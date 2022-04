F2 Bahrein: Verschoor gana la carrera inaugural del 2022

Richard Verschoor, piloto de Trident, aprovechó la mala salida de Felipe Drugovich, que consiguió la pole, para colocarse en cabeza en los primeros metros de la carrera al sprint de la Fórmula 2 y conseguir la primera victoria de Trident en F2 desde Luca Ghiotto en Sepang 2016.

Drugovich, de MP Motorsport, cayó fuera de las tres primeras posiciones después de los problemas en la salida, con Boschung y Daruvala también adelantando al brasileño. Y finalmente terminó 5º.

Después de una batalla de varias vueltas entre Boschung y Daruvala, de Campos Racing, el junior de Red Bull se colocó por delante, en el segundo puesto, con Liam Lawson robándole la posición final de podio al de Carlin a solo dos vueltas para el final.

Boschung terminó cuarto, con Drugovich en quinto y Logan Sargeant en sexto puesto para Carlin, después de haber superado a un Juri Vips que estaba en apuros en las últimas vueltas.

Verschoor cogió el liderato desde la primera vuelta, tras un mal comienzo de Drugovich que le hizo caer rápidamente en la parrilla y permitió que Boschung fuese segundo, con Daruvala tercero.

El poleman luchó con Theo Pourchaire por la quinta posición en la segunda vuelta, dejando una batalla muy apretada en el exterior de la curva 1 que terminó ganando el francés, que ya había subido cinco posiciones desde el principio.

La carrera de Marcus Armstrong terminó en la tercera vuelta después de que Jake Hughes hiciera un trompo cuando luchaba por la novena posición, con Roy Nissany escapando por poco de la colisión. Hughes, de Van Amersfoort Racing, recibió una sanción de 10 segundos por el incidente.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images