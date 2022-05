F2 Mónaco: Hauger toma su primera victoria en la categoría

El campeón de la Fórmula 3 del 2021, que tuvo un comienzo difícil en su temporada de novato, consiguió finalmente su primera victoria del año para Prema en la carrera al sprint del sábado en Mónaco.

Mientras Hughes no consiguió arrancar su coche de Van Amersfoort Racing desde la pole position, Hauger le adelantó y se mantuvo firme hasta la bandera a cuadros, habiendo conseguido una ventaja de cinco segundos.

Su compañero de equipo, Jehan Daruvala, completó el 1-2 de Prema, y Marcus Armstrong consiguió su segundo podio de la temporada para Hitech Grand Prix.

A pesar de que el puesto de Hughes en la parrilla de salida bloqueó al resto de los competidores del pelotón, los 20 vehículos restantes lograron pasar sin ningún incidente importante.

Los cuatro primeros ascendieron un puesto, mientras que más atrás, tras haber superado el tumulto, el ganador de la carrera de 2021, Theo Pourchaire, ha adelantado a Jack Doohan por la sexta plaza hasta llegar a Mirabeau.

El coche de seguridad se desplegó en la vuelta 10 después de que Clement Novalak, de MP Motorsport, terminara en la barrera a la salida de La Rascasse, tras un contacto con el japonés Ayumu Iwasa. El piloto de DAMS recibió una penalización de 10 segundos por el incidente.

La carrera se reanudó en la vuelta 14, y aunque Enzo Fittipaldi parecía dispuesto a pasar a Armstrong por la tercera posición, el piloto de Charouz Racing System se vio obligado a quedarse atrás, defendiéndose de los ataques de Juri Vips en la quinta posición.

En la vuelta 23, Hauger había conseguido una ventaja de cinco segundos sobre Daruvala, después de haber dado varias vueltas rápidas en su camino hacia la victoria.

Sin embargo, Doohan le arrebató el punto extra, ya que marcó un 1m22.832s en la última vuelta y terminó séptimo.

Liam Lawson, a quien se le quitó la pole para la carrera de mañana por una infracción bajo bandera amarilla, fue octavo, con Roy Nissany (DAMS) y Logan Sargeant de Carlin completando los 10 primeros.

El líder del campeonato, Felipe Drugovich, se vio obligado a entrar en boxes después de sufrir un pinchazo en la parte trasera derecha en el caos inicial, y su equipo MP Motorsport se arriesgó y le envió de nuevo con los neumáticos de lluvia.

Pero volvió a entrar en boxes sólo dos vueltas más tarde después de que su riesgo no diera resultado y recibiera una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane.

Parecía que iba a retirarse, pero regresó a la pista cinco vueltas después del pelotón antes de recibir otra penalización por el mismo motivo varias vueltas más tarde, con la consiguiente confusión sobre si debía continuar o dejar de competir.

El polesitter del domingo, Drugovich, finalmente se retiró en la vuelta 19, marcando un doble abandono para el equipo neerlandés.

Ralph Boschung, de Campos Racing, se vio obligado a retirarse antes de la carrera debido a un dolor en el cuello que también le hizo abandonar el fin de semana de Barcelona.

Se clasificó séptimo en el Grupo A el viernes, pero decidió no correr, diciendo en un post en las redes sociales que su "situación de salud no ha mejorado mucho" y que no era "capaz de empujar a mi máxima capacidad con el fin de obtener el resultado que mi equipo merece".