La antesala de la máxima categoría llega a una pista tradicional, el circuito de Barcelona, donde los pilotos latinos esperan estar en la contienda por la victoria para estar dentro del top 10 del campeonato.

Noel León y Joshua Durksen han sido los representantes más constantes hasta ahora. El mexicano de Campos ha ganado las dos últimas carreras sprint, mientras que el paraguayo ha tenido un poco de mala suerte y ha descendido al puesto 11 con 21 puntos, justo uno por delante de Sebastián Montoya.

El argentino Nico Varrone se ubica en la posición 14 mientras que el también mexicano Rafael Villagómez sigue sin sumar puntos.

Horarios de Fórmula 2 en Barcelona para Latinoamérica

Clasificación de Fórmula 2 - Viernes 12 de junio de 2026

México: 07:55h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:55h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:55h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:55h

Argentina: 10:55h

Uruguay / Paraguay: 10:55h

Carrera Sprint de Fórmula 2 (26 vueltas) - Sábado 13 de junio de 2026

México: 06:15h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:15h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:15h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:15h

Argentina: 09:15h

Uruguay / Paraguay: 09:15h

Carrera Principal de Fórmula 2 (37 vueltas) - Domingo 14 de junio de 2026

México: 03:25h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 03:25h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 04:25h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 05:25h

Argentina: 06:25h

Uruguay / Paraguay: 06:25h

¿Cómo ver la F2 2026 desde Barcelona?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.