano Noel León sufrió un trompo en la zona de Raidillon que forzó la aparición de la primera bandera roja que lo condicionaba para los minutos finales a obtener un fuerte resultado para pelear por el top 10.

A menos de 10 minutos del final un problema de Laurens van Hoepen provocó una segunda detención, dejando el reloj con poco más de tres minutos para un intento definitivo en pista. En esa última oportunidad, el integrante de Invicta Racing arriesgó al máximo para firmar su cuarta pole de la campaña.

Por su parte, el paraguayo Joshua Dürksen se clasificó en la séptima posición con un tiempo de 1m56.822s. Por su parte, tras sobreponerse al incidente del inicio, Noel León culminó en el décimo sitio (1m56.884s). Este resultado le otorga de forma automática la pole position para la carrera Sprint del sábado gracias al formato de parrilla invertida.

Detrás de León se ubicó el colombiano Sebastián Montoya quien arrancará en ambas pruebas desde la posición 11 seguido inmediatamente por el argentino Nicolás Varrone en el duodécimo puesto, mientras que el mexicano Rafael Villagómez partirá desde la decimosexta plaza.

Resultados clasificación

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
R. Câmara Invicta Racing
1 10

1'56.306

216.793
2
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
17 9

+0.039

1'56.345

0.039 216.720
3
A. Dunne Rodin Motorsport
15 9

+0.186

1'56.492

0.147 216.447
4
N. Tsolov Campos Racing
6 8

+0.393

1'56.699

0.207 216.063
5
J. Bennett Trident
25 8

+0.453

1'56.759

0.060 215.952
6
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
7 10

+0.501

1'56.807

0.048 215.863
7
J. Duerksen Invicta Racing
2 10

+0.516

1'56.822

0.015 215.836
8
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
8 10

+0.553

1'56.859

0.037 215.767
9
M. Stenshorne Rodin Motorsport
14 9

+0.566

1'56.872

0.013 215.743
10
N. León Campos Racing
5 8

+0.578

1'56.884

0.012 215.721
11 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 10

+0.612

1'56.918

0.034 215.658
12
N. Varrone Van Amersfoort Racing
22 10

+0.712

1'57.018

0.100 215.474
13 India K. Maini ART Grand Prix 16 10

+0.779

1'57.085

0.067 215.351
14
O. Goethe MP Motorsport
10 9

+0.788

1'57.094

0.009 215.334
15 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 11

+0.964

1'57.270

0.176 215.011
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 10

+1.030

1'57.336

0.066 214.890
17
G. Minì MP Motorsport
9 10

+1.089

1'57.395

0.059 214.782
18 United States C. Herta Hitech Racing 4 9

+1.203

1'57.509

0.114 214.574
19
L. Van Hoepen Trident
24 5

+1.535

1'57.841

0.332 213.969
20
C. Shields AIX Racing
21 10

+1.767

1'58.073

0.232 213.549
21
M. Boya Prema Powerteam
12 8

+2.222

1'58.528

0.455 212.729
22 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 9

+2.989

1'59.295

0.767 211.361
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