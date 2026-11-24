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Freddie Slater sustituye a Cámara en F2, mientras Tsolov se convierte en favorito al título

Slater se incorpora antes de tiempo a su futuro equipo Invicta de cara a la campaña completa de 2027, mientras la lucha por el título de F2 llega hasta el final

Benjamin Vinel

Publicado: 24 nov 2026, 13:51

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Nikola Tsolov, Campos Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Freddie Slater hará su debut en la Fórmula 2 en las rondas de Qatar y Abu Dabi que cierran la temporada de este año.

El efecto mariposa originado por el conflicto de Esteban Ocon con el equipo Haas de Fórmula 1 significa que Rafael Câmara fue reclutado por la escuadra estadounidense antes de su debut a tiempo completo en el campeonato mundial, poniendo fin a la lucha por el título del líder de la tabla de la F2.

En consecuencia, Slater fue invitado a ocupar el asiento de Câmara en Invicta Racing durante los últimos dos fines de semana de carrera de la campaña 2026, ya que competirá para el equipo el próximo año.

El piloto júnior de Audi dio el salto a la Fórmula 3 esta temporada como el vigente campeón de la Fórmula Regional Europea y se quedó con el subcampeonato como el mejor novato, perdiendo la pelea por el título frente al piloto de segundo año Ugo Ugochukwu.

“Estamos emocionados de darle a Freddie su debut en la Fórmula 2 a lo largo de las dos últimas rondas de esta temporada”, señaló el director del equipo Invicta Racing, James Robinson. “Es una buena oportunidad para empezar a trabajar con él de cara a nuestra campaña completa juntos en 2027, y le brindará una valiosa experiencia mientras se adapta al auto, al campeonato y a las exigencias de la Fórmula 2”.

“Por supuesto, esto llegó un poco antes de lo planeado tras el paso de Rafael a Haas, lo cual es completamente merecido y le deseamos todo lo mejor. Freddie tiene unos zapatos muy grandes que llenar con tan poca antelación, pero confiamos en su capacidad y estamos deseando darle la bienvenida mientras buscamos un cierre sólido de temporada en Qatar y Abu Dabi”.

Freddie Slater, Audi F1 Team

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

El hecho de que Câmara dé por terminada su campaña en la F2 significa que es muy probable que pierda el título, dado que Nikola Tsolov, de Campos, y Alex Dunne, de Rodin, se encuentran a siete y 18 puntos de distancia, respectivamente. Gabriele Minì, de MP Motorsport, sigue siendo un candidato tapado, pero sus posibilidades también han mejorado, con 163 puntos frente a los 207 de Câmara, los 200 de Tsolov y los 189 de Dunne.

Tsolov había tomado el liderato del campeonato en julio, pero lo perdió en la ronda más reciente, disputada en Bakú en septiembre, tras hacer un trompo en la carrera sprint de Madring, terminar en un discreto 18.º puesto en la carrera principal y abandonar en un choque múltiple en la primera competencia principal de Bakú.

De ahí cierto alivio con su segundo lugar en la carrera final del fin de semana en Azerbaiyán: “Ha sido realmente duro seguir presentándome y tener el valor para volver a pelear después de todo lo que ha pasado”.

“Sabes, hay mucha presión sobre mí mismo y, obviamente, cuando las cosas no van bien es muy difícil mantenerse positivo, pero simplemente lo tomo como una prueba que me pone la vida, y si logro superar esto, entonces voy a seguir adelante y lograr algo grande”.

Por supuesto, en aquel momento el protegido de Red Bull todavía tenía la esperanza de ascender a la F1 el próximo año, pero Liam Lawson ha hecho lo suficiente para conservar su asiento en Racing Bulls.

Lee también:

Tsolov se encuentra ahora como el gran favorito al título, aunque con una salvedad importante: su rendimiento en clasificación.

En las últimas cinco rondas, el piloto de Campos estuvo a 0.480 segundos de la pole position, lo que equivale a una posición promedio de 6.4 en la parrilla. Câmara había sido una referencia constante en ritmo, y Dunne también suele ser mucho más rápido: su déficit promedio es de 0.300 segundos, aunque bastante afectado por su desastroso paso por el Hungaroring. Si se elimina ese resultado atípico, esa brecha baja a 0.141 segundos para el protegido de Alpine, quien clasificó entre los tres primeros en cuatro de estas cinco rondas.

Al ser consultado sobre esa debilidad por Motorsport.com tras la última carrera en Bakú, Tsolov reflexionó: “Si realmente tuviera la respuesta, lo cambiaría. [Câmara y Dunne] simplemente han estado muy, muy impresionantes en clasificación, así que eso me ha estado complicando un poco la vida”.

Nikola Tsolov, Campos Racing

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

“Creo que hay algo que nos está faltando para encontrar realmente ese último extra en clasificación. Los únicos fines de semana en los que realmente sentí que podíamos poner el auto en la pole fueron Mónaco y el Red Bull Ring. Lo del Red Bull Ring lo logró mi compañero de equipo”.

“Y además, siendo el líder del campeonato, nunca tomé realmente ese riesgo para ganar esa décima o dos décimas al final, porque normalmente cuando estamos entre los tres o cinco primeros terminamos peleando por la victoria, así que ese fue siempre mi enfoque al encarar la clasificación; nunca arriesgué al máximo”.

“Sé que soy capaz de ir rápido a una vuelta y quizá eso es lo que me falta, tal vez necesito arriesgar un poco más, pero es lo que hay hasta ahora, y si eso es lo que necesito, intentaré cambiarlo para el futuro”.

En su favor, ese enfoque le ha funcionado en gran medida a Tsolov hasta el momento: cero pole positions, seis victorias en carrera.

Por su parte, Dunne afirmó que iba a “darlo todo” para recortar la distancia frente a sus rivales —de los cuales ya solo queda uno— y respondió a las críticas sobre su supuesta agresividad en pista, tras un par de colisiones muy sonadas durante su paso por la F2.

Al preguntarle si consideraba haber dado un paso adelante en cuanto a esa gestión del riesgo, el irlandés respondió: “No lo sé, quizá un poco. Cuando miro hacia el año pasado se hablaba muchísimo sobre, ya sabes, ser agresivo e imprudente y todo eso, pero creo que hubo dos problemas en todo el año; simplemente la gente se emociona un poco y le gusta hablar demasiado. Sí, creo que he logrado un buen progreso, pero no creo que haya sido una diferencia abismal”.

Joshua Durksen, Invicta Racing, Nikola Tsolov, Campos Racing, Alexander Dunne, Rodin Motorsport

Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

En cuanto al antiguo líder del campeonato, Minì, su rendimiento se ha desplomado y apenas ha sumado 16 puntos frente a los 81 de Dunne desde el receso de verano.

“Lo único que podemos hacer es intentar perseguir e intentar sumar tanto como podamos antes del final del campeonato”, comentó el piloto júnior de Alpine tras la ronda de Bakú. “Al mismo tiempo, es una situación más sencilla de gestionar. Se trata mucho de atacar e intentar alcanzar a los líderes. No podemos quedarnos donde estamos y simplemente esperar”.

“Hice siete u ocho adelantamientos yo solo en Madrid y, en toda la carrera, creo que hubo quizá solo dos más. Así que tenemos que intentar volver a hacer lo mismo”.

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