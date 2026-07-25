F2 Hungría: Mini gana la sprint; Tsolov chocó con Montoya: Durksen en los puntos y León sancionado

El italiano Gabriele Mini revivió sus esperanzas por el campeonato de la Fórmula 2 luego de la carrera sprint donde el líder, el búlgaro Nikola Tsolov abandonó la competencia tras un duelo con el colombiano Sebastián Montoya.

El colombiano del equipo Prema arrancó desde la pole position gracias a su décimo lugar en la clasificación aplicando la parrilla inversa. En la partida no tuvo complicaciones manteniendo la cima, esto mientras que Mini se colocó segundo y Tsolov ascendió al tercero sorprendiendo a Dino Beganovic quien se colocó cuarto.

Joshua Durksen se ubicó noveno luego de haberse ido largo en una curva en la primera vuelta y defendiendo su posición del mexicano Noel León quien se ubicó décimo. Nico Varrone ascendió al 13.

La carrera se mantuvo con pocos cambios, como es clásico en el Hungaroring, hasta la vuelta 16 cuando Mini decidió lanzarse al ataque y concretar el adelantamiento sobre Montoya para tomar la cima dejando al sudamericano en segundo por delante de Tsolov.

Mientras que Mini se escapaba, Tsolov intentó el ataque por el segundo puesto en la curva 1 lanzándose al interior de Montoya, pero el coche del protegido de Red Bull no giró e impactó con el del sudamericano provocando el abandono de ambos y la salida del Virtual Safety Car.

Esta situación elevó a Beganovic a la segunda posición con Van Hoepen a la tercera plaza. Rafa Camara se posicionó quinto mientras que el poleman del domingo, Kush Maini, tomó el quinto.

Para la vuelta 25 Noel León se lanzó al ataque por el séptimo puesto iniciando una maniobra desde la primera curva y que concretó unos metros más adelante. Durksen se quejó de que el mexicano lo había empujado fuera de la pista al no dejarle espacio. Mientras esto sucedía el competidor de Campos era sancionado con cinco segundos por no respetar los procedimientos del VSC que se generó por el incidente Montoya-Tsolov.

León no pudo retener el séptimo puesto. El mexicano quedó detenido al alcanzar a Tasanapol Inthraphuvasak a quien no pudo rebasar. Eso le impidió obtener los cinco segundos permitiendo que no solo Durksen retomara el séptimo sino que por dos décimas Stenshorne también sobrepasó al de Campos cuando la sanción se aplicó.

Nico Varrone cruzó la meta en el puesto 11 mientras que Rafael Villagómez lo hizo en el 15.

Resultados carrera Sprint Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 G. Minì MP Motorsport 9 28 - 10 2 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 28 +3.700 3.7 3.700 8 3 L. Van Hoepen Trident 24 28 +4.800 4.8 1.100 6 4 R. Câmara Invicta Racing 1 28 +7.000 7.0 2.200 5 5 K. Maini ART Grand Prix 16 28 +12.800 12.8 5.800 4 6 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 28 +15.600 15.6 2.800 3 7 J. Duerksen Invicta Racing 2 28 +20.200 20.2 4.600 2 8 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 28 +20.800 20.8 0.600 1 9 N. León Campos Racing 5 28 +21.100 21.1 0.300 10 J. Bennett Trident 25 28 +21.200 21.2 0.100 11 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 28 +23.000 23.0 1.800 12 O. Goethe MP Motorsport 10 28 +24.400 24.4 1.400 13 R. Miyata Hitech Racing 3 28 +24.900 24.9 0.500 14 C. Herta Hitech Racing 4 28 +25.700 25.7 0.800 15 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 28 +31.400 31.4 5.700 16 C. Shields AIX Racing 21 28 +33.700 33.7 2.300 17 M. Boya Prema Powerteam 12 28 +34.600 34.6 0.900 1 18 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 28 +38.800 38.8 4.200 1 19 A. Dunne Rodin Motorsport 15 28 +39.100 39.1 0.300 1 20 E. Jr. AIX Racing 20 28 +1'03.700 1'03.7 24.600 1 dnf N. Tsolov Campos Racing 6 21 7 laps 1 Colisión dnf S. Montoya Prema Powerteam 11 20 8 laps Colisión