Las lágrimas de Noel León tras su victoria en Hungría que terminaron con la mala suerte

Cuando Noel León llegó a la entrevista de ganador tras imponerse en el Gran Premio de Hungría soltó de inmediato las lágrimas, las mismas que reflejaban una parte intermedia del calendario donde la mala suerte parecía perseguirlo, pero que se recompensó con una victoria en carrera feature que lo pone, de nueva cuenta, en la lucha matemática para pelear por el tercer puesto del campeonato de pilotos.

Luego de la carrera, Noel León profundizó en los factores técnicos que le permitieron resistir el ritmo constante de sus perseguidores, Kush Maini y Rafael Câmara, durante los giros finales de la prueba en el trazado húngaro.

El integrante de Campos Racing destacó la importancia de la suerte en las carreras de autos.

"Sinceramente, hoy tuvimos esa pizca de fortuna que a veces se necesita. El auto se sintió muy balanceado durante toda la carrera, pero la clave fue el comportamiento de la goma blanda. Todos pensábamos que el desgaste nos obligaría a parar mucho antes, pero pudimos extender la tanda sin perder demasiado tiempo de vuelta", comentó el regiomontano.

Al abordar la presión de tener a dos monoplazas pegados a su alerón trasero en la parte decisiva del Gran Premio, el mexicano subrayó el enfoque mental que mantuvo para evitar cualquier margen de error:

"Sabía que ellos venían empujando fuerte detrás con aire limpio, pero en esta pista es muy difícil rebasar si no cometes una equivocación. Me concentré en hacer mis trazadas limpias en el primer sector y cuidar la tracción al salir de las curvas lentas para que no tuvieran oportunidad con el DRS. Sabíamos que era nuestra oportunidad de ganar y no la podíamos dejar ir", agregó.

Noel León, Campos Photo by: Clive Mason / Getty Images

Por último, León dedicó este resultado a la estructura española y a la afición que lo ha apoyado a lo largo del certamen:

"Este triunfo es para todo el equipo Campos, han trabajado sin descanso para darme un auto competitivo semana a semana a pesar de las adversidades. Irnos a las vacaciones de verano con el trofeo del primer lugar y el himno de México en el podio es una motivación enorme para lo que viene en Monza", finalizó.