F2 y F3 evalúan cambios de formato para el 2022

Esta temporada, las categorías de apoyo de la Fórmula 1 estrenaron un formato radical con menos eventos, pero con el mismo número de carreras, en un intento de reducir los costes para los equipos.

La F2 y la F3 se separaron y no corren juntas como categorías de apoyo a la Fórmula 1 en los grandes premios, con ambos campeonatos adoptando un nuevo formato de tres carreras, con un procedimiento de clasificación divisivo, con dos carreras con parrilla invertida.

Aunque el sistema ha reducido los costes de funcionamiento, ha producido carreras emocionantes y ha sido declarado un éxito en la pista por el jefe del campeonato, Bruno Michel, y ahora el formato está siendo revisado para el próximo año y podría dar lugar a más modificaciones.

Michel afirma que se han identificado los pros y los contras del formato actual, pero también del calendario y se han iniciado las conversaciones para el próximo año con la FIA y la Fórmula 1. Se espera una decisión sobre los formatos y el calendario en breve.

"Estudiaremos todos los pros y los contras, pero no es una decisión fácil", dijo Michel.

"En conjunto, diría que este nuevo formato funciona muy bien en la pista y estoy bastante contento con ello, pero la pregunta es: ¿Tiene sentido en términos reales del calendario”.

Dos de las mayores quejas generadas por el nuevo aspecto del calendario y el formato han sido la diferencia de tiempo entre cada carrera y el complicado formato de las clasificaciones.

El calendario de la F2 ha suscitado muchas críticas por el largo intervalo entre cada competencia, ya que los pilotos tuvieron que esperar ocho semanas tras el inicio de la temporada en Bahréin para disputar la segunda prueba en Mónaco. Después de la sexta ronda en Sochi (24-26 de septiembre), habrá un intervalo de 10 semanas antes de la siguiente cita en Arabia Saudí (3-5 de diciembre).

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing leads Felipe Drugovich, Uni-Virtuosi at the start of the race

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images