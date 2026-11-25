FIA F2 Losail

Nico Pino debutará en la Fórmula 2 con AIX Racing en Qatar y Abu Dhabi

El chileno disputará las dos últimas rondas de la temporada 2026 después de desarrollar su carrera en resistencia. Representado por A14 Management, la agencia de Fernando Alonso, afrontará su primera participación en la categoría antesala de la F1.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 25 nov 2026, 13:44

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Nico Pino, Stellantis Motorsport

Foto de: Peugeot Sport

Nico Pino dará un nuevo paso en su carrera este fin de semana al debutar en la Fórmula 2 con AIX Racing en el Circuito Internacional de Lusail. El piloto chileno también participará en la última ronda de la temporada, que se disputará del 4 al 6 de diciembre en Yas Marina, Abu Dhabi.

La incorporación le permitirá competir en las dos fechas que cierran el campeonato 2026 y conocer un monoplaza que conducirá por primera vez. Pino llega con experiencia en distintas disciplinas, especialmente en resistencia, donde ha competido al volante de prototipos y alcanzado podios en pruebas de larga duración.

"Es muy significativo poder debutar en F2. Es una nueva etapa. He tenido la suerte de conducir desde autos de Fórmula hasta Hypercar. Cada persona y equipo que me ha tocado conocer me han dejado cosas importantes y sin duda, parte de todos ellos están conmigo ahora. Estoy por sobre todo agradecido", expresó Pino.

El chileno cuenta entre sus antecedentes con un podio en las 24 Horas de Le Mans de 2023 y otro en las 24 Horas de Daytona. Su recorrido también incluye trabajo como piloto de desarrollo en la Fórmula E, participaciones en la categoría Hypercar del Campeonato Mundial de Resistencia con un Porsche 963 y experiencia en el campeonato IMSA con Porsche.

Su llegada a la Fórmula 2 abre ahora una etapa diferente, con el aprendizaje como prioridad para estas primeras carreras.

"F2 es el último escalón antes de F1. Debutar ahora es una oportunidad para mí, que mi equipo y AIX me dan. Es una oportunidad para aprender. Es mi primera vez en este auto, con varios pilotos que competí en diversas etapas de mi carrera, así que estoy contento", señaló.

Pino también destacó el valor del desafío y lo que representa competir a este nivel para los aficionados de su país.

"Es un desafío, pero no conozco piloto en estas ligas que no esté en búsqueda de desafíos que lo quieran llevar a lo máximo", afirmó. "Paso a paso. El primer paso era estar y representar el sueño de muchos jóvenes por el mundo y miles de chilenos que se levantan todos los días a perseguir sus sueños".

Desde septiembre de 2026, Pino forma parte de A14 Management, la agencia de representación creada por Fernando Alonso, con el objetivo declarado de llegar a la Fórmula 1.

"Nico es talento puro, velocidad y madurez. Es el perfil exacto que buscamos en A14", habían señalado desde la agencia al anunciar su incorporación.

Las carreras de Qatar y Abu Dhabi le darán al chileno una primera oportunidad de medirse en la Fórmula 2 y sumar experiencia en un campeonato que constituye el último escalón de la pirámide de monoplazas antes de la máxima categoría.

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