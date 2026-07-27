Dicen que la vida te pone en ocasiones en el lugar y el momento adecuado y, al menos para el piloto mexicano Noel León parece que eso se está cumpliendo porque su victoria en la carrera feature de la Fórmula 2 en Hungría llegó en un momento crítico donde las opciones de alcanzar la Fórmula 1 tienen una puerta que puede abrirse.

En una entrevista con Motorsport.com luego de su triunfo en el Hungaroring, León, integrante del equipo Campos, confirmó que su equipo de trabajo ya ha recibido comentarios de escuderías de F1 y con una posibilidad que podría concretarse.

“Te mentiría si te dijera que no hay una oportunidad, porque sí que la hay, el problema es cómo, cuándo y cómo se hace, ¿sabes?”, expresó Noel León.

“Al final del día, como lo comentaba al principio del año, este año es sumamente importante para mí y el factor que me ayuda es que no estoy en ninguna academia y puedo elegir mientras haya una oportunidad dónde irme sobre mi futuro. No estoy obligado a seguir en una academia, por decirlo así como muchos otros pilotos que saben que va a ser muy difícil llegar a tener un asiento en esa academia y al final del día tienen que seguir ahí porque está su contrato. Yo ahorita tengo la oportunidad de saber con quién sí, con quién no”.

Desde el 2025, León cuenta con el apoyo de Carlos Slim Domit en Escudería Telmex así como de Guillermo Rojas Jr, mientras que mantiene el soporte del empresario mexicano Diego Rodríguez, el mismo que le otorgó financiamiento para volver a competir en Europa luego de un año complicado en la Academia de Red Bull y cuando sus opciones de continuar eran complejas.

León reconoció que la victoria llegó en un momento crítico en las negociaciones para poder pensar en tener un lugar la F1 y ahora tiene una misión: finalizar en el top tres del campeonato.

“Este fin de semana creo que cayó en el mejor momento la victoria, tú sabes que a mitades de año siempre hay muchas negociaciones y hay muchas cosas que se platican y vino en el mejor momento, entonces nada, esperando que con la segunda parte de la temporada se arreglen muchas cosas y no estamos lejos del top 3 en el campeonato”.

Noel León, Campos Photo by: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

La misión de la superlicencia

La campaña de Noel León ha estado marcada por los altibajos, especialmente por la ronda en Spa-Francorchamps donde fue descalificado, un fin de semana donde él mismo pensó que la situación era imposible, pero a pesar de esos momentos nunca ha quitado la mira del objetivo: finalizar en el podio anual para sumar los puntos necesarios de la superlicencia, pero también demostrar en la pista que el talento existe y que no todo queda reflejado en el resultado final del clasificador.

“Sí ha habido varias pláticas (referentes a F1), por eso te digo que yo en algún punto pensaba que la temporada era la más mala posible, pero la gente del paddock ve todas las cosas y sabe lo bien que lo estaba haciendo y las cosas por las cuales estaba fallando, entonces hay que seguir trabajando. Yo tengo que seguir haciendo lo mío y mi grupo que se encarga de eso seguirá haciendo lo demás (referente a F1)”.

Pero para que esas oportunidades se concreten, León debe alcanzar los 40 puntos de la superlicencia y esas cuentas solo las conseguirá si finaliza en el top 3 anual. Actualmente es quinto del campeonato con 94 puntos mientras que Rafael Camara tiene 145 unidades cuando restan cinco rondas, 10 carreras, para finalizar el año.

“Hay un problema porque tengo ciertos puntos, pero en el momento que termine este año no puedo tomar los de ese año, entonces se me borrarían todos, entonces prácticamente tengo que volver a sumar los 40. Ya los había sumado en algún punto de mi carrera, pero con el año de F3 con Prema (2025) se me borraron bastantes, entonces al final del día si no quedo top 3 en el campeonato es difícil que te suban, entonces el objetivo sigue siendo el mismo”, finalizó.

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